Врач был болен: Меркель уходит на карантин

О том, что канцлер Германии будет соблюдать домашний карантин, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

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«Канцлеру после сегодняшнего выступления перед прессой доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус», — рассказал он, добавив, что

Меркель «решила незамедлительно отправиться на домашний карантин».

По словам Зайберта, в ближайшие дни ей предстоит сдать несколько анализов на наличие коронавируса. «В том числе и находясь на домашнем карантине, канцлер будет выполнять служебные обязанности», — уточнил представитель кабмина страны. Отметим, что Меркель в прошлом году исполнилось 65 лет, и сейчас, во время пандемии, она находится в зоне риска.

Врач, у которого обнаружили заболевание, делал Меркель профилактическую прививку от пневмококка. В России такая прививка рекомендована детям до пяти лет. Ее также делают людям, у которых есть такие хронические заболевания, как поражение кровеносной и дыхательной системы, почек, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет и др.

Немецкие специалисты делают эту прививку также пожилым пациентам старше 60 лет. Она помогает уменьшить риск заболеваний ОРВИ и предотвратить их тяжелые последствия. Ее нужно делать каждые шесть лет.

У канцлера Германии уже наблюдались проблемы со здоровьем. Летом прошлого года она пережила несколько публичных приступов дрожи.

Первый из них произошел 18 июня во время торжественной части встречи Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Они находились на улице, где стояла 30-градусная жара. Под аккомпанемент оркестра у канцлера Германии начало трястись все тело. Это было видно на опубликованных с мероприятия видео. При этом политик едва стояла на ногах, пытаясь удержать равновесие. Она пыталась держаться и постоянно меняла положение рук.

Впоследствии сама Меркель отметила, что не стоит беспокоиться, так как это недомогание было обусловлено обезвоживанием. Спустя несколько дней приступ повторился, ей предложили воды, но она отказалась. В третий раз глава правительства начала непроизвольно дрожать в начале июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Ей стало плохо, но она старалась не подавать виду.

Впоследствии канцлер заверяла, что ее состояние здоровья позволяет ей и дальше занимать пост канцлера. «В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии», — сказала она.

Что касается пандемии коронавируса, который затронул и Германию, Меркель ранее отметила, что из-за пандемии ей пришлось отменить почти все встречи.

«Я отменила почти все мероприятия, которые подразумевают, что кто-то приходит в ведомство канцлера или что мне нужно куда-то ехать. Моя жизнь тоже принципиально поменялась и состоит теперь в значительной степени из теле- и видеоконференций», — сообщила политик.

На сегодняшний день в стране насчитывается почти 25 тыс. зафиксированных случаев инфицирования, 93 человека умерли и 266 выздоровели. В связи с активным распространением коронавируса по стране (за последние сутки более 2 тыс. новых заражений) власти решили прибегнуть к ужесточению мер в борьбе с заболеванием.

Меркель ранее заявила, что в Германии встречи группами в такой обстановке неприемлемы.

«Нарушение режима ограничения контактов должно отслеживаться органами правопорядка и полицией, при повторном нарушении должно последовать наказание», — сообщила канцлер ФРГ.

В итоге 22 марта кабинет министров Германии и правительства федеральных земель договорились запретить собираться больше чем по двое, заявил премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, передает ТАСС. Запрет будет действовать в течение следующих двух недель и не коснется семей.

Речи о полном карантине пока не идет. Людям разрешается выходить на улицу для прогулки, занятий спортом, ходить на работу или в медучреждения. Однако отдельные федеральные земли могут ужесточать правила. К примеру, Бавария ввела карантин уже в середине недели. Тем не менее власти ФРГ постановили закрыть по всей стране рестораны, парикмахерские и косметические салоны.