Коронавирус на руку: как Трамп использует пандемию

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о закрытии американских границ для европейцев сроком на 30 дней из-за распространения коронавируса. Исключение сделано лишь для Великобритании, которая в конце января покинула Евросоюз.

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«Чтобы предотвратить попадание в нашу страну новых заболевших, мы на 30 дней приостанавливаем все поездки из Европы в США. Новые правила вступают в силу в пятницу (13 марта)», — сказал Трамп.

Евросоюз не принял необходимых мер для ограничения поездок, уверен президент США, поэтому на американской территории возросло количество зараженных новым коронавирусом COVID-19.

По последним данным, в США зарегистрировано 1135 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 38 человек умерли. ВОЗ объявила, что распространение COVID-19 достигло стадии пандемии. Новым вирусом заразились уже более 125 тыс. человек по всему миру, а число жертв составляет 4617 человек.

Жесткие меры США связаны с тем, что в Европе растет количество заболевших. Больше всего от нового коронавируса пока пострадали Италия, Испания и Франция.

«Приезжающие из Европы создали США большое количество новых очагов», — подчеркнул Трамп в своем обращении к нации.

Брюссель одностороннее решение США не поддерживает, так как вирус является глобальным кризисом и требует коллективной борьбы.

Коронавирус для решения проблем

Сам Трамп в этом вопросе придерживается политики изоляции и единства требует только внутри своей страны, хотя это и идет вразрез с заявлениями из его предвыборной кампании, гласившими: «Не обращайте внимания на фейковые новости, вызывающие страх по поводу коронавируса. Это все политическая шумиха».

Теперь же в своем выступлении президент США говорил о необходимости объединения республиканцев и демократов в конгрессе из-за угрозы. Законодатели должны сделать так, чтобы заболевшие американцы смогли получить оплачиваемый отпуск по болезни, уверял Трамп.

«Мы должны отложить в сторону политику, прекратить межпартийные дрязги и объединиться как одна страна и одна семья. История доказывает раз за разом, что Америка всегда достойно отвечает на вызовы и преодолевает напасти», — говорил президент США.

Тем не менее если послабление для американских граждан демократы и могут поддержать, то саму политику изоляции соперники президента систематически осуждают. Главные противоречия вызывает проект Трампа по строительству стены на границе между США и Мексикой, о котором он вновь напомнил в преддверии обращения к нации. «Стена нужна нам как никогда!» — написал Трамп в Twitter.

К слову, определенная изоляция США на фоне коронавируса — фактическое исполнение предвыборных обещаний президента. Дело в том, что стена на границе с Мексикой — лишь часть его призыва к усилению безопасности американских границ.

Контроль действительно стал строже, хоть и не с Мексикой. Помимо Европы, ограничения на въезд также действуют для иранцев, граждан Южной Кореи и китайцев. Это опять же обусловлено большим количеством зараженных в этих странах. Китай вообще является отправной точкой для пандемии, так как вирус впервые был обнаружен в провинции Ухань.

Еще одним обещанием Трампа было снижение налогов, что он также «исполнил» за счет коронавируса. Так, в своем обращении к нации президент призвал конгресс поддержать его предложение по снижению налогов на заработную плату американцев.

«Используя чрезвычайные полномочия, я даю инструкции министерству финансов США отложить прием налоговых платежей — без взимания процентов и пеней — у определенных [категорий] граждан и частных предприятий, негативно затронутых [распространением коронавируса]», — добавил Трамп.

Распространение вируса по всему миру негативно отразилось на мировой экономике. Рынки стали волатильными, а президент США получил то, чего добивался долгое время — ФРС США экстренно снизила процентную ставку.

История борьбы Трампа с Федеральной резервной системой тянется фактически весь его президентский срок. Он последовательно пытался заставить ФРС снизить ставку, настаивая на стабильности американской экономики, а также систематически критиковал главу ведомства Джерома Пауэлла.

Несмотря на то что ФРС впервые за 12 лет снизила ставку до 1-1,25%, Трамп не сбавляет своего напора и требует дальнейшего понижения. Как пишет The Washington Post, президент призвал минфин надавить на Пауэлла, чтобы тот принял больше мер для стимулирования экономики страны с целью остановить падение фондового рынка.

Предвыборный вопрос

Вспышка коронавируса в мире пришлась на начало 2020 года и старт избирательной кампании в США. Вероятно, выполнение прошлых предвыборных обещаний должно положительно сыграть на шансах Трампа на переизбрание, но пока рейтинг президента лишь снижается.

Согласно мартовскому опросу Hill/HarrisX, деятельность американского лидера одобрили 46% респондентов, негативно его действия воспринимают 54%. В начале февраля же рейтинг Трампа составлял 49%.

По мнению аналитиков, падение уровня поддержки президента США опять-таки связано с коронавирусом, а именно с тем, как Белый дом пытается стабилизировать ситуацию. Исследование Morning Consult от 6 марта показывает, что действия властей США по этому вопросу поддерживают 44% респондентов, против же высказались 42%.

Кроме того, увеличение числа зараженных в США заставило Трампа отменить часть своих встреч со сторонниками, что не слишком положительно влияет на кампанию президента. Если конгресс пойдет на снижение налогов и предоставление оплачиваемых больничных для американцев, вероятно, это сыграет в пользу Трампа.

Впрочем, достаточно сложно прогнозировать, как коронавирус повлияет на выборы в США, так как стремительное распространение заболевания пока не удается контролировать.