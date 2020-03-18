Трамп ждет соперника: Байден разбил Сандерса в трех штатах

Бывший вице-президент США Джо Байден уверенно лидирует на праймериз демократов в Аризоне, Флориде и Иллинойсе. По предварительным данным, кандидат обгоняет своего соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерс — в каждом штате.

Байден стал однозначным победителем первичных выборов во Флориде, он набрал 61,9% против 22,8% у Сандерса. В остальных штатах ситуация чуть более выгодная для сенатора.

Так, в Аризоне Байден получил 43% голосов, Сандерс — 30%. В Иллинойсе же 59,1% избирателей-демократов поддержали бывшего вице-президента и 36,1% высказались в пользу сенатора.

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Проблема Байдена

С учетом выборов в этих штатах, на стороне Байдена 1147 делегатов, у Сандерса — 861. Для номинации в президенты от Демократической партии претендентам необходимо преодолеть планку в 1911 делегатов, и больше шансов — у бывшего вице-президента. Однако Сандерс не собирается выходить из гонки, о чем он уже уведомил своих сторонников.

Решение сенатора мешает Байдену получить заветный статус единого кандидата от демократов. До летнего съезда партии, где будет выбран претендент на пост президента, на праймериз будет разыграно около 1800 голосов делегатов, и ему необходимо получить поддержку как минимум 765 из них.

Но пока Сандерс находится в гонке, он забирает часть голосов в каждом штате, чем в значительной степени осложняет задачу для Байдена.

Как пишет CNN, в команде сенатора уже обсуждается его возможный сход с дистанции, но пока никакого решения по этому вопросу не принято. При этом Байден в своем выступлении после праймериз много говорил о единстве и делал особый упор на те моменты, где его программа совпадает с предложениями Сандерса.

«Сенатор Сандерс и его сторонники внесли замечательную страсть и упорство во все эти вопросы, и вместе они переместили фундаментальный разговор в этой стране. Я знаю, что мы должны сделать. Наша цель как кампании и моя цель как кандидата в президенты — объединить эту партию, а затем объединить нацию», — отмечал бывший вице-президент.

Однако сенатор своего соперника проигнорировал, как и итоги выборов. Сандерс в своей речи сосредоточился на «главной опасности» для США — новом коронавирусе COVID-19, и также указал на необходимость объединения американцев.

«Крайне важно, чтобы мы были вместе. Мы имеем дело с растущим экономическим кризисом, который затронет десятки миллионов рабочих в этой стране», — подчеркнул сенатор.

Срыв выборов

Впрочем, новый коронавирус угрожает не только потерей рабочих мест, но и повсеместным срывом дальнейших первичных выборов. Зараженные уже зафиксированы в каждом американском штате, по последним данным, вирусом инфицированы больше 6 тыс. человек. При этом скончались в США уже 108 человек.

Стремительный рост количества заболевших ставит под вопрос целесообразность проведения голосований — массовых мероприятий. В США все больше нарастает паника, люди отдают предпочтение самоизоляции, а не выборам.

Это уже повлияло на выборы в Аризоне, Флориде и Иллинойсе.

Изначально голосование должно было также пройти в Огайо, но власти штата в последний момент отказались от проведения выборов в целях безопасности. Подобные споры возникали и в Иллинойсе, но в итоге голосование все же состоялось, хоть и с рядом проблем.

Так, часть избирательных участков в штате, по данным местных СМИ, открылась со значительным опозданием, потому что работники попросту отказались приходить на работу на фоне распространения коронавируса.

При этом первичные выборы уже перенесли еще как минимум в трех штатах — Джорджии, Луизиане и Кентукки — местные власти сдвинули даты голосования ближе к лету, хотя пока неизвестно, когда пандемия пойдет на спад. Подобные меры активно обсуждаются и в других штатах, что ставит вопрос о судьбе избирательной кампании.

Однако эта проблема актуальна только для демократов, так как у республиканцев кандидат уже фактических выбран. Как и ожидалось, им станет действующий президент США Дональд Трамп.

Американский лидер уже заручился поддержкой необходимого числа делегатов для своего выдвижения от партии, так что вряд ли опасается переноса выборов.