Дефолт в мае: почему Украине не обойтись без МВФ

17 марта на внеочередном заседании Верховной рады был назначен министр экономики Украины. Им стал топ-менеджер агрохолдинга UkrLandFarming Игорь Петрашко.

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Его кандидатуру представил новый премьер-министр Денис Шмыгаль. 4 марта президент Украины Владимир Зеленский предложил отправить в отставку кабмин Алексея Гончарука. Большинство министерских портфелей были распределены в тот же день, однако почти две недели место министра экономики оставалось вакантным.

Выступая в парламенте, Петрашко заявил, что его цель — поддержать украинский бизнес в условиях закрытия мировых рынков.

Задач перед новым министром экономики очень много. Петрашко занял пост на фоне участившихся в стране разговорах о возможности дефолта. Накануне в YouTube появился выпуск программы «Vласть vs Vлащенко» с участием депутата от партии «Слуга народа» Александра Дубинского. В интервью политик заявил, что Украине грозит дефолт.

«Как государство и экономика — мы идем к дефолту», — сказал он.

По мнению Дубинского, Украина не способна вернуть долги, сформировавшиеся на внешнем и внутреннем рынках, без помощи от Международного валютного фонда (МВФ).

«Стратегия выживания государства Украина и его экономики в условиях коронавируса — есть план? Нет плана», — уточнил Дубинский.

Эту тему депутат поднимает уже не в первый раз. 7 марта в своих соцсетях он опубликовал пост о том, что Украину ждет дефолт уже в мае этого года, так как в МВФ уже дали понять, что не выделят Киеву новый транш.

«Представители МВФ в неофициальной коммуникации с новым премьер-министром сказали, что кредита не будет. В мае вероятен дефолт», — говорилось в сообщении нардепа. Однако вскоре пост был удален.

За 2020 год Украине надо выплатить $17 млрд внешнего долга. Киев находился в трудных обстоятельствах и без пандемии коронавируса и падения цен на нефть после провала сделки ОПЕК. Мировой экономический фон, конечно, еще больше сказывается на финансовой ситуации в стране.

Так, кризис уже повлиял на украинскую пирамиду ОВГЗ. За последний месяц Минфин несколько раз объявлял о недовыполнении планов. Отреагировала на мировые экономические проблемы и гривна. Национальный банк Украины на 17 марта установил официальный курс на уровне 26,52 гривны (около 74,6 руб.) за доллар, что на 44 копейки (около 1,2 руб.) выше по сравнению с предыдущим банковским днем, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Украинские журналисты и эксперты задаются вопросом, стоит ли тратить золотовалютные запасы. Однако главный вопрос — удастся ли Киеву решить проблему внешнего долга самостоятельно, без помощи МВФ.

Двухлетняя программа фонда предусматривает выплату Украине в размере $5,5 млрд. Однако выделит ли МВФ помощь Киеву, неизвестно. Для этого, как минимум, украинское правительство должно выполнить оставшиеся два условия — принять закон о продаже земли и закон о недопустимости возвращения банков их бывшим владельцам.

Последняя инициатива, в первую очередь, направлена на олигарха Игоря Коломойского и национализированный Приватбанк.

И хотя украинское политическое руководство делает акцент на том, что для сотрудничества с МВФ большинство условий выполнено, оставшиеся пункты — самые сложные.

Закон об открытии рынка земли вызвал большой ажиотаж и критику в украинском обществе. Опубликованные в начале марта результаты исследования Центра Разумкова свидетельствуют, что 64,3% всех опрошенных выступают против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Попытки провести реформу в кратчайшие сроки уже ударили по рейтингам и правительства, и президента. Обвал популярности кабмина Гончарука привел к его почти полной отставке. Примечательно, однако, что сменить правительство Зеленский решил в разгар принятия земельного закона. Существует вероятность, что дальнейшая работа над инициативой неблагоприятно скажется на репутации уже нового состава кабинета министров Дениса Шмыгаля.

Что касается закона о недопустимости возвращения банков, то существует вероятность, что его принятию всячески мешает сам Коломойский, чье влияние в партии «Слуга народа» считается достаточно большим.

В частности, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» глава киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, близким к Коломойскому человеком является и Александр Дубинский.

«И он, и его хозяин Игорь Коломойский говорят о дефолте с прошлого года. Это их идея-фикс — они хотят, чтобы Украина прервала всякое сотрудничество с МВФ, потому что МВФ требует не отдавать Приватбанк Коломойскому, то есть тут надо делать поправку на интерес Коломойского», — отмечает эксперт.

Однако МВФ однозначно дал понять, что без выполнения этих условий не станет выделять финансовую помощь Украине. Споры, насколько целесообразно сотрудничество Киева с фондом, ведутся уже долгое время.

Сейчас же набирает популярность идея отказа от помощи МВФ, особенно на фоне предпосылок мирового финансового кризиса. Сложившиеся сегодня обстоятельства, как считают сторонники этой точки зрения, создают наиболее благоприятные для Украины основания, чтобы поставить вопрос о реструктуризации внешних долгов, направив освободившиеся средства на реформы и стимулирование экономики.

Однако Зеленский не разделяет эту точку зрения. Он неоднократно заявлял, что рассчитывает на сотрудничество с МВФ.

«Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они [МВФ] это подтверждают. У нас осталась земля и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом — мы это сделаем», — сказал он недавно в интервью для Bloomberg.

Более того, украинский лидер предпринимает все возможное, чтобы стимулировать работу над законопроектами и их скорейшее принятие.

Из-за эпидемии коронавируса Верховная рада отменила пленарные заседания до 3 апреля. Однако, как сообщают украинские СМИ, Владимир Зеленский пытался настоять на том, чтобы парламентарии продолжили работу и не приостанавливали принятие законопроектов.

Накануне президент выступил с обращением к гражданам, в котором призвал министерство инфраструктуры, начиная с полудня 18 марта, запретить железнодорожные, авиа и автобусные перевозки, а также запретить работу метрополитена.

В то же время, он заявил о необходимости принятия земельной реформы Радой. «Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украины», — сказал Владимир Зеленский в обращении.

Кроме того, он предложил министерству финансов обсудить с МВФ и другими международными партнерами предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

К слову, влияние эпидемии и карантина на финансовый спектр страны тоже нельзя не учитывать. В числе мер, предложенных президентом, есть запрет на посещение общественных мест — музеев, торговых центров, ресторанов, фитнес-центров и других заведений в сфере питания, развлечений и услуг. Это означает, что в ближайшее время рынок услуг на Украине столкнется с кризисом.

Сегодня на внеочередном заседании Рады закон о земельной реформе так и не был поднят. Как сообщает издание «Страна.Ua» со ссылкой на источники, «изменение данной позиции по земле вызвано тем, что МВФ пока не подтверждает кредит Украине».

По мнению Владимира Фесенко, отказ от сотрудничества Украины с МВФ не будет иметь благоприятных последствий для страны. Эксперт не считает, что сейчас есть основания для прогноза реального дефолта, однако не исключает возможность технического.

«Про дефолт Украине говорят в последние лет 15, не меньше. Я думаю, что тема не дефолта абстрактного, а так называемого технического дефолта — это не отказ от выплаты долгов или объявление себя банкротом, речь идет о приостановке выплат по внешней задолженности или по ряду видов внешней задолженности. Такой технический дефолт возможен у целой группы стран»,

— уверен Фесенко.