«Верю в друга Си»: как коронавирус помог репутации Китая

17 марта Черногория, остававшаяся до сих пор единственной страной в Европе, которую не затронул коронавирус, сообщила о первых двух случаях заболевания. В США коронавирус обнаружен во всех 50 штатах. В Китае же тем временем эпидемия пошла на спад.

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За день в КНР заболевание было обнаружено у 13 человек, причем 12 случаев — это люди, прибывшие в Китай из других стран. В провинции Хубэй, где началась эпидемия, за сутки болезнь диагностировали у одного человека. По всей стране начали снова работать заведения, движение транспорта возобновлено, открылись фабрики и заводы.

Эпицентром коронавируса стала Европа, и наиболее серьезная ситуация сохраняется в Италии. За последние сутки в Италии было выявлено 2989 новых случаев заболевания, таким образом, в стране сейчас заражены 26 062 человека.

Премьер-министр Джузеппе Конте на днях объявил о беспрецедентных экономических мерах по защите населения от последствий коронавируса.

«Наши обширные меры задействуют €350 млрд», — заявил он на пресс-конференции 16 марта.

В итальянских больницах не хватает коек, оборудования и специалистов.

Зарубежные СМИ сообщают, что врачи по всей стране вынуждены решать, кого спасать, а кого — нет. Поддержку Рим получил не от соседей и членов Евросоюза, а от Китая,

причем помогает Пекин большинству стран, которые сейчас борются с коронавирусом.

«Друг в беде»

КНР отправляет маски, аппараты искусственной вентиляции легких, защитную одежду для медиков и даже персонал. Помощь Китая сопровождается и публичными жестами, которые отчасти превращают действия Пекина в большую политическую пиар-кампанию.

Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» опубликовало фотографию одного из контейнеров с помощью, подписав ее на нескольких языках: «Единство дает силу».

«Друг в беде — это действительно друг. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь другим странам в борьбе с COVID-19», — написал в Twitter представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь.

Избежать косвенных или даже прямых обвинений в распространении пандемии Пекину не удалось. В США, например, упрекали Китай в том, что он недостаточно оперативно распространил информацию о вирусе. Пекин же во время эпидемии не раз обвинял Запад в проявлении расизма по отношению к своим гражданам.

«Отсутствие животноводческой культуры и низкие санитарные стандарты, а также страх перед диктаторской властью и традиция молчания — вот основные причины, почему миру приходится бороться с пандемией, — написал в колонке для Expressen бывший член Европарламента от Швеции Гуннар Хекмарк. —

На самом же деле китайским лидерам стоит извиниться перед миром за эпидемию за эпидемией, которые приходят из Китая в результате неспособности тамошней диктатуры обеспечить продовольственную безопасность и должные стандарты животноводства на фоне угнетения собственных граждан и замалчивания правды».

С учетом подобных обвинений пиар-кампания Китая в виде помощи всему миру дает еще больший эффект. Однако главным элементом ее успеха стало поведение Евросоюза и США.

«Запад в корона-кризисе»

Конечно, в условиях пандемии на первое место выходит забота государств о собственных гражданах. В то же время нельзя отрицать ухудшение имиджа Евросоюза, основанного на принципах солидарности. Страны-члены содружества боролись с коронавирусом поодиночке.

Границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией закрыла Германия. О полном закрытии границ сообщили Чехия, Польша, Словакия, Дания, Литва, Латвия, Эстония и Кипр. В ближайшее время присоединиться может и Испания, вторая после Италии по количеству зараженных. От Рима закрылась Австрия.

Все это привело к констатации нового европейского кризиса, возникшего из-за пандемии.

«Запад в корона-кризисе разваливается: каждый действует эгоистично в своих интересах. Но по-другому эпидемию не замедлить. ЕС за прошедшие месяцы всю энергию бросил на борьбу с загрязнением климата и проспал этот вызов. Америка закрыла въезд всем европейцам и действует только по принципу America First. Великобритания и Япония — на острове, будут самоизолироваться. Между Германией и Францией плотно закрылись границы, как никогда за всю новейшую историю. Италию с ее проблемами истощенной здравоохранительной системы все бросили. Помощь Италии и балканским странам предоставляет Китай, не ЕС», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Александр Рар, эксперт клуба «Валдай» и научный директор Германо-российского форума.

Только во вторник лидеры ЕС провели саммит по видеосвязи, в ходе которого приняли решение закрыть границы союза и Шенгенской зоны. Сейчас это воспринимается как запоздалая попытка сплоченной реакции.

«Задумка была в том, чтобы убедить страны Европы отменить внутренние односторонние шаги по закрытию границ. Но сейчас трудно себе представить, чтобы кто-нибудь это сделал», — цитирует Reuters дипломата ЕС. По его словам, решение лидеров ЕС носит в основном символический характер, так как Европа уже стала эпицентром эпидемии.

Закрытие границ уже привело к открытым противостояниям стран-членов ЕС.

Так, о новых ограничениях, вступивших в силу с 17 марта, объявили Латвия, Литва и Эстония. Заявление было сделано за несколько дней, чтобы их граждане успели вернуться домой. Однако на следующий же день свои границы закрыла Польша, в результате чего тысячи людей оказались лишены возможности приехать назад.

В воскресенье на границе Польши и Германии образовалась 40-километровая пробка. Людей обещали пропустить, но Варшава не сдержала своего слова. В нарушении договоренностей Польшу обвинил МИД Эстонии.

«Мы ночь напролет работали над тем, чтобы вызволить эстонцев из западни на немецко-польской границе. Положение таково, что сухопутным путем им не добраться», — заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter, что МИД страны вызвал посла Польши в Риге. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус прилетел в Варшаву для разрешения ситуации.

Сказки о солидарности для Сербии

Символом этого европейского кризиса станет обида Италии.

«Италия уже попросила активировать механизм гражданской защиты Европейского союза для поставки медицинского оборудования для индивидуальной защиты.

Но, к сожалению, ни одна страна ЕС не ответила на призыв комиссии. Только Китай ответил на двусторонней основе. Конечно, это плохой знак для европейской солидарности», — написал в колонке для Politico представитель Италии в ЕС Маурицио Массари.

Еще одной страной, заявившей о разочарованности в ЕС, стала Сербия. В воскресенье президент страны Александар Вучич, обращаясь к нации по случаю введения в стране ЧП, заявил, что никакой «великой международной солидарности» не существует.

«Никакой европейской солидарности не существует. Все это оказалось книжной сказочкой», — сказал он.

Сербия находится на долгом и сложном пути вступления в Евросоюз. Некоторые члены содружества открыто выражают раздражение тесным партнерством Белграда с Россией и Китаем.

Подобное заявление от президента не способствует дружелюбному фону интеграции страны в содружество. Однако Сербия, судя по всему, во многом разочарована Брюсселем. И глядя на Италию, Белград обратился за помощью в борьбе с коронавирусом именно к Пекину.

«Мы не можем импортировать товары, медтехнику и лекарства из ЕС по распоряжению европейских властей. Это распоряжение было отдано теми же людьми, которые предупреждали нас не вести торговлю с Китаем, — сказал Вучич. — Когда этим людям нужны были сербские деньги, они заставляли торговать на их условиях, чтобы европейские компании получали наши деньги. Когда настали тяжелые времена, сербские деньги оказались не нужны. Я верю в друга и брата Си Цзиньпина, я верю в помощь китайского народа».

Китай, действительно, давно выбрал Сербию как важного партнера в юго-восточной Европе и в течение многих лет оказывал поддержку Вучичу, вкладывая значительные средства в экономику страны, пока тот не переставал жаловаться на заторможенный процесс вступления в ЕС. В этом смысле выступление Вучича стало большой победой пропагандистской политики Пекина.

Друг познается в беде

Как нельзя лучше способствовал повышению имиджа Китая Вашингтон, на фоне действий которого благородство Пекина стало еще очевиднее. Недавно в СМИ распространились сообщения, что президент США Дональд Трамп пытается завербовать германскую компанию CureVac, которая разрабатывает экспериментальную вакцину от коронавируса.

Глава Белого дома предложил CureVac перенести свои исследования в США или предоставить американским властям эксклюзивный доступ к своей вакцине. Берлин же сделал компании встречное предложение о финансовой помощи, сообщало издание Welt am Sonntag.

Китайские политические деятели, в свою очередь, от демонстративных упреков в адрес США не стали воздерживаться.

«Мы делаем, вместо того чтобы говорить. Мы друзья, а не враги. Могут ли американцы поступить так же с китайцами?» — написал в Twitter посол Китая в Южной Африке Линь Сунтянь.

Эпидемия коронавируса привела к публичной перепалке между Китаем и США еще в начале февраля, когда ситуация не переросла в пандемию.

В своих выступлениях президент США Дональд Трамп называл коронавирус «китайским вирусом», вызывая раздражение у Пекина, который, в свою очередь, обвинял главу Белого дома в расизме и ксенофобии.

«Как говорится, друг познается в беде. Многие страны предлагают Китаю помощь и поддержку различными способами. Напротив, комментарии и действия США не основаны на реальной оценке ситуации и являются крайне вредными», — заявляли в МИД КНР еще в феврале.

Теперь же, когда Китай во многом смог избежать репутационных потерь и массовых обвинений со стороны Запада, то перешел к новой тактике, намекнув, что вирус в страну могли привезти американские военные.

Трамп подобные обвинения опровергает, однако кредит доверия США исчерпывается с той же скоростью, с которой растет репутация Китая.