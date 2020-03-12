Отняли землю: Киев расторг договоры с посольством России

Киевский городской совет расторг с посольством России договоры аренды земельных участков в Подольском районе — решение было принято на заседании органа местного самоуправления в четверг, 12 марта. На этих трех участках должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.

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В прошлом месяце стало известно, что российское посольство в Лондоне задолжало £5,7 млн городскому бюджету за въезд автотранспорта в центр британской столицы, об этом сообщается сайте парламента Великобритании.

Первое место в топ-5 должников заняли Соединенные Штаты, задолжав с февраля 2003 по декабрь 2018 года £12,4 млн. На втором месте Япония с £8,5 млн, далее следуют Нигерия (£7 млн), Индия (£6 млн). Пятое место в рейтинге оказалось у российского диппредставительства. В общей сложности посольства разных стран за 15 лет задолжали Лондону около £116,8 млн.

«Должностные лица внешнеполитического ведомства Великобритании провели встречи с представителями дипломатических миссий и международных организаций по поводу непогашенной задолженности по штрафам за парковку, невыплаченных платежей по национальным ставкам вне страны и невыплаченной задолженности по плате за перегрузку», — говорится в сообщении британского министерства по иностранным делам и делам Содружества.

Британские дипломаты заявили, что настаивают на погашении иностранными дипмиссиями невыплаченных штрафов и долгов.

В ответ на это пресс-секретарь посольства России заявил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях обязывает дипломатов соблюдать правила дорожного движения, режим парковки и не ездить в состоянии алкогольного опьянения. Однако эти же нормы освобождают дипмиссии от уплаты установленных в стране пребывания «налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных», передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В сентябре прошлого года Следственным комитетом России было предъявлено заочное обвинение гражданину Украины Владимиру Кошовенко. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кошовенко, по данным следствия, активно участвовал в беспорядках в Киеве в марте 2016 года. Вместе с толпой радикально настроенных граждан он совершил нападение на здание посольства России. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой».

При этом украинские правоохранительные органы квалифицируют действия Кошовенко как хулиганство, хотя они явно носили характер спланированный, добавили в СКР. На этом основании комитет использует меры для защиты российских граждан и учреждений на Украине. Расследование ведет управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны.

Чуть ранее российский суд заочно арестовал украинку Ирму Крат, которая также причастна к нападению на здание российского посольства в Киеве в 2016 году. Женщину объявили в международный розыск. Нападения на посольство РФ на Украине совершались группой агрессивно настроенных лиц с 5 по 10 марта 2016 года.

Нарушители забросали здание «коктейлями Молотова» — бутылками с зажигательной смесью. Противоправные действия были направлены на осложнение отношений между Россией и Украиной, заявили в СКР.

При этом Украина квалифицировала действия нападавших как обычное хулиганство.

Российские дипломатические представительства и центры культуры на Украине постоянно подвергаются нападениям со стороны украинских националистов. Так, в феврале прошлого года около 100 радикалов напали на здание генерального консульства России в Харькове. Вооружены они были яйцами и зеленкой, сообщает телеканал «UA Харьков».

«Участники акции протеста возле генконсульства Российской Федерации в Харькове бросили в здание емкости с зеленкой и яйца», — говорится в сообщении телеканала в Facebook.

Свои действия демонстранты объяснили тем, что 8 февраля в здании должна была проходить встреча с «пророссийскими организациями» города. Именно ее и собирались прервать люди, разрисованные символикой организаций, запрещенных в России.

В руках они держали плакаты «Оккупанты, убирайтесь домой!». Однако настроены радикалы были не слишком агрессивно. Как отметили в полиции, правонарушений во время акции зафиксировано не было.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января 2018 года неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры и предприняли попытку разбить стекла на фасаде. Также здание Россотрудничества было обклеено антироссийскими листовками.