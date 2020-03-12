«Хочет нравиться всем»: кто мешает урегулированию в Донбассе

Последнее заседание контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины прошло 12 марта. На нем впервые присутствовали новые кураторы темы Донбасса от России и Украины — глава офиса украинского лидера Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.

Реклама

Главным итогом встречи стало согласование нового механизма урегулирования — площадки для диалога с участием стран «нормандской четверки» и сторон конфликта в Донбассе. Как заявил Козак, решение не окончательное и пока механизм согласован лишь предварительно.

Помешало полноценному утверждению взаимное недоверие сторон, указал замглавы администрации президента России, возможно, окончательное решение будет принято на следующем заседании.

Кроме того, участники трехсторонней группы договорились сформировать консультативный совет для выполнения соглашений прошлого саммита «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии. В самопровозглашенных республиках Донбасса это решение оценили как готовность Киева начать прямой диалог, хотя украинские власти пока не подтверждают подобные выводы.

В Кремле отметили, что созданный консультативный совет намерен повысить результативность в урегулировании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дополнительный механизм должен положительно повлиять на эффективность работы.

Также стороны впервые закрепили свои обязательства по подготовке списков для нового обмена пленными и его проведении, условились продолжить согласование участков для очередного разведения сил и предварительно договорились о механизме реагирования на нарушение режима прекращения огня.

Киевский бойкот

Впрочем, будут ли исполнены текущие договоренности — вопрос открытый, так как в основных моментах стороны не сдвинулись с мертвой точки. Фактически их всего три — обмен, разведение сил на трех участках, а также полное прекращение огня. Если с первым пунктом определенное продвижение есть, то по двум другим стороны не могут договориться более двух месяцев.

Все эти положения должны быть выполнены для организации нового саммита в «нормандском формате», на чем последовательно настаивает президент Украины Владимир Зеленский. Однако главным препятствием на пути продвижения выступает сам Киев.

Так, новое разведение сил не удается согласовать из-за правок и уточнений, которые систематически вносит украинская делегация. В ДНР и ЛНР подобные действия связывают с нежеланием Киева исполнять договоренности. Впрочем, на Украине уверяют в обратном.

Ситуация повторяется с обменом и прекращением огня, Киев обещает провести передачу по формуле «всех на всех», но также никак не может согласовать итоговые списки с республиками Донбасса. Обстрелы же на юго-востоке Украины происходят регулярно, что не раз признавали украинские власти. А в нарушении режима прекращения огня стороны по традиции обвиняют друг друга.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, для реализации минских соглашений необходима политическая воля со стороны Зеленского.

«Если он объявит о намерении идти на более тесные контакты с ДНР и ЛНР, это услышат и другие. Это будет также посыл на Европу, которая не против переговорного процесса. Однако посыла никакого с волей нет, и националисты продолжают считать, что это противоречит интересам страны», — считает он.

Саботаж соглашений

Зеленский и представители украинского правительства, напротив, не перестают твердить о необходимости пересмотра минских соглашений, на которых фактически построен весь процесс мирного урегулирования конфликта.

Сам президент Украины говорил, что для установления мира в Донбассе существует дедлайн в год. «Я не буду те пять лет, которые мне дали украинцы, тратить на Минск», — отмечал Зеленский.

Украина откажется от всех саммитов по Донбассу, если результат будет «нулевым», подчеркивал президент Украины, но у Киева есть альтернативный план.

Какие именно инициативы рассматривает офис президента, неизвестно, но почему Киев отчасти тормозит исполнение соглашений, вполне понятно. Против украинский властей тут играют националистические движения, которые не поддерживают амнистию для участников боевых действий и предоставление особого статуса Донбассу.

Оба этих пункта прописаны в политической части договоренностей, второй пункт предусмотрен «формулой Штайнмайера», которую Киев уже согласовал, но опять не стремится реализовать. Националисты устраивали демонстрации против особого статуса и амнистии, в частности, у офиса президента Украины.

Дабы частично сгладить этот вопрос, украинские власти пытаются изменить порядок исполнения минских соглашений. Так, Киев хочет вернуть себе контроль над Донбассом и его границами до проведения выборов на неподконтрольных территориях. При этом какие-либо гарантии о предоставлении региону особого статуса и выборах впоследствии никто давать не собирается.

«Говорить об отказе от минских соглашений может президент Франции Эммануэль Макрон, так как он не причастен к их подписанию. Для Зеленского же это национальный интерес, но он решил пропетлять — понравиться сразу всем. Он проводит политику комфортизма, ему хочется получать аплодисменты, и чтобы было комфортно. Немножко сотрудничать и с националистам и выступать за мир», — уверен Владимир Олейник.

Президент Украины игнорирует принцип преемственности договоренностей, которые были подписаны его предшественником Петром Порошенко, подчеркнул эксперт, хотя это международный документ, обязательный к исполнению, и его нельзя изменить.