«Включили мозги»: Путин о влиянии санкций на Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве «плевать» на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.

«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал Путин в интервью ТАСС.

Российская сторона, продолжил российский лидер, потеряла около $50 млрд из-за ограничительных мер, но смогла их компенсировать.

Реклама

«Это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли», — добавил Путин.

Санкции пошли России на пользу, уверен президент, они диверсифицируют российскую экономику и фактически способствуют решению главной задачи. При этом Путин не согласился с тем, что зеркальные ограничительные меры, которые Россия ввела против стран Запада, наносят вред.

«Это освободило наш внутренний рынок. У нас, если мы говорим о прошлых годах, начиная с 2000-х и так далее, у нас все время говорили про сельское хозяйство как про черную дыру, наверняка вы это помните. Какая же она дыра сегодня? У нас, уже не помню, во сколько раз там выросло производство сельского хозяйства. По-моему, в 2,6 раза», — указал глава государства.

В настоящее время Россия обгоняет США, Канаду и Австралию по экспорту пшеницы, а также обеспечивает себя по основным продуктам питания, хоть и с небольшими оговорками.

«Никто не мог себе представить, что мы будем экспортировать $25 млрд, в прошлом году. В этом году, по-моему, $24 млрд будет. Оружия мы продаем только на $15 млрд. В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортерами», — подчеркнул президент.

Впрочем, Путин отметил, что ограничительные меры негативно влияют на мировую экономику и Европу. По его мнению, все мировое экономическое пространство «перекашивает» из-за санкций.

«Вот это плохо. И конкуренция — она должна быть естественной, без всяких ограничений внешних <…> [в Европе] теряют рабочие места. У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас. В этом плане мы ничего не потеряли. А они теряют рабочие места. Потому что коренным образом упал импорт», — резюмировал глава государства.

Стоит отметить, что западные страны ввели против России санкции еще в 2014 году. Основной причиной для этого послужила ситуация на Украине, где в результате госпереворота сменилась власть, после чего в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России.

Так, часть ограничительных мер связана именно с полуостровом. Западные страны, как и власти Украины, не признают итогов плебисцита и систематически настаивают на «возвращении» Крыма. Для Москвы же вопрос принадлежности полуострова закрыт и никаким обсуждения более не подлежит.

Вторая часть санкций была наложена на Москву из-за развития конфликта в Донбассе,

хотя Россия отрицает свою причастность к внутренним процессам украинского государства. Ограничительные меры напрямую связаны с урегулированием кризиса, в чем российская сторона принимает активное участие. Однако пока этот вопрос остается в подвешенном состоянии из-за невыполнения Киевом своей части обязательств.

Для разрешения конфликта в Донбассе был разработан специальный комплекс мер — минские соглашения, но украинские власти систематически срывают соблюдение договоренностей. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР — одного из главных пунктов соглашений.

Впрочем, после избрания президентом Украины Владимира Зеленского ситуация частично улучшилась. Впервые за три года состоялся саммит «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), которая принимала непосредственное участие в разработке минских соглашений. Также Киев и республики Донбасса организовали первый за два года обмен пленными и развели силы на двух участках у линии соприкосновения.