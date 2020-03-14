Что скажет суд: поправки к Конституции отправятся в КС

Совет Федерации собрался на внеочередное пленарное заседание в субботу. Сенаторы утвердили результаты рассмотрения регионами закона о поправке к Конституции.

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Президентский законопроект расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Накануне заксобрания все 85 регионов России поддержали документ о поправках в основной закон страны. Региональные заксобрания могут рассматривать законопроект до года, однако управились за два дня после его одобрения СФ 11 марта.

В Совфеде за решение поддержать результаты рассмотрения в регионах проголосовали 164 сенатора, против выступил один, никто не воздержался. В постановлении отмечается, что теперь документ направляется президенту и в региональные парламенты.

Далее поправки должны быть одобрены Конституционным судом — в течение семи дней после запроса президента — а уже затем закон о поправках будет вынесен на всероссийское голосование, которое должно пройти 22 апреля.

Роль голосования отдельно указывается в законопроекте по поправкам. Согласно документу, изменения вступают в силу, только если более половины граждан России поддержат их на общероссийском голосовании. В таком случае указ президента официально публикуется и поправки начинают действовать. Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.

После голосования ЦИК за пять дней должен произвести подсчет результатов и опубликовать их в следующие три дня. Обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования в случае, если больше половины принявших участие в голосовании поддержат проект.

При этом рассмотрение в КС — инициатива президента Владимира Путина. Поправки не касаются основных глав Конституции — первой, второй и девятой — поэтому процедура их принятия должна была бы закончиться после одобрения со стороны необходимого количества региональных заксобраний, однако, судьям предстоит проверить на соответствие главным положениям основного закона страны инициативу депутата Валентины Терешковой, которая была включена в итоговый пакет поправок.

Депутат выступила с идеей позволить действующим и бывшим президентам России принимать участие в следующих выборах без учета их сроков на посту. Как уточняется в поправке, действующему главе страны будет предоставлено право участия следующих выборах — весной 2024 года.

Путин говорил, что считает допустимым внесение в законопроект об изменениях в Конституцию поправки, которая позволила бы ему вновь участвовать в выборах главы государства, но при одном условии.

«Этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона», — указал глава государства.

Однако, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, участие Владимира Путина в выборах 2024 года зависит от многих факторов, включая экономику и коронавирус.

При этом по его словам, «норма об ограничении количества сроков остается в Конституции, она не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента, оно носит разовый характер».

Пока документ проходит все ступени одобрения, ЦИК уже готовится к голосованию. На этой неделе были представлены логотип и слоган голосования по изменениям в Конституцию, а также видеоролики с участием деятелей культуры.