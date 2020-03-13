Избежал ареста: Порошенко уехал с Украины накануне допроса

Бывший президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке покинул страну, возможно, опасаясь ареста. Как сообщает «Страна.ua», такую меру в отношении политика намеревался принять следователь Государственного бюро расследований (ГБР).

Порошенко был вызван на допрос, назначенный на 11:00 по киевскому времени (12:00 по Москве). При этом представляющие интересы экс-президента адвокаты заявили, что Порошенко в ГБР не явится, потому что покинул Украину.

В ведомстве, в свою очередь, не уточняли, по какому делу Порошенко был вызван на допрос. Однако вероятность ареста политика прямо во время процедуры была «крайне высока».

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Защита Петра Порошенко не сообщает, в какую именно страну направился экс-президент. Издание полагает, что он также мог покинуть Украину «по личным делам».

Уже не в первый раз он избегает допроса в ГБР.

На Украине уже открыто 14 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Кроме подозрений в госизмене, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти, он также проходит как свидетель по делу об отмывании денег на сумму $300 млн, полученных при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

6 августа было заведено дело относительно путешествия Порошенко и его семьи на Мальдивы в 2018 году. Юрист Андрей Портнов считает, что семейство экс-президента незаконно пересекло границу по поддельным паспортам. Он подчеркнул, что факты, которые будут установлены в этом уголовном деле, помогут определить новые офшоры, собственность, активы и счета бывшего украинского лидера.

Порошенко допрашивали и когда он еще был президентом — сотрудники управления спецрасследований генпрокуратуры Украины беседовали с ним касательно дела о гибели людей в ходе «евромайдана» в Киеве в феврале 2014 года.

22 июня Порошенко заявил, что лично против него «не возбуждено ни одного уголовного дела». Кроме того, он подчеркнул, что не боится уголовных преследований. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — говорил экс-президент Украины.

Он подчеркнул, что будет гордиться любым уголовным делом, которое откроют против него «по факту». Однако глава государственного бюро расследований Роман Труба спустя несколько недель сообщил, что Порошенко прекрасно осведомлен об уголовных делах.

При этом политик заверил, что даже если его оставят без депутатской неприкосновенности, он не станет «прятаться». По словам Порошенко, ему «не за что краснеть». Он также подчеркнул, что нет абсолютно никаких историй и фактов, за которые он переживает.

«Если это будет политическое правосудие, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. На самом деле мой оппонент не Зеленский. Мой оппонент — Путин», — отметил Порошенко.

Экс-президента также обвинили в причастности к контрабанде марокканского гашиша. Соответствующее заявление сделала пару месяцев назад премьер-министр Молдавии Майя Санду.

По ее словам, при Порошенко его сподвижники и представители украинского государства активно сотрудничали с бывшим главой Демократической партии Молдавии, бизнесменом Владимиром Плахотнюком.

В конце июня Следственный департамент МВД России заочно обвинил Плахотнюка в 28 эпизодах контрабанды наркотических веществ и их сбыте в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Сам Порошенко эти слова комментировать как-либо отказался.

В конце сентября в ГБР сообщили, что Порошенко в очередной раз не пришел на допрос. На этот раз политик должен был предстать в качестве свидетеля по делу об «организации перехода кораблей военно-морских сил Украины через Керченский пролив».

В прошлом июле Порошенко попросил перенести свой допрос в Государственном бюро расследований из-за долгосрочного отпуска, заявил директор ГБР Роман Труба. При этом Порошенко пришел в ведомство накануне даты допроса, однако досрочно его допрашивать отказались. Труба выражал надежду, что политик проявит уважение к работе следователей.