Задевает и коробит: Путин о зарплатах топ-менеджеров

О доходах топ-менеджеров

Президент России Владимир Путин заявил, что его коробят размеры зарплат топ-менеджеров в госкорпорациях. Проблема заключается в найме большого количества иностранных специалистов, которые получают оклад в соответствии с международным рынком труда, сказал глава государства в интервью ТАСС.

«Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны получать больше. Это, честно говоря, задевает и коробит. То же самое у нас произошло, знаете, с кем? С летчиками гражданской авиации. <…> Вынуждены были брать пилотов иностранных компаний, особенно имеющих опыт работы на «Боингах», на европейских машинах», — пояснил президент.

Зарплата летчиков выросла до американских и европейских стандартов, добавил глава государства, из-за этого военные летчики начали уходить в гражданскую авиации, что «перекосило» рынок труда.

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Тем не менее военные зачастую заступают на место второго пилота, которые получают около 300-350 тыс. рублей в месяц. Доход топ-менеджеров же исчисляется миллионами рублей. Впрочем, Путин согласился, что они получают многовато и эти цифры «плохо бьются» с тем, что они работают в госкомпаниях.

О влиянии олигархов на политику

При этом Путин уверен, что руководители крупных российских компаний не пытаются влиять на управление государством. В 90-е так называемые капитаны бизнеса напрямую воздействовали на политические решения.

По его словам, в те годы он знал всех этих бизнесменов и работал с ними и также знает руководителей крупных компаний в настоящее время. Путин указал, что «закручивать или отрывать им всякие места» не стоит, надо лишь не допускать их к управлению страной.

«И тогда, и сейчас все ищут ходы, лоббируют свои интересы. Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 90-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности», — пояснил президент и добавил, что сейчас у «капитанов бизнеса» таких привилегий нет.

Они уже не пытаются повлиять на политику России, продолжил глава государства, так как осознали, что это нереально, и больше «не лезут».

«Конечно, они отстаивают свою позицию, это понятно. Но они не пытаются влиять как бы изнутри, они просто объясняют свою позицию, доказывают, что они правы, но это касается узкого сегмента их практических интересов», — считает Путин.

О государстве в экономике

В целом ситуация в этом вопросе сбалансированная, заявил Путин.

«У нас из 20 наших крупнейших компаний, по-моему, только семь или восемь с государственным участием <…> Вопрос в том, как они работают. Если реально они работают грамотно, с доходом, приносят доход государству, то тогда встает вопрос о том, это что, самоцель, что ли, приватизация, или нет?» — отметил Путин.

Компании с госучастием — самые крупные налогоплательщики, обратил внимание президент, первую тройку тут занимают «Роснефть», «Газпром» и «Лукойл».

Кроме того, Путин отверг утверждение о том, что государство зачастую становится неэффективным собственником. По его мнению, эта аксиома ничего не стоит, если не смотреть на конкретную работу компаний.

«Общий подход — это средняя температура по больнице. Как вы знаете, очень часто этим аргументом пользуются тогда, когда люди справедливо ставят вопрос о том, что в среднем у нас хорошо, а мне конкретно и моему соседу — плохо. Так же, если перевернуть эту медаль, с другой стороны будет то же самое. Общий подход, может быть, и правильный как методика, но надо смотреть каждый раз отдельно», — подчеркнул президент.

О санации банков

Путин заявил также, что не видит ничего страшного в реприватизации, хотя некоторые его советники и считают иначе.

«Разные есть подходы, разные точки зрения. И человек, который принимает решения, должен услышать каждую точку зрения, я так стараюсь и делать», — пояснил глава государства.

Говоря о реприватизации, президент указал на такую проблему, как критика в адрес ЦБ из-за большого количества санируемых банков. Регулятору предъявляют претензии из-за того, что он «забрал под себя» много финансовых учреждений и потратил огромные деньги.

«Люди посмотрят, кто-то рассердится, скажет вот «я пострадал», но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы не пострадали. Чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения, как это делали застройщики с обманутыми вкладчиками, и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон там, как обычно. Вот поэтому в свое время нужно было делать эту санацию, плохо ли, хорошо — это другой вопрос», — утверждает президент.

Активы ЦБ держать вечно не собирается, а будет их выводить на рынок, констатировал Путин, таков план Банка России и его председателя Эльвиры Набиуллиной.