Суд в США закрыл дело против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую подозревали во «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года. Своим решением суд удовлетворил ходатайство прокуроров, которые решили снять обвинения с компании.

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В расследовании совместно с «Конкорд менеджмент и консалтинг» фигурировала компания «Конкорд кейтеринг», с нее также были сняты все обвинения. Дело было прекращено полностью без права возвращения в суд.

Владелец «Конкорда» бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что судебное разбирательство еще не закончено, так как компания готовит иск к США на сумму в $50 млрд за незаконное преследование и санкции.

Кроме того, бизнесмен отметил, что в американской системе правосудия ему удалось увидеть лишь несколько положительных моментов.

«Первый — это адвокат Эрик Дюбелье, который, не побоявшись вступить в дело против правительства США, довел его до победного конца. И второй — это спецпрокурор Роберт Мюллер, который нашел в себе мужество подать в отставку, когда понял, в какое беззаконие он был втянут», — подчеркнул Пригожин.

Американские прокуроры решили прекратить дело против «Конкорда» за несколько недель до начала судебного процесса, так как

производство против компании не служит интересам правосудия и нацбезопасности США.

Кроме того, фирма не присутствует на американской территории и не может «понести действенное наказание». Также в ходатайстве прокуроры указали на возможное раскрытие методов работы правоохранительных органов США в случае запуска судебного процесса.

Впрочем, закрытие дела против компании не означает прекращения расследований против отдельных россиян, подчеркнули в американской прокуратуре: обвинение приложит все усилия для взятия под стражу «индивидуальных ответчиков».

В феврале 2018 года США заочно обвинили во «вмешательстве» в выборы 13 россиян и три российские компании. Обвинение подготовила команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который тогда занимался расследованием предполагаемого сговора между Россией и командой президента США Дональдом Трампом.

Большая часть россиян, обвиняемых в США, являются сотрудниками «Агентства интернет-исследований». Американская прокуратура уверена: эта фирма в 2014 году якобы вмешивалась в политические процессы в США. При этом финансирование компании предположительно связано с «Конкордом», но подтверждений этому нет.

К похожим заключениям пришел и Мюллер в рамках дела о «вмешательстве России», однако опять же не предоставил никаких определенных доказательств. Расследование спецпрокурора официально завершилось в марте прошлого года, но само «российское вмешательство» в нем считается чуть ли не фактом. В Кремле же полностью опровергают подобные обвинения, а также отмечают отсутствие подтверждения какого-либо воздействия на избирательную кампанию в США.

При этом расследование спецпрокурора в целом воспринимается как часть борьбы демократов против Трампа. Главным вопросом дела Мюллера был «сговор» президента США с Россией, но никаких доказательств этому найдено не было.

Кроме того, спецпрокурор пытался найти свидетельства давления Трампа на ход разбирательства, но так и не пришел к какому-либо конкретному выводу.

Хотя дело Мюллера и было завершено, тема «российского вмешательства» продолжает частично фигурировать в США. Так, «рука Кремля» в начале года уже якобы была найдена в новой избирательной кампании. Однако если в прошлый раз в получении помощи подозревали Трампа, то теперь «адресатом» стал сенатор-демократ Берни Сандерс.

«Российскую тему» вновь начали раскручивать СМИ, хотя сам участник предвыборной гонки отрицает какую-либо помощь со стороны России, как, собственно, и Москва. К слову, за Сандерса даже вступился Трамп, который не поверил в эту информацию.