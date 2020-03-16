«Запад в корона-кризисе разваливается»: лидеры G7 обсудили пандемию

16 марта лидеры стран G7 провели саммит по видеосвязи, чтобы обсудить коронавирус. В обсуждении приняла участие председатель Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

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Саммит созван по инициативе президента США Дональда Трампа. Лидеры обсудили совместные усилия по охране здоровья граждан, а также способы минимизировать влияние пандемии на мировую экономику — поддержку рабочих мест, торговли и инвестиций.

«Мы готовы сделать все необходимое для реализации решительных глобальных ответных мер на основе более тесного сотрудничества и более тесной координации наших усилий. Хотя нынешние вызовы могут потребовать принятия национальных чрезвычайных мер, мы по-прежнему привержены обеспечению стабильности мировой экономики», — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Помимо этого, в результате саммита стороны заявили о необходимости «строго скоординированного международного подхода, основанного на науке и фактических данных, который согласуется с нашими демократическими ценностями и использует сильные стороны частного предпринимательства».

Обсуждали ли лидеры разработку вакцины — неизвестно. Однако Урсула фон дер Ляйен также намерена провести телефонный разговор с представителями немецкой компании CureVac, которая пытается разработать экспериментальную вакцину от коронавируса.

Недавно в СМИ распространились сообщения, что президент США Дональд Трамп пытается переманить германскую компанию. Глава Белого дома предложил CureVac перенести свои исследования в США или предоставить американским властям эксклюзивный доступ к своей вакцине. Берлин же сделал компании встречное предложение о финансовой помощи, сообщало издание Welt am Sonntag.

Председатель ЕК заявила, что намерена обсудить с компанией сложившуюся ситуацию и получить гарантии, что разработчики вакцины продолжать проводить исследования в Европе.

В ЕС только сейчас начали активно предпринимать меры по совместной борьбе с пандемией и оказанию взаимной помощи. Сегодня видеоконференция также состоялась между министрами здравоохранения и внутренних дел ЕС. Они обсудили координацию закупок дополнительного медицинского оборудования, проверку здоровья на внутренних границах Евросоюза, а также экспорт оборудования для обеспечения безопасности медицинских работников.

Завтра состоится видеоконференция лидеров ЕС.

«Вопрос заключается в том, как обеспечить, чтобы мы могли продолжать выполнять двойные задачи: обеспечить, чтобы больницы, системы здравоохранения, пациенты получали необходимую им поддержку, а также чтобы товары проходили через рынок, который необходим для функционирования нашей экономики», — сказал сегодня на брифиинге председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что ЕК утвердила новые правила экспорта за пределы ЕС необходимых для борьбы с распространением COVID-19 медицинских товаров.

В частности, для экспорта медицинских масок, перчаток и защитной одежды теперь необходимо получить специальное правительственное разрешение. При этом в ЕК настаивают, что внутри границ Евросоюза медицинские товары должны перемещаться свободно.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сегодня выступил с заявлением, осуждающим закрытие границ внутри ЕС.

«Вирус на тот момент, когда мы с вами разговариваем, распространился на все страны Европы. Поэтому закрытие границ не обязательно является лучшим способом для обеспечения сдерживания этой эпидемии в ЕС», — сказал он на брифинге в понедельник.

В пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Европа стала эпицентром пандемии. «Сейчас каждый день поступают сообщения о большем числе случаев, чем поступало из Китая в самый разгар эпидемии», — сказал он.

Всего в мире зарегистрировано более 176 тыс. случаев заболевания, из них более 27 тыс. в Европе.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт клуба «Валдай», научный директор Германо-российского форума Александр Рар, для членов ЕС коронавирус стал проверкой на сплоченность.

«Запад в корона-кризисе разваливается: каждый действует эгоистично в своих интересах. Но по-другому эпидемию не замедлить.

Европа за прошедшие месяцы всю энергию бросила на борьбу с изменением климата и проспала этот вызов. Вряд ли G7 может что-то скоординировано решить. Америка закрыла въезд всем европейцам и действует только по принципу America First (Америка — прежде всего. — «Газета.Ru»). Великобритания и Япония — на острове, будут самоизолироваться. Между Германией и Францией плотно закрылись границы, как никогда за всю новейшую историю. Италию с ее проблемами, истощенной здравоохранительной системой, все бросили. Помощь Италии и балканским странам представляет Китай, не ЕС. Вместо G7 надо срочно собирать на видеоконференцию G20», — считает эксперт.