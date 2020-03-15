«Он был обессилен»: Яценюка в маске привезли в клинику

В киевскую клинику был доставлен бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщает местное издание «Обозреватель».

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По данным источника СМИ, политика привезли на его личном автомобиле к черному входу здания медучреждения. Издание отметило, что Яценюк находился в обессиленном состоянии, на лице у него была маска. Кроме того, маска была и у сопровождающих его людей. По информации «Обозревателя», бывший украинский премьер долго «собирался с силами», чтобы выйти из машины.

При этом до входа в клинику его довели, поддерживая за руки.

Позднее пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло призвала журналистов не связывать приезд бывшего украинского премьера в клинику с каким-либо заболеванием. По ее словам, это был плановый осмотр.

«Просьба не распространять панику и домыслы. В сетях появилась новость, что Арсения Яценюка увидели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений. С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания. Спасибо за заботу», — приводит ее слова «Обозрение».

Ранее пришлось проходить проверку на заражение коронавирусом народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.

В конце февраля он был во Франции, где общался с французским коллегой Жаном-Люком Рейтцером. У этого депутата Национальной ассамблеи позднее обнаружили коронавирус, а затем поместили в реанимацию. После этого Волошина, который к тому моменту уже прибыл на Украину и успел пообщаться с коллегами в парламенте, решили изолировать и взять у него тест на коронавирусную инфекцию.

В итоге результат проверки оказался негативным, сообщила журналистка Соня Кошкина. При этом политик должен пробыть на карантине около 2-3 недель, передает «Обозреватель».

Впоследствии народный избранник написал на своей странице в Facebook, что «вся эта история стала для многих тестом на человечность и адекватность». Так, он отозвался о некоторых коллегах «из Батькившины, ЕС [Европейская солидарность] и фактически всей фракции «Голос». Но в то же время он поблагодарил всех, кто его поддерживал: свою супругу, семью, коллег по фракции, друзей.

«Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично Дмитрий Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем и вообще повел себя вчера и как прекрасный спикер, и просто как настоящий человек», — отметил Волошин.

Он пожелал всем здоровья и добра, а также обратился к свои недоброжелателям, заявив, что они «не дождутся», вероятно, его заболевания.

В связи с распространением инфекции власти Украины решили закрыть пункты пропуска через границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения, заявили в украинском Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Однако в ведомстве обратили внимание, что это не помешает украинцам, путешествующим на собственном транспорте, вернуться на родину из-за границы. Закрытие границы Украины произойдет с полуночи 17 марта.

До этого времени власти призвали всех своих граждан вернуться домой. Этому совету, в частности, последовал бывший украинский лидер Петр Порошенко. В воскресенье, 15 марта, он изменил свои планы и вернулся в Киев из Испании, где ранее отдыхал.

На Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, один человек погиб. Об этом власти сообщили в минувшую пятницу, отметив, что это первая жертва среди украинского населения, которая погибла из-за COVID-19. За последние сутки поступило еще 12 сообщений о подозрении на инфицирование.

По последним данным, по всему миру зарегистрировано более 159 тыс. случаев заражения, из них более 76 тыс. вылечились, погибли больше 6 тыс. человек.