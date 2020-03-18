Пандемия, Конституция и Лукашенко: что Путин обсудил с крымчанами

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право самостоятельно вести свою внешнюю политику, в том числе в отношении Крыма. Об этом глава государства сказал на встрече с крымской общественностью в Севастополе.

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Тема белорусской внешней политики была поднята одним из участников мероприятия. Обращаясь к президенту России, он спросил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым частью России.

В ответ Путин в шутку посоветовал не ставить его коллегу в «сложное положение».

Президент России указал, что Белоруссия — это независимое суверенное государство, которое самостоятельно принимает внешнеполитические решения. По словам президента, такая практика не противоречит созданию Союзного государства.

«Это не в прямом смысле единое государство, это все-таки два разных субъекта международного права», — пояснил Путин.

Крымские вопросы

Президент посетил полуостров в канун шестой годовщины с момента его присоединения к России. Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Федерации после референдума. Тогда за воссоединение проголосовали 96,7% жителей Крыма и 95,6% населения Севастополя при явке 80%.

Москва неоднократно указывала, что голосование соответствовало всем международным нормам, но несмотря на это западные страны отказываются признавать его итоги и считают, что Россия должна «вернуть» полуостров Украине.

Минск также официально не признал результаты референдума, хотя сам Лукашенко уже не раз называл Крым «де-факто российским». В Москве такую позицию воспринимают спокойно и указывают, что для России вопрос принадлежности полуострова уже давно закрыт.

На встрече с крымчанами Путин подчеркнул: попытки поставить под сомнение итоги референдума нелепы и смешны. По его мнению, присоединение Крыма к России было не только справедливым, но и долгожданным. «Люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку», — добавил российский лидер.

Президент также указал на тщетность попытки создания трудностей для жителей Крыма, в частности, в сфере энергоснабжения.

«Эти попытки разбились, растворились, рассыпались — прежде всего о настроение людей, об их желание работать, быть вместе с Россией», — уверен Путин.

Глава государства также напомнил о возведении Крымского моста. По его словам, открытие объекта создало хорошие предпосылки для развития региона: «условия для поставок товаров, строительных материалов, для вывоза продукции, которая производится в Крыму, для увеличения потока туристов». Важность этого проекта глава государства отметил не только на словах: перед встречей с представителями общественности он вручил награды строителям Крымского моста. Звезды Героев Труда и ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени от президента получили 15 человек, которые принимали активное участие в создании моста.

Конституционный интерес

При этом положение дел на полуострове не стало единственной темой в разговоре граждан с президентом. В ходе беседы Путину задавали самые разные вопросы, вполне ожидаемо часть из них касалась поправок к Конституции.

Президентский законопроект по внесению изменений в основной закон страны уже прошел все необходимые этапы подготовки — был принят Госдумой, одобрен Совфедом и региональными парламентами, а также проверен Конституционным судом.

Однако поправки должны вступить в силу лишь после общероссийского голосования, которое планируется на 22 апреля, о чем Путин вновь напомнил в Севастополе. «Я очень рассчитываю на то, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения», — сказал он.

По словам Путина, поправки не меняют фундаментальные статьи Конституции, а лишь вносят дополнения. При этом необходимость поправок президент объяснил произошедшими в стране изменениями.

«Конституция в 1993 году (принималась), когда в Москве, чего греха таить, все знают об этом, вооруженные столкновения были, была стрельба по парламенту, люди гибли в Москве, штурмом пытались взять Останкинскую башню», — обратил внимание глава государства. Он также добавил, что

тогда страна жила в условиях острой внутриполитической борьбы, но сейчас Россия существует в совершенно другой реальности.

Говоря об изменениях, Путин напомнил об ужесточении критериев для высших должностных лиц в России, в частности для кандидатов в президенты. Так, в случае принятия изменений претенденты должны будут постоянно проживать в России не менее 25 лет, а также не иметь иностранного гражданства и активов за рубежом. При этом глава государства подчеркнул, что для крымчан в этом вопросе будет сделано исключение.

«Есть желающие поиграть на этом, на чувствах крымчан, и сказать, что они не совсем граждане России, если им чего-то не разрешается. Но это, как юристы говорят, «покушение с негодными средствами». Если внимательно читать текст, то из него сразу станет понятно, что для крымчан и севастопольцев сделано исключение», — резюмировал Путин.

Кроме того, отвечая на вопрос о целесообразности закрепления в Конституции социальных гарантий, президент заметил, что это поможет защитить граждан от «законодательных трюков», как это происходило раньше.

«Невозможно (будет) принять закон о бюджете и сказать, что действие такой-то статьи Конституции приостанавливается, это просто невозможно по определению», — подытожил Путин.

Одолеть коронавирус

Не обошел президент стороной и ситуацию вокруг распространения в мире нового коронавируса COVID-19. Участники встречи поинтересовались у главы государства, может ли быть перенесено голосование по Конституции из-за эпидемии.

В ответ Путин заявил, что закон предусматривает такую возможность в случае возникновения угрозы для здоровья россиян. «Если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это голосование всероссийское, если нет — мы его немножко подвинем», — добавил президент.

Если ситуация будет благоприятной, то голосование может пройти как выборы во Франции, продолжил Путин, то есть с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Президент не исключил, что оно также может быть проведено на дому.

Впрочем, Путин отдельно отметил, что пока число заболевших гораздо меньше, чем в странах Европы или Китае. По последним данным, в стране зафиксировано 147 случаев заражения новым коронавирусом, тогда как во всем мире этот показатель превысил отметку в 200 тысяч человек.

В данном контексте глава государства призвал не верить фейкам и вбросам на эту тему, так как государство предоставляет объективную информацию по ситуации с вирусом в России.

«Все, что выдается в Москве и других городах министерством здравоохранения, это все объективная информация, та информация, которой владеют сами эти органы власти. И так и будет в дальнейшем, она будет оперативной, эта информация, и максимально полноценной, и абсолютно достоверной», — пообещал Путин, добавив, что Минздрав России вместе с соответствующими учреждениями держит ситуацию под контролем.

Власти и дальше будет наращивать усилия по борьбе с заболеванием, в том числе из-за постоянных путешествий россиян.

Но гражданам России и самим стоит проявить максимальную дисциплину, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

«Нельзя подвергать свое здоровье опасности и подвергать опасности жизнь и здоровье других людей. Поэтому вот этот известный русский «авось» в данном случае абсолютно непригоден, его нужно отложить в сторонку и проявить максимальную ответственность и дисциплинированность», — подчеркнул президент.