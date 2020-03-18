Белоруссия суверенна: Путин рассказал о Союзном государстве

Проект Союзного государства России и Белоруссии не отменяет самостоятельности белорусской стороны как государства, подчеркнул российский президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя в рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ.

Реклама

По его словам, та интеграция, которая сейчас прорабатывается Москвой и Минском, не предусматривает уменьшение суверенности и независимости каждого из государств — ни России, ни Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Это не в прямом смысле единое государство, это все-таки два разных субъекта международного права. Беларусь — независимая суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной», — пояснил глава государства.

Также в среду, 18 марта, стало известно о том, что Россия предложила Белоруссии создать 12 наднациональных органов, в том числе единую налоговую, таможенный орган, суд Союзного государства и др. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Как отмечается, Москва порекомендовала создать общие регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии. Об этом упоминается в 31-й «дорожной карте» по интеграции двух государств.

В документе также говорится о разработке совместной стратегии РФ и Белоруссии в сфере обороны, создании общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.

В начале нынешнего месяца глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия не видит смысла продолжать работу с Россией над «дорожными картами» по углублению интеграции, пока не будут решены вопросы с поставками нефти в республику.

«Давайте… решим вопрос с нефтяными поставками, а потому уже будем дальше думать» — заключил Макей.

Дипломат сообщал, что республика за 2019 год потеряла больше $2 млрд из-за российских нефтяных ограничений и поставок «грязной нефти». В настоящее время Белоруссия активно ищет партнеров для замещения поставок российской нефти, так как Минск и Москва не могут договориться о долгосрочных поставках нефти в республику.

Между тем усилия по созданию Россией и Белоруссией Союзного государства вызывают тревогу в Европе, писало издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

«Ситуация серьезная, поскольку Россия действительно может заставить Белоруссию объединиться. На нее оказывается давление», — считает министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

По его словам, европейские страны должны поддержать суверенитет Белоруссии, несмотря на то что демократия в этой стране совсем «неидеальна» и страна нуждается в реформе политической и экономической системы.

Договор о создании Союзного государства был подписан еще в 1999-м и в 2000-м вступил в законную силу.

В конце 2019 года правительства России и Белоруссии создали рабочую группу по выработке предложений для программы углубления интеграции. Сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект соответствующих отраслевых «дорожных карт».

По итогам переговоров в декабре президентов двух стран финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов — в сфере нефти, газа и налогов. При этом вопрос подписания программы по углублению интеграции Минском и Москвой до сих пор остается открытым.