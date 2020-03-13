«Наихудший кризис»: коронавирус срывает сделку Лондона с ЕС

Торговые переговоры между Великобританией и Евросоюзом об условиях их сосуществования после Brexit, которые должны были состояться в Лондоне на следующей неделе, были отменены из-за эпидемии коронавируса.

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«Это актуальный вопрос. Мы с нетерпением ожидали встречи совместного комитета в Великобритании 30 числа этого месяца, и мы также с нетерпением ожидали следующего этапа переговоров, которые будут продолжены. Но полученная нами сегодня из Бельгии информация указывает на то, что там могут возникнуть некоторые трудности с общественным здравоохранением», — заявил британский министр по Brexit Майкл Гоув.

О каких трудностях идет речь — неизвестно. Однако на днях Бельгия подтвердила первую смерть от коронавируса, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых мерах борьбы с эпидемией. При обнаружении даже легких симптомов заболевания граждане должны оставаться дома по меньшей мере семь дней. Людям преклонного возраста настоятельно рекомендуется не выходить в ближайшие недели из дома. Также правительство рассматривает возможность отмены спортивных соревнований и массовых мероприятий. Английская премьер-лига уже приостановила все матчи.

Сами переговоры должны были пройти с 18 по 20 марта. В это время в Лондон ожидалось прибытие 150 делегатов от ЕС, а на 30 марта было запланировано первое заседание совместного комитета Евросоюза и Великобритании.

Между тем Европейская комиссия приказала персоналу работать из дома с понедельника.

«Как бы это ни сказывалось на нашей повседневной жизни, необходимо следовать советам экспертов и принимать меры социального дистанцирования на работе», — говорится в сообщении для персонала от главы ЕК Урсулы фон дер Лейен.

Как сообщает AFP со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, стороны действительно отменили встречу из-за распространения коронавируса. Однако они могут найти альтернативу личным переговорам.

«Учитывая последние события, касающиеся COVID-19, переговорщики ЕС и Великобритании сегодня совместно решили не проводить раунд переговоров на следующей неделе в Лондоне. Обе стороны в настоящее время изучают альтернативные способы продолжения обсуждений, включая, если возможно, использование видеоконференций», — цитирует агентство слова источника.

Действительно, отмена переговоров повлечет за собой сдвиг в их расписании, а учитывая, что Лондон намерен заключить соглашение к окончанию переходного периода — то есть до 31 декабря 2020 года, любая задержка крайне нежелательна.

Даже без сдвигов в графике времени на то, чтобы обсудить и согласовать все вопросы, остается очень мало.

Причем срок окончания переходного периода был определен еще на начальных этапах переговоров о Brexit, когда планировалось, что Лондон покинет содружество 29 марта 2019 года. То есть стороны тогда выделили на этот процесс 21 месяц. Но поскольку Brexit состоялся только 31 января 2020-го, срок переходного периода сократился в два раза, однако для Бориса Джонсона это не стало аргументом в пользу его продления.

Первая встреча делегаций состоялась 2 марта, но еще до начала переговоров стало понятно, что стороны далеки от компромисса. Лондон ставит полную независимость Великобритании выше взаимовыгодных торговых и экономических соглашений.

Соединенное Королевство не ведет речи даже о тесном дипломатическом и военном сотрудничестве с ЕС. Британские министры заявляют, что не хотят никакой институциональной связи с внешней или оборонной политикой объединения, вместо этого они планируют сотрудничать в тех случаях, когда это отвечает интересам Великобритании.

Как известно, Лондон хотел бы заключить с Брюсселем сделку о свободной торговле наподобие торгового соглашения, которое ЕС имеет с Канадой. Однако Евросоюз настаивает, что Британия должна придерживаться экономических стандартов и правил объединения, чтобы остаться на его рынке. В противном же случае Брюссель опасается, что Лондон, играя по своим правилам и зная европейский рынок, сможет подорвать конкуренцию на нем низкими ценами.

Борис Джонсон, впрочем, отмахивается от подобных опасений Брюсселя.

«Нет необходимости в том, чтобы соглашение о свободной торговле означало признание правил ЕС о политике в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного, — сказал Джонсон. — Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях — во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС, — без обязательного включения их в договор».

Однако Брюссель не может пойти на подобный риск, основываясь лишь на обещаниях премьера.

Джонсон уже заявил, что, если стороны не заключат соглашение о свободной торговле, то Лондон предлагает выстраивать дальнейшие отношения на основе правил Всемирной торговой организации. Этот вариант приведет к появлению полноценных границ, многокилометровым пробкам и установлению Евросоюзом импортных пошлин. Кроме того, европейские производители встанут перед выбором — чьим стандартам соответствовать. Для доступа на британский рынок им, например, придется создавать отдельные продуктовые линейки или же закрыть свои заводы в Соединенном Королевстве.

Судя по всему, британским бизнесменам стоит приготовиться к новому кризису, причем сейчас экономика страны переживает не лучшие времена — помимо неопределенности с будущим, вызванной Brexit, по ней бьет эпидемия коронавируса. 12 марта рынок ценных бумаг Британии упал на 10% — это самый стремительный обвал с 1987 года.

Однако отступать от своих позиций Лондон пока не намерен.

«У нас будет огромное преимущество перед ЕС — способность устанавливать правила для новых секторов, новых идей и новых условий быстрее, чем может ЕС, и на основе надежной науки, а не страха перед будущим», — сказал ранее глава британской переговорной делегации Дэвид Фрост.

Риторика же представителя Евросоюза Мишеля Барнье кардинально отличается от британского переговорщика. Он уже заявил, что его миссия состоит в том, чтобы попытаться «восстановить то, что было уничтожено Brexit». Барнье также подчеркнул, что ЕС готов предоставить Британии доступ ко всему рынку, однако только в том случае, если Лондон даст «твердые гарантии», что будет уважать условия игры.

«Договор с Канадой ЕС готовил почти семь лет. Великобритания, по сути, хочет сделать такой же документ только за 11 месяцев, даже меньше. Необходимо, чтобы все страны одобрили соглашение. Если хотя бы одна страна будет против, то ничего не получится, придется заново передоговариваться. Со стороны ЕС, мне кажется, будет более сложная ситуация. Им придется учитывать интересы разных стран, в том числе и малых, а у малых стран есть вопросы к Джонсону», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Вероятно, впрочем, что из-за эпидемии коронавируса еще не один раунд переговоров будет отменен. В Британии сохраняется серьезная ситуация с заболеванием. По данным «Би-би-си» по состоянию на пятницу, в Соединенном Королевстве подтверждено 596 случаев заражения и 10 случаев смерти.

Накануне Борис Джонсон назвал коронавирус «наихудшим кризисом в области общественного здравоохранения в нашем поколении».

Он также объявил, что тактика Великобритании перешла от «сдерживания» смертельной болезни к простой «задержке» ее неизбежного распространения.

«Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится», — добавил премьер-министр, подчеркнув, что болезнь будет продолжать распространяться по всему миру и что люди должны готовиться к «реальности» и «серьезным нарушениям» в течение многих месяцев.