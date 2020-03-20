Уничтожить демократов: Трамп вооружился коронавирусом

Почти 80% американцев обеспокоены ситуацией вокруг распространения нового коронавируса на территории США. Согласно опросу ABC News и Ipsos, 72% респондентов отмечают изменения в своей жизни, связанные со вспышкой вируса, а на работу из дома уже перешли 17% американцев.

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Число зараженных в США, по последним данным, превысило отметку в 13 тыс., скончались 196 человек. Вирус зафиксирован во всех 50 штатах, а борьба с ним стала основной темой на повестке дня.

Влияет коронавирус и на предвыборную гонку, которая пока находится на этапе первичных выборов — праймериз и кокусов.

Как минимум четыре штата решили перенести голосование на более поздние сроки, а в остальных применение таких мер активно обсуждается. Все агитационные мероприятия и выступления отменены — кандидаты общаются с избирателями только через соцсети и интервью в СМИ.

Разразившийся кризис создает дополнительные возможности для действующего президента США Дональда Трампа, но в то же время ставит его в опасное положение. Теперь его шансы на переизбрание в ноябре во многом зависят от того, как правительство проявит себя в борьбе с пандемией.

Трамп, вероятно, это прекрасно понимает и в последнее время принимает жесткие меры: США полностью закрыли свои границы для иностранцев, на уровне отдельных штатов введен режим ЧС, а на поддержку экономики планируется выделить рекордные $1,3 трлн. Оказывается помощь пострадавшим от вируса. Речь идет о лечении граждан без страховки, бесплатных тестах на коронавирус и гарантированных выплатах за отпуск по болезни.

Кроме того, в конгрессе предлагают выплатить единовременно $1200 всем американцам, которые зарабатывают меньше $75 тыс. в год.

Не забыли американские власти и про бизнес. Выплаты по отпуску для сотрудников государство частично возьмет на себя, на кредитование малого бизнеса планируется потратить $300 млн, а компании, занимающиеся пассажирскими и грузовыми авиаперевозками, могут получить почти $60 млрд.

Смена политики

Как пишет Politico, в последние недели риторика Трампа в отношении коронавируса сильно изменилась. А вместе с ней — и направление его предвыборной кампании. Если раньше президент строил свои выступления на успехах в экономике, то теперь они в большей степени сосредоточены на активной борьбе с коронавирусом. Также Трамп перешел на более серьезный тон и последовательно указывает на важность действий правительства США.

Отчасти этому способствовали американские СМИ. С одной стороны, критикуя Трампа за слишком легкомысленный подход к угрозе, они указывали на панику в обществе — огромные очереди в магазинах за продуктами, сложность с получением медицинской помощи для граждан без страховки и общую неготовность США к пандемии.

«Мы были полностью готовы. Единственное, к чему мы не были готовы — это СМИ. СМИ нечестно освещали это. Я раньше всех ввел запрет на въезд людей из Китая. Люди в этой комнате (для брифингов) называли меня расистом и другими словами, потому что я сделал это так рано», — отвечает на эту критику Трамп, выступая перед журналистами.

Все подозрения СМИ в неэффективности принятых мер президент опровергал, а также настаивал на том, что ситуация в США находится под контролем.

По опросу ABC News / Ipsos от 19 марта, американцы в данном случае выступают на стороне Трампа — действия президента поддерживают 55% респондентов. Хотя в начале месяца положительно решения государства оценивали лишь 43% опрошенных.

Впрочем, этот показатель меняется в зависимости от партийных предпочтений американцев. Так, 69% демократов негативно относятся к решениям Трампа по коронавирусу, поддерживают их только 30%. Обратная ситуация в лагере республиканцев — одобряют действия президента 92%, а против выступают 8%.

Вражеский интерес

Такой результат вполне ожидаем, так как Демпартия неодобрительно относится практически ко всем решениям Трампа с момента его избрания президентом. И хотя в вопросе борьбы с пандемией республиканцам и демократам пока удается сохранять редкий для последних четырех лет консенсус, это не мешает потенциальным соперникам Трампа на президентских выборах продолжать критиковать главу государства.

Его основными оппонентами выступают бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — претенденты на номинацию в президенты от демократов. Вероятнее всего, эту роль возьмет на себя Байден, который остается фаворитом на праймериз демократов. В последнее время его кампания также сосредоточилась на коронавирусе, а именно на критике последних решений Трампа.

«Вирус обнажил серьезные недостатки нынешней администрации. Перманентное отсутствие доверия к нынешнему президенту усугубляет страхи в обществе, а его враждебное отношение к правде эти страхи раздувает»,

— говорил Байден в одном из своих последних выступлений.

Пандемия стала благодатной почвой и для критики президента со стороны убежденного социалиста Сандерса, который указывает на неготовность американской системы здравоохранения к эпидемии. По его мнению, не все американцы могут получить помощь из-за отсутствия единой медицинской страховки — в США их предоставляют разные частные компании. Кроме того, сенатор критиковал президента за затягивания введения режима ЧС в США и «похвалы» в адрес Китая.

Несмотря на пламенные речи, для обоих претендентов на роль кандидата в президенты серьезным испытанием станет сбор средств, поскольку в рамках борьбы с коронавирусом американское правительство запретило проведение массовых мероприятий. В качестве альтернативы команда Байдена организует его виртуальные встречи с избирателями, но насколько они будут успешными, пока неясно.

Переизбрание под угрозой

Еще в конце февраля, когда тема коронавируса не носила внутриполитический характер, американский лидер называл своего китайского коллегу Си Цзиньпина «хорошим парнем» и уверял, что он сможет решить проблему с вирусом. Однако теперь похвалы Трампа в отношении КНР можно назвать пройденным этапом. В последнее время президент сосредоточился на критике Пекина.

«Мир платит большую цену за то, что не был информирован. Было бы хорошо, если бы мы узнали о случаях несколько месяцев назад», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Смена риторики Трампа может быть связана с настроением американского общества, которое не слишком позитивно относится к Китаю. По мартовскому опросу Gallup, только 33% американцев положительно воспринимают КНР, что соответствует рекордно низким показателям 1997 и 2000 года.

При этом Байден уверен, что таким образом Трамп пытается частично снять с правительства ответственность за провалы в борьбе с вирусом.

«Трамп отчаянно набрасывается на Китай, пытаясь скрыть свою некомпетентность и неумелое руководство. Он лжет и пытается скрыть, что месяц игнорировал экспертов, которые говорили об опасности», — пояснили в штабе бывшего вице-президента.

Перевод стрелок на Китай вряд ли поможет Трампу уйти от гнева американцев в случае провала его планов по борьбе с заболеванием. Вероятно, в случае преодоления кризиса президент получит карт-бланш на свое переизбрание, однако при другом исходе в день голосования его может ожидать поражение.