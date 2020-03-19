Кандидатура Горбунова: новым главой МГИК стал Юрий Ермолов

Главой Мосгоризбиркома (МГИК) назначен Юрий Ермолов, заместитель прежнего председателя комиссии Валентина Горбунова.

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«По результатам тайного голосования Ермолов Юрий Алексеевич получил необходимое для избрания число голосов членов городской избирательной комиссии», — сказал на заседании член МГИК Фаяс Халилулин.

Горбунов объявил о своей отставке 17 марта. Накануне комиссия приняла решение освободить его от должности по собственному желанию. Согласно правилам, кандидата на пост председателя должен представить ЦИК, после чего Мосгоризбирком избирает его на заседании.

«Покидаю свой пост по состоянию здоровья, — цитирует Горбунова ТАСС. – Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной. Завтра [на заседании Центризбиркома] узнаете, кто займет мою должность».

18 марта ЦИК большинством голосов поддержал кандидатуру Ермолова.

Горбунов возглавлял комиссию уже 25 лет. Срок его полномочий истекал в 2021 году. Хотя он и оставил пост главы комиссии, состав Мосгоризбиркома Горбунов пока не покидает. Всего в комиссии 18 человек, четверо из которых имеют право совещательного голоса. Ее состав меняться не будет.

Об отставке Горбунова с должности председателя говорили уже давно. В частности, этого требовали КПРФ, «Яблоко» и ЛДПР. Особенно активно этот вопрос поднимался в августе прошлого года, когда в Москве проходили протесты с требованием допустить оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму.

Причем глава ЦИК Элла Памфилова тогда же заявила, что претензий к работе Горбунова достаточно, однако у нее нет полномочий, чтобы отправить его в отставку.

«Это назрело. Он знает, Горбунов, я не скрываю это. Еще полтора года назад обращалась к Собянину, что пора менять, Москва такой город. Но Москва решила так. Однако 26 лет [в избиркоме] — более чем достаточно», — говорила Памфилова.

Как сообщал «Коммерсант», еще одну попытку поднять этот вопрос члены КПРФ предприняли в феврале, когда появилась информация о предстоящем всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Под письмом подписались все члены фракции кроме зампреда Мосгордумы Николая Губенко и заместителя главы фракции Леонида Зюганова. Как пояснили в пресс-службе партии, они находятся на больничном. В письме сообщалось, что

Валентин Горбунов «не может, не должен и не имеет никакого морального права» обеспечивать голосование по поправкам.

Также члены фракции отметили, что требуют его отставки еще с лета прошлого года, до того, как прошли выборы в Мосгордуму. Однако тогда, всего месяц назад, Горбунов заявлял изданию, что не намерен покидать пост.

На момент, когда КПРФ написали письмо с требованием отставки Горбунова, уже было известно, что председатель Мосгоризбиркома имеет проблемы со здоровьем. В декабре прошло заседание ЦИК, на котором был заслушан отчет Мосгоризбиркома о ходе выборов в Мосгордуму.

В ходе заседания ЦИК прозвучало заявление, что работу городской комиссии нельзя назвать безукоризненной, так как во время регистрации кандидатов имели место случаи, когда многие подписи были ошибочно определены как недействительные. Валентин Горбунов на заседание не явился, в связи с чем Элла Памфилова заявила, что обсуждать вопросы, касающиеся непосредственно его работы было бы неуместным. Она также сообщила, что Горбунов «болен и находится на серьезном лечении».

В сентябре же «Коммерсант» со ссылкой на источник в ЦИК сообщал, что отставка председателя — это решенный вопрос. «Он уйдет, но как именно, пока непонятно», — цитировало издание слова источника.

В то же время, как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в ЦИК, реальной причиной отставки Горбунова стало его состояние. По информации «Коммерсанта» отставка Горбунова была решена еще до послания Владимира путина Федеральному собранию, соответственно, уход председателя Мосгоризбиркома не связан с голосованием по поправкам.