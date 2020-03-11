«Стратегическая ошибка»: Литва дала совет НАТО о России

Пассивность Запада подогревает «агрессию» России, уверен литовский президент Гитанас Науседа, передает «Sputnik. Литва» со ссылкой на пресс-службу президентского дворца. Такое мнение глава государства выразил на встрече министров иностранных дел «Бухарестской девятки», посвятив России большую часть своего выступления.

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Он отметил, что беспокоится о том, что все чаще звучит вопрос об отклонении Запада от своего курса. Науседа обратил внимание, что важно единство, а также готовность защищать свои принципы и ценности с политической точки зрения.

Кроме того, президент Литвы в очередной раз выразил мнение, что «единственная стратегия, которая принесет победу» и пользу Европе — это ее сотрудничество с США.

Что касается России, то Науседа считает, что было бы «стратегической ошибкой» приглашать нашу страну для того, чтобы она стала частью общего геополитического пространства.

Он также выразил мнение, что 2014 год должен оставаться «самым горьким доказательством и разочаровывающим свидетельством, какой «результат» дают интересы без ценностей», передает издание.

«Россия остается явной и главной долгосрочной угрозой для НАТО. Россия сделала сознательный выбор и стремится разрушить устоявшийся миропорядок. Давайте не будем питать никаких иллюзий по этому поводу», — заявил глава Литвы.

Он также заявил, что не следует забывать о том, что «пассивность лишь подогревает агрессию» России. Он заявил, что считает, что соседняя страна распространяет «ложную информацию» о том, что военные силы НАТО на восточном фланге могут привести к военному конфликту.

«Россия пытается убедить, что за напряженность в регионе отвечает альянс, и пытается навязать эту версию обществу. Это очень опасные разговоры. Мы обязаны с ними бороться», — призвал литовский президент, добавив, что силы союзников по Североатлантическому альянсу концентрируются в регионе для защиты.

НАТО у границ России и союзной Белоруссии постоянно старается нарастить свой военный контингент. Балтийские страны регулярно заключают все новые оборонные контакты с союзниками, призывая их увеличивать присутствие своих вооруженных сил в регионе для того, чтобы обеспечить защиту от «российской угрозы».

Вместе с тем Россия неоднократно убеждала своих соседей в том, что не собирается ни на кого нападать. В российском МИДе, в свою очередь, обращали внимание на то, что НАТО использует своих союзников, которые так боятся «российской агрессии», для того, чтобы наращивать свои силы на востоке Европы.

Стоит отметить, что в настоящее время в европейских странах собирается военный контингент НАТО для участия в учениях «Defender Europe — 2020», которые пройдут в апреле-мае под руководством США. В ответ на это во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что страна учтет этот факт в своем военном строительстве.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, НАТО собирает у российских грани «ударный кулак», пытаясь усилить таким образом свое военное присутствие в Восточной Европе.

Она также обратила внимание на формат проведения военного мероприятия. Так, учения будут проводиться на территории различных европейских стран, которые расположены вдоль западной границы России. Помимо военных стран Европы в учениях будут участвовать «более 20 тыс. американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники, станут крупнейшими с окончания «холодной войны», подчеркнула Захарова.

Таким образом, США используют предлог обязательств перед союзниками по НАТО для того, чтобы наращивать группировку своих Вооруженных сил недалеко от России.

Она также обратила внимание на слова министра обороны США Марка Эспера, который во время брифинга 5 марта сказал, что цель «Defender Europe — 2020» — «желание послать некий сигнал России, чтобы заставить изменить ее «плохое поведение». Захарова сделала вывод, что ни НАТО, ни Вашингтон не скрывают своего «потенциального противника» — Россию.

В то же время она обратила внимание, что Эспер не уточнила, какой конкретно сигнал будет подан России со стороны союзнических стран по НАТО. По мнению дипломата, он и «не смог бы» этого сделать, так как Россия, и это, очевидно, «никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО».