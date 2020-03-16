«Запад в корона-кризисе разваливается»: лидеры G7 обсудили пандемию

Лидеры G7 договорились о координации в борьбе с коронавирусом

Главы стран G7 провели 16 марта саммит по видеосвязи, чтобы обсудить, как бороться с пандемией коронавируса. Усилия будут направлены не только на охрану здоровья, но и на минимизацию влияния пандемии на мировую экономику. При этом ранее зарубежные СМИ сообщили, что США пытаются переманить немецкую компанию, которая занимается разработкой вакцины от вируса.

16 марта лидеры стран G7 провели саммит по видеосвязи, чтобы обсудить коронавирус. В обсуждении приняла участие председатель Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Саммит созван по инициативе президента США Дональда Трампа. Лидеры обсудили совместные усилия по охране здоровья граждан, а также способы минимизировать влияние пандемии на мировую экономику — поддержку рабочих мест, торговли и инвестиций.

«Мы готовы сделать все необходимое для реализации решительных глобальных ответных мер на основе более тесного сотрудничества и более тесной координации наших усилий. Хотя нынешние вызовы могут потребовать принятия национальных чрезвычайных мер, мы по-прежнему привержены обеспечению стабильности мировой экономики», — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Помимо этого, в результате саммита стороны заявили о необходимости «строго скоординированного международного подхода, основанного на науке и фактических данных, который согласуется с нашими демократическими ценностями и использует сильные стороны частного предпринимательства».

Обсуждали ли лидеры разработку вакцины — неизвестно. Однако Урсула фон дер Ляйен также намерена провести телефонный разговор с представителями немецкой компании CureVac, которая пытается разработать экспериментальную вакцину от коронавируса.

Недавно в СМИ распространились сообщения, что президент США Дональд Трамп пытается переманить германскую компанию. Глава Белого дома предложил CureVac перенести свои исследования в США или предоставить американским властям эксклюзивный доступ к своей вакцине. Берлин же сделал компании встречное предложение о финансовой помощи, сообщало издание Welt am Sonntag.

Председатель ЕК заявила, что намерена обсудить с компанией сложившуюся ситуацию и получить гарантии, что разработчики вакцины продолжать проводить исследования в Европе.

В ЕС только сейчас начали активно предпринимать меры по совместной борьбе с пандемией и оказанию взаимной помощи. Сегодня видеоконференция также состоялась между министрами здравоохранения и внутренних дел ЕС. Они обсудили координацию закупок дополнительного медицинского оборудования, проверку здоровья на внутренних границах Евросоюза, а также экспорт оборудования для обеспечения безопасности медицинских работников.

Завтра состоится видеоконференция лидеров ЕС.

«Вопрос заключается в том, как обеспечить, чтобы мы могли продолжать выполнять двойные задачи: обеспечить, чтобы больницы, системы здравоохранения, пациенты получали необходимую им поддержку, а также чтобы товары проходили через рынок, который необходим для функционирования нашей экономики», — сказал сегодня на брифиинге председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что ЕК утвердила новые правила экспорта за пределы ЕС необходимых для борьбы с распространением COVID-19 медицинских товаров.

В частности, для экспорта медицинских масок, перчаток и защитной одежды теперь необходимо получить специальное правительственное разрешение. При этом в ЕК настаивают, что внутри границ Евросоюза медицинские товары должны перемещаться свободно.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сегодня выступил с заявлением, осуждающим закрытие границ внутри ЕС.

«Вирус на тот момент, когда мы с вами разговариваем, распространился на все страны Европы. Поэтому закрытие границ не обязательно является лучшим способом для обеспечения сдерживания этой эпидемии в ЕС», — сказал он на брифинге в понедельник.

В пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Европа стала эпицентром пандемии. «Сейчас каждый день поступают сообщения о большем числе случаев, чем поступало из Китая в самый разгар эпидемии», — сказал он.

Всего в мире зарегистрировано более 176 тыс. случаев заболевания, из них более 27 тыс. в Европе.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт клуба «Валдай», научный директор Германо-российского форума Александр Рар, для членов ЕС коронавирус стал проверкой на сплоченность.

«Запад в корона-кризисе разваливается: каждый действует эгоистично в своих интересах. Но по-другому эпидемию не замедлить.

Европа за прошедшие месяцы всю энергию бросила на борьбу с изменением климата и проспала этот вызов. Вряд ли G7 может что-то скоординировано решить. Америка закрыла въезд всем европейцам и действует только по принципу America First (Америка — прежде всего. — «Газета.Ru»). Великобритания и Япония — на острове, будут самоизолироваться. Между Германией и Францией плотно закрылись границы, как никогда за всю новейшую историю. Италию с ее проблемами, истощенной здравоохранительной системой, все бросили. Помощь Италии и балканским странам представляет Китай, не ЕС. Вместо G7 надо срочно собирать на видеоконференцию G20», — считает эксперт.