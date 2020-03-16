Обжалованию не подлежит: Конституционный суд одобрил поправки

Конституционный суд РФ признал закон о поправках в Конституцию соответствующим основному закону России. Об этом сообщается на сайте суда.

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«Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», — говорится в заключении.

Решение суда, отмечается в сообщении, окончательно и не подлежит обжалованию. Вердикт отправлен президенту России. Теперь поправки в Конституцию должны быть вынесены на всероссийское голосование, которое, как ожидается, должно состояться 22 апреля.

Закон о поправках рассматривали 14 судей КС из 15. Среди авторов заключения отсутствует судья Константин Арановский. Ранее он заявлял, что Россия не должна считаться правопреемницей СССР.

В решении суда обосновываются не все поправки, а только те, которые потребовали «более развернутого одобрения».

КС рассматривал дело около двух суток с момента поступления запроса президента в субботу 14 марта.

В вердикте сообщается, что поправки о запрете на отчуждение части территории РФ, защите исторической правды, признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России, определении русского языка как языка государствообразующего народа, поддержке соотечественников, проживающих за рубежом и недопущении вмешательства во внутренние дела государства — носят не политический характер и не устанавливают идеологию, противоречащую принципа демократии и светскости в России.

Запреты на призывы к отчуждению территорий РФ, «являясь ограничением свободы слова, тем не менее, согласуются с конституционно значимыми целями такого рода ограничений».

«Положение о русском языке как языке государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации (статья 68, часть 1, Конституции Российской Федерации в предлагаемой редакции), основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской̆ государственности, продолжателем которой̆ является Российская Федерация», — говорится в сообщении суда.

В закреплении брака как союза мужчины и женщины судьи КС также не увидели нарушений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Соответствующая поправка, отмечается в решении суда, основывается на «традиционных представлениях об этих ценностях в контексте особенностей национального и конфессионального состава российского общества».

В связи с этим, сообщается в решении КС, Российская Федерация вправе решать отдельные вопросы законодательного регулирования в этой сфере.

«Поскольку одно из предназначений семьи — рождение и воспитание детей, в основе законодательного подхода к вопросам демографического и социального характера в области семейных отношений в Российской Федерации лежит понимание брака как союза мужчины и женщины, — говорится в документе. — Ни из Конституции Российской Федерации, ни из принятых на себя Россией международно-правовых обязательств не вытекает обязанность государства по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола».

Поправки о полномочиях президента, правительства, Госдумы и госсовета и новых требованиях к политическому руководству России — отсутствие иностранного гражданства и зарубежных счетов — также одобрены Конституционным судом.

Что касается поправки, позволяющей Владимиру Путину баллотироваться в 2024 году в президенты, то здесь КС обосновывает свое решение тем, что пакет изменений в Конституцию будет вынесен на всероссийское голосование: «Это придает дополнительную конституционную легитимность соответствующему решению».