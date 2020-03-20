«Такие глупости»: в Польше не верят в присоединение Калининграда

Глава Калининградской области Антон Алиханов оставил без комментариев призывы польских жителей присоединить регион к Польше из-за того, что Россия закрыла границы на фоне распространения коронавируса.

«Честно говоря, оценивать высказывания каких-то безымянных интернет-троллей губернатору Калининградской области — слишком много чести этим польским графоманам. Поэтому — без комментариев», — сказал Алиханов в беседе с «Газетой.Ru».

Тем временем руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков заявил в комментарии РИА «Новости», что власти не готовы говорить о степени вменяемости читателей Gazeta Wyborcza, которые ранее и призывали присоединить российскую область к Польше.

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«Никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется», — сказал Лысков.

В то же время польский политолог Михал Мазолевский в разговоре с агентством выразил мнение, что власти республики не только не пойдут на такой шаг, но даже и мысли не допустят о том, чтобы использовать пандемию коронавируса для присоединения Калининграда.

«Поверьте, что ни одна хоть мало-мальски серьезная политическая сила в Польше — ни официальные власти, ни оппозиция в любом ее проявлении, ни уважающие себя националисты, ни даже откровенно антироссийские силы — не рассматривают серьезно даже возможность изменения государственной принадлежности Калининградской области», — обратил внимание эксперт.

В этой связи он предположил, что комментаторы были в неадекватном состоянии. «Многие люди сейчас из-за коронавируса не ходят на работу, сидят дома. Вероятно, эти комментаторы от скуки злоупотребляют алкоголем и под влиянием именно алкоголя пишут такие глупости», — отметил он.

Ранее российские власти в связи с угрозой активного распространения коронавируса в стране приняли решение о закрытии границ с соседними государствами. Среди них оказалась и Польша, граничащая с Калининградской областью. Этот регион занимает полуэксклавное географическое положение, то есть не имеет границ с Россией, но выходит к Балтийскому морю и граничит с Литвой и Польшей. Жители области часто выезжали заграницу, так как соседнее государство расположено в нескольких часа езды от Калининграда.

Польские читатели местной Gazeta Wyborcza посчитали, что на фоне закрытия границ с регионом можно было бы присоединить к Польше Калининградскую область. К такому выводу они пришли, прочитав сам материал газеты, в котором говорилось о том, что жители российского региона оказались в «полуизоляции», так как лишились возможности делать покупки в польских магазинах.

В статье под названием «Коронавирус отсекает Калининградскую область» автор материала говорит об изоляции в регионе и, в частности, о том, что продуктов питания там надолго не хватит. По мнению автора материала, запасов региона хватит только на месяц полной изоляции.

«Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», — отметил в комментарии к статье один из читателей.

Другой допустил проведение референдума. Ему было бы интересно посмотреть на реакцию и действия российского президента Владимира Путина, если бы к Калининграду подошли «зеленые человечки», то есть военные. Тут же читатель провел параллель с событиями 2014 года в Крымском регионе, когда там местные власти решили провести референдум о присоединении к России. В ответ на это его соотечественник предположил, что Россия нанесет удар по Польше, так как не намерена отдавать один из ключевых своих регионов.

Эти предположения были выдвинуты на фоне распространения пандемии коронавируса по всему миру, в том числе и по России. Как сообщили в штабе по контролю за новой инфекцией в Калининградской области, всего в регионе на 20 марта обследовано 1,4 тыс. человек, у которых подозревалось наличие вируса. Из них коронавирус был выявлен только у пяти человек, которые ранее либо бывали сами за границей, либо близко общались с теми, кто бывал в Европе.

Под наблюдением врачей в области остаются 711 человек, из них 12 располагаются в специальном учреждении «Паруса надежды» в городе Светлогорске. Одну пациентку 20 марта выписали из больницы. Она была первой, у кого выявили коронавирус в Калининграде.

«У нас на выписке первый пациент, который переболел новой инфекцией. Ей 40 лет. Калининградка. Вернулась из Милана, поступила 7 марта с симптомами респираторного заболевания. Получала лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава», — рассказал Лысаков. По его словам, женщину выписали после того, как у нее было два отрицательных результата на COVID-19 и после 14-дневного пребывания в стационаре.