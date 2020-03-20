Россия нам не угрожает: в США призвали изменить геополитику

США нужно прекратить попытки организовать международную изоляцию России, написал в колонке для американского издания The National Interest помощник по специальным проектам декана Университета Case Western Reserve в Кливленде, штат Огайо, Алекс Живич.

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По его словам, нынешняя политика Запада в отношении Кремля напоминает попытку сделать СССР страной-изгоем, которую капиталистические страны предприняли на заре существования Советского Союза. Тогда Москва сумела выйти из блокады благодаря Раппальскому договору с Веймарской республикой, это соглашение стало первой победой советской дипломатии, считает автор.

Он напомнил, что нынешнее положение вещей приведет к возможному возрождению китайско-российского военного союза. Кроме того, западноевропейские страны и Россия будут продолжать укреплять связи — они неразрывно связаны европейской общностью, указал Живич.

«Соединенные Штаты должны перенастроить объектив, через который мы смотрим на Россию. Россия не представляет для нас прямой военной угрозы. Это понимание было впервые сформулировано Джорджем Кеннаном еще во Второй мировой войне, когда он четко очертил грань между идеологической угрозой Советского Союза и военной угрозой Гитлера», — подчеркивается в материале.

По словам аналитика, это поможет ослабить перспективы возобновления гонки вооружений между двумя странами, а также отберет у ряда американских политиков темы для антироссийской риторики в попытках привлечь избирателей в рамках «биполярной» концепции, когда США находятся на одном геополитическом «полюсе», а Россия — на другом.

«Увлечение этой чрезмерно упрощенной моделью мира только усилит тенденцию к естественному объединению России и Китая в «ось зла», и в результате увеличит вероятность экономического, военного и дипломатического сотрудничества между ними», — резюмирует эксперт.

В прошлом месяце французский посол на Украине Этьен де Понсен в интервью телеканалу «Громадське» заявил, что изоляция России и прекращение диалога с ней не дают положительных результатов.

«Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держали от них дистанцию, — это все не было хорошей тактикой и стратегией», — сказал де Понсен, говоря о напряженности между Москвой и западными странами.

Дипломат подчеркнул, что «ставить Россию в угол, «как ученика в школьном классе, не имеет смысла». Он добавил, что из-за изоляции РФ «годами не собирался нормандский саммит, не было никакого прогресса».

Последняя встреча в этом формате, проведенная 9 декабря 2019 года в Париже, стала первой за последние три года. По признанию посла, она состоялась благодаря усилиям президента Франции Эммануэля Макрона.

«Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между [президентом РФ Владимиром] Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — заметил де Понсен.

В спектр тем, обсуждающихся в рамках нормандского формата, на данный момент не входит вопрос принадлежности Крыма. По мнению дипломата, его и в дальнейшем не следует рассматривать на подобных саммитах, так как он «потянет на дно весь корабль».

«На данный момент мы отдаем предпочтение возможности разобраться с первой составляющей — с конфликтом в Донбассе, в котором гибнут люди в течение многих лет. Давайте сосредоточимся на этом, на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов, на деэскалации и тому подобном. Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить», — указал посол.

Он при этом добавил, что позиция Франции по вопросам санкций против России и присоединения Крыма остается прежней, и диалог с Москвой должен быть «требовательным».

Политик также заявил, что для Франции Россия «является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности», кроме того, у европейских держав «есть экономические интересы в России, как и на Украине».

В том же месяце президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил США, Китай и Россию в национальном эгоизме, который приводит к «росту недоверия, росту вооружений и недостатку безопасности».

Тезис о том, что каждая страна должна «ставить свои интересы выше чужих», стал девизом нынешней администрации США, считает президент ФРГ.

«Как будто, когда каждый думает о себе, учтены интересы всех», — добавил он.

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, продолжил немецкий президент.

«Россия без оглядки на международное право аннексировала Крым... Это сделало военную силу и насильственное перемещение границ на европейском континенте снова средством политики», — указал Штайнмайер.

В свою очередь Пекин признает международное право лишь там, где ему выгодно, уверен президент Германии, это подтверждает ситуация с нарушением прав нацменьшинств в Китае и действия страны в Южно-Китайском море.

В то же время Штайнмайер уверен, что Европе следует улучшить отношения с России, однако этого не стоит делать за счет других стран.

«Нам нужны другие, улучшенные отношения ЕС к России и России к ЕС. Я говорю это здесь, потому что это необходимо — обдумать будущие отношения с Россией, но ... не за счет государств и народов Центральной Европы. Нужно разработать европейскую политику по отношению к России», — уверен президент ФРГ.