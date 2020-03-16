Режим изоляции: какие страны закрывают границы

С 18 марта Россия ограничивает въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Исключения будут распространяться только на дипломатов, дальнобойщиков, постоянно проживающих в России лиц, а также экипажи кораблей и поездов. Запрет будет действовать до 1 мая.

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Также с 17 марта приостанавливается железнодорожное сообщение с Украиной. Кроме того, поезда перестанут ходить в Молдавию, а в целом Россия уже ограничила железнодорожное сообщение с Германий, Чехией, Польшей, Францией, Италией, Китаем и Северной Кореей.

Авиасообщение уже закрылось со всеми странами ЕС, а также Швейцарией и Норвегией. Исключение сделано только для прямых регулярных рейсов из столиц стран — членов Евросоюза в московский аэропорт Шереметьево, терминал F, и чартеров. Границы также были закрыты с Грузией, частично с Казахстаном и даже с Белоруссией.

Россия не единственное государство, прибегающее к столь жестким мерам для пресечения распространения коронавирусной инфекции. Венгрия, Латвия, Литва и Эстония также с 17 марта начинают частично закрывать свои границы. Запрет будет действовать для иностранцев и тех, кто не имеет вида на жительство в указанных государствах.

На «карантин» также уходит Украина — власти приняли решение закрыть границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на две недели. Режим изоляции начинает действовать и внутри страны, в частности в Киеве будет максимально ограничен въезд и выезд из города, а также закрыты рестораны, кафе и торговые центры.

При этом жесткие меры начинают действовать и на пунктах пропуска между Украиной и республиками Донбасса.

Украинские власти решили ограничить поток людей через линию соприкосновения и теперь будут пускать только тех, кто имеет постоянную регистрацию на подконтрольной Киеву территории.

Молдавия с 17 марта решила закрыть свою наземную границу для иностранцев, а также приостановить авиасообщение со всеми странами. Впрочем, 17 пунктов пропуска все же останутся открытыми — часть на границе с Румынией и часть с Украиной. Однако железнодорожное сообщение было полностью приостановлено со всеми странами.

Дополнительные запреты появятся также в Узбекистане и Объединенных Арабских Эмиратах. С 17 марта узбекские власти вводят ограничения на полеты в Индию, Индонезию, Израиль, Латвию, Малайзию и Таиланд, а ОАЭ приостанавливает выдачу любых виз для всех, кроме дипломатов.

Для борьбы с распространением вируса жесткие меры приняли и в Австрии. Так, в стране ужесточились правила въезда, а авиасообщение было прекращено с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией. В Чехии же с 17 марта полностью закрываются границы на въезд и даже выезд. Попасть в страну смогут лишь те, кто работает в приграничной зоне, и дальнобойщики.

Европейский вопрос

К слову, в настоящее время в Евросоюзе уже активно обсуждают возможность закрытия границ европейской зоны для граждан из третьих стран. Как говорил президент Франции Эммануэль Макрон, решение уже фактически принято, ограничения будут введены сроком на 30 дней.

Насколько хорошо работает политика изоляции — вопрос достаточно спорный. Вполне однозначно можно говорить лишь о том, что сложнее всего ее реализация дается ЕС. В объединение входят 27 государств, границы между которыми полностью открыты. И это только страны — члены Евросоюза, а есть еще ряд соседних стран с безвизовым режимом.

Запад разваливается в «корона-кризисе», потому что каждый эгоистично действует в своих интересах, заявил «Газете.Ru» эксперт клуба «Валдай», научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

«По-другому эпидемию не замедлить. Америка закрыла въезд всем европейцам и действует только по принципу America First (англ. — Америка прежде всего. — «Газета.Ru»). Великобритания и Япония — на островах, будут самоизолироваться. Между Германией и Францией плотно закрылись границы, как никогда за всю новейшую историю. Италию с ее проблемами и истощенной здравоохранительной системой все бросили», — отметил эксперт.

Брюссель проспал этот вызов, он не оказывает поддержки балканским странам и Италии, пояснил Рар, в таких условиях необходимо собирать видеоконференцию G20, чтобы найти решение проблемы.

Саудовская Аравия — председатель «большой двадцатки» — уже объявила о подобных планах, но пока дата саммита еще не определена. В то же время общее число заболевших уже превысило 180 тыс., количество умерших же достигло 7082. Лидером по числу инфицированных остается Китай — более 80 тыс. человек, на втором месте идет Италия — почти 25 тыс., замыкает тройку Иран — 15 тыс., следом Испания — более 9 тыс., а на пятом месте Южная Корея — около 8236 человек.

Кроме того, более 5 тыс. случаев заражения зафиксировано в Германии и Франции, от 1 до 3 тыс. — в США, Швейцарии, Японии, Великобритании, Норвегии, Нидерландах, Бельгии и Швеции.

Изоляционная тенденция

Первая пятерка стран возглавляет своеобразный топ запретов на посещения для туристов по всему миру, однако с распространением болезни многие государства прибегают к практически полной изоляции.

Так, США уже ограничили въезд для европейцев, китайцев, иранцев и корейцев. Китай фактически полностью закрылся от внешнего мира — также, как Иран и Южная Корея. А Италия и Испания, в целом, стараются следовать такой политике, но тут ситуация осложняется общей открытостью еврозоны.

Ограничения на въезд уже действуют в большинстве стран Евросоюза, а также в Швейцарии и Норвегии. Кроме того, ряд государств намерен в ближайшее время присоединиться к всеобщей изоляции. В частности, Финляндия и Грузия собираются полностью закрыть свои границы.

Подобная практика в результате может привести к тому, что в мире попросту не останется открытых для посещения стран. Вероятно, такие меры будут действовать до окончания пандемии или создания проверенной вакцины против нового коронавируса.