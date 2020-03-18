Посеять панику и страх: ЕС обвинил Россию в фейках о пандемии

Евросоюз считает, что Москва распространяет дезинформацию о ситуации с коронавирусом в европейских странах. Об этом говорится в закрытом докладе ЕС, выдержки из которого приводит издание Financial Times. Доклад был подготовлен 16 марта.

Его авторы утверждают, что подконтрольные Кремлю информационные ресурсы намеренно вводят граждан ЕС в заблуждение относительно ситуации с пандемией. Их цель — разделить европейское общество, добившись паники и страха.

Наиболее активно фейковые новости о коронавирусе якобы распространяются в соцсетях. Авторы доклада указывают, что дезинформацией занимаются те же аккаунты, которые ранее активно освещали протесты желтых жилетов во Франции.

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Теперь в этих же аккаунтах появляются посты, что коронавирус является искусственной болезнью, которую страны Запада превратили в оружие. Активно, по мнению авторов документа, продвигаются идеи о том, что европейские правительства неспособны взять ситуацию под контроль, а крупные компании наживаются на пандемии. Кроме того, эти аккаунты пишут об эффективности мер, предпринимаемых российскими властями для борьбы с вирусом. В докладе указывается, что подобные сообщения распространяются на французском, английском, немецком, итальянском и испанском языках.

Комментируя эту информацию, собеседник издания в Брюсселе отметил, что распространение подобных фейков может подорвать доверие европейцев к национальным системам здравоохранения и помешать эффективной борьбе с пандемией.

До этого с аналогичными обвинениями в адрес России выступили США. В конце февраля американский Госдеп заявил, что в социальных сетях есть связанные с Россией аккаунты, которые ведут координированную кампанию по распространению ложной информации о коронавирусе. Тезисы, согласно которым ответственность за распространение нового вируса несут власти США, распространялись в Twitter, Facebook и Instagram. Одна из теорий заговора утверждает, что коронавирус был создан в США, чтобы нанести удар по китайской экономике. По другой версии, к распространению COVID-19 причастен глава Microsoft Билл Гейтс, который инвестировал миллиарды долларов в программы здравоохранения.

Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер указывал, что подобными действиями Россия якобы стремится «посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри».

Комментируя эти обвинения, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их «намеренной дезинформацией» со стороны США. Позже компании Facebook и Twitter провели внутренние расследования, которые не выявили фактов скоординированной попытки дезинформации о вспышке заболеваемости коронавирусом. Кроме того,

представитель руководства Twitter Йоэль Рот указал, что компания запрашивала у Госдепартамента доказательства причастности России к дезинформации, однако не получила ответа.

По последним данным, число зараженных коронавирусом увеличилось до 200 тыс. человек. В Евросоюзе было зафиксировано более 60 тыс. случаев заражения, почти половина из которых — в Италии. При этом более 3 тыс. инфицированных скончались. В США зафиксировали более 6 тыс. случаев заражения и около ста смертей.

В России первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы 26 февраля. На настоящий момент известно о 147 заболевших, более половины из них находятся в Москве. Российский Центр по борьбе с коронавирусом действует на базе АНО «Диалог», которое было создано для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и администрации президента РФ по прямому распоряжению президента РФ. Координационный центр работает круглосуточно и координирует работу министерств, ведомств — в том числе региональных. Его сотрудники также отслеживают доступность потребительских и медицинских товаров, средств индивидуальной защиты и тестов на новый вирус, опираясь на обратную связь от граждан. Оперативная отчетность формируется ежедневно к 06:30 мск.

На эффективность мер сдерживания коронавируса в России указывал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. В конце февраля он заявил, что некоторые страны приняли меры для сдерживания вируса, благодаря чему на их территории на протяжении долгого времени не фиксировались новые случаи заболевания. В числе этих стран он назвал Россию, а также Бельгию, Камбоджу, Индию, Непал, Филиппины, Шри-Ланку, Вьетнам.