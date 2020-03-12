Слово за судом: регионы поддержали поправки к Конституции

Законодательные собрания более двух третей регионов уже одобрили президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ. При этом только вчера инициатива получила поддержку Совета Федерации.

Региональные заксобрания могут рассматривать законопроект до года, однако уже сегодня обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов России. Везде инициатива была поддержана. Для принятия поправок необходимо согласие 57 регионов.

Обсуждения прошли в десяти из одиннадцати регионов Дальнего Востока, более чем в половине субъектов Сибирского и Центрального федерального округов, почти во всех регионах Северного Кавказа, Юга России, Поволжья и Северо-Запада. В части субъектов рассмотрение предлагаемой поправки к Конституции пройдет до вечера четверга, в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Адыгея — 13 марта.

Реклама

Предложенные поправки не касаются основных глав Конституции — первой, второй и девятой. Поэтому процедура их принятия должна была бы закончиться после одобрения со стороны необходимого количества региональных заксобраний. Однако в этот раз порядок утверждения изменений был несколько изменен президентом России Владимиром Путиным.

Во-первых, к обсуждению поправок будет подключен Конституционный суд. Судьям предстоит проверить на соответствие главным положениям основного закона страны инициативу депутата Валентины Терешковой, которая была включена в итоговый пакет поправок.

Парламентарий предложила разрешить действующим и бывшим президентам России принимать участие в следующих выборах без учета их сроков на этом посту. В поправке уточняется, что действующему главе государства будет предоставлено право участия следующих выборах — весной 2024 года.

Сам Путин говорил, что считает допустимым внесение в законопроект об изменениях в Конституцию поправки, которая позволила бы ему вновь участвовать в выборах главы государства, но при одном условии.

«Этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона», — указал глава государства.

Таким образом, Конституционный суд должен будет детально изучить как минимум одну поправку из президентского законопроекта.

При этом, как в четверг заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, участие Владимира Путина в выборах президента, которые назначены на 2024 год, будет зависеть от нескольких факторов, включая ситуацию в мировой экономике и последствия вспышки коронавируса.

«В эти годы непростые как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти», — цитирует слова Пескова РИА «Новости». При этом, по его словам, «норма об ограничении количества сроков остается в Конституции, она не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента, оно носит разовый характер».

После одобрения поправок Конституционным судом закон о поправках будет вынесен на всероссийское голосование. Российский лидер неоднократно заявлял, что изменения в основной закон вступят в силу только в случае их поддержи гражданами РФ. Голосование должно пройти 22 апреля — этот день станет выходным для жителей России. Процедура голосования будет проходить с помощью бюллетеней, как ожидается, в них будет указан пакет предлагаемых поправок к Конституции.

Изменения, в частности, касаются расширения полномочий парламента. Так, в статье 103 предлагается усилить роль Госдумы при назначении правительства и наделить ее правом согласовывать кандидатуры всех министров. Совфед будет консультировать президента по главам силовых ведомств, прокурорам и судьям. Конституционный суд же предлагается наделить полномочиями проверять и отклонять федеральные законы по обращению главы государства.

В законопроект включили также ограничения для высших должностных лиц, в том числе президента — запрет на иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране, а также счета в зарубежных банках.

ЦИК, тем временем, уже вовсю готовится к голосованию. Накануне прошло заседание Центризбиркома, на котором были представлены логотип и слоган голосования по изменениям в Конституцию, а также видеоролики с участием деятелей культуры.

Также были подготовлены аудиозаписи для размещения в радиоэфирах, билборды, афиши и листовки.

Уже 14 марта Совет Федерации может собраться на внеочередное заседания, чтобы принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах.