«Никакого альтруизма»: как США мешают борьбе с пандемией

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия США против Тегерана мешают борьбе с распространением коронавируса в Исламской Республике.

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«Санкции США являются основным препятствием для удовлетворения страной своих потребностей в лекарствах и медицинском оборудовании, необходимых для борьбы с коронавирусом», — пояснил дипломат.

Об этом Зафир сказал в ходе телефонного разговора со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги. Во время переговоров дипломат также призвал власти Японии поспособствовать снятию американских ограничительных мер с Ирана.

Количество зараженных в Исламской Республике превысило отметку в 18 тыс. человек, а число погибших приблизилось к 1,3 тыс. Среди заболевших есть даже члены правительства, в частности, министр здравоохранения Ирадж Харирчи. Для борьбы с заболеванием Тегеран уже обратился к международным организациям и запросил $5 млрд у МВФ.

Однако на пути предоставления помощи стоят США, традиционно сохраняющие свое влияние на организацию.

Просьба Ирана хоть и обсуждается, но окончательного решения по выделению кредита до сих пор нет.

Президент США Дональд Трамп дал старт политики «максимального давления» на Тегеран еще в мае 2018 года, когда объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана по иранской ядерной программе. Формальной причиной для этого послужило то, что Иран якобы начал заниматься разработкой ядерного оружия.

Дабы изменить «поведение» иранских властей, США решили с помощью санкций фактически отрезать страну от остального мира. Под угрозой попадания в «черный список» международные компании стали оказываться от сотрудничества с Тегераном, что привело к экономическому кризису в Исламской республике — за прошлый год ВВП Ирана снизился на 8,7% — с $473 млрд до $458 млрд.

В подобных обстоятельствах Тегеран не раз призывал Вашингтон отметить санкции, но американская сторона продолжает следовать принятому курсу «максимального давления».

Как говорил госсекретарь Майк Помпео, США готовы помочь Ирану в борьбе против коронавируса, в том числе с медицинскими закупками. Однако это должны быть только те лекарства, которые не нарушают действующие санкции.

Заявления американских властей о готовности предоставить Ирану помощь выглядят скорее популистскими, поскольку под запрет попадают все необходимые медикаменты, о чем не раз говорили в Тегеране. Кроме того, после слов Помпео о помощи были введены новые санкции — под ограничительные меры попали компании из ОАЭ, которые покупали иранскую нефть.

На непоследовательность действий и заявлений американских властей уже указывал президент Ирана Хасан Роухани. По его словам, если США говорят правду, им стоит снять запрет хотя бы на продажу лекарств в качестве первого шага.

Тем не менее в Вашингтоне уверены, что ограничительные меры никак не влияют на борьбу с вирусом, так как они не препятствуют доступу помощи в Тегеран.

В частности, спецпредставитель США по Ирану Брайн Хук заявлял, что у иранских элит достаточно средств для того, чтобы справится с заболеванием. «Наша политика максимального давления на режим продолжается, и она продолжится. У элиты много денег», — подчеркнул Хук.

Глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в разговоре с «Газетой.Ru» указал, что пандемия вряд ли повлияет на политику США, поскольку действия Вашингтона направлены на смену режима в Иране. «США не будут отходить от санкционных мер. Альтруизм и американская внешняя политика — вещи не совместимые. Они не собираются отказываться от своей линии, несмотря на эпидемию», — уверен эксперт.

Вашингтон использует ситуацию с коронавирусом в своих целях и с помощью санкций пытается создать недовольство у иранского народа, считает Рогулев. А уже за счет этого США рассчитывают добиться смены власти в Исламской республике.

Впрочем, поможет ли пандемия Белому дому осуществить этот план — вопрос достаточно спорный. Власти Ирана уверяют, что пик заболевания уже пройден и ситуация в стране постепенно стабилизируется.

При этом в Тегеране считают, что для борьбы с эпидемией помощь требуется уже не им, а США.

По последним данным, на американской территории зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, а число погибших достигло отметки в 155 человек. Трамп же обещает скорую победу над пандемией, хотя в СМИ систематически появляются материалы о проблемах системы здравоохранения США и ее неготовности противостоять вирусу.

Санкционная политика США распространяется не только на Иран, но и на другие страны с зафиксированными случаями заболевания. Так, ограничительные меры действуют в отношении Кубы и Венесуэлы. Действия Белого дома в отношении этих государств активно критикуют Россия и Китай, называя их как минимум аморальными в условиях массового распространения коронавируса. В частности, в российском МИДе указывали, что мировая пандемия — не время для «сведения геополитических счетов».

«Решительно призываем США взглянуть правде в глаза и принять назревшее решение о немедленном снятии санкционных ограничений», — подчеркивали в ведомстве.

Однако это не слишком сказывается на точке зрения США, да и не только они отказываются снимать санкции. В отношении Венесуэлы действуют ограничительные меры со стороны ЕС, которые в Брюсселе пока не планируют отменять. Да и в целом в условиях борьбы с пандемией, разные государства скорее преследуют собственные интересы, чем пытаются помогать другим странам.

«Мы переживаем тот период, когда государства вместо объединения усилий действуют самостоятельно. Вместо совместных разработок и помощи друг другу, закрываются границы и возникают попытки перекупки ученых для изобретения вакцины», — резюмировал Юрий Рогулев.