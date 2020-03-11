«Ситуация изменилась»: Минск хочет другую цену на нефть

Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился в Москве с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. В центре переговоров были двусторонние отношения, а также основные вопросы процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Пресс-служба российского кабмина сообщила, что стороны выразили готовность укреплять интеграцию стран, а также договорились о продолжении контактов по этому направлению.

Белорусский премьер заявил, что при обсуждении проекта стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года прийти к согласию по двум вопросам, в том числе по проблеме тарифообразования на транзит энергоносителей в рамках ЕАЭС, не удалось. В то же время получилось достичь «очень большого прогресса» по этой теме.

Реклама

Румас уверен, что несогласованные вопросы могут быть вынесены на рассмотрение президентов двух стран. Он также выразил надежду на разрешение нефтяного спора.

«Мы обсудили с Михаилом Владимировичем все вопросы двустороннего сотрудничества, которые волнуют каждую из сторон, — отметил белорусский премьер после встречи. — Действительно, ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали, и в связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний».

Он также рассказал, что Москва намерена в течение ближайшего времени провести переговоры с нефтяными компаниями и дать окончательный ответ.

В то же время он отметил, что Минск планирует каждый месяц покупать минимум два танкера нефти из альтернативных источников, даже если стороны договорятся об условиях российских поставок. От результатов переговоров зависит лишь объем закупок.

«Беларусь приняла решение, что все равно минимум по одному танкеру на каждый завод [Мозырский и Новополоцкий НПЗ] в месяц мы будем брать вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет, — сказал Румас. — Потому что вопросы экономической безопасности, вопросы диверсификации поставок обсуждены, решения приняты».

6 марта глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия не видит смысла продолжать работу с Россией над «дорожными картами» по углублению интеграции, пока не будут решены вопросы с поставками нефти в республику.

К началу 2020 года Москва и Минск так и не смогли нащупать компромисс в столь чувствительном вопросе как цены на поставки нефти. С 1 января поставки российской нефти были приостановлены.

Позже Белоруссия договорилась о приобретении 750 тыс. тонн нефти у компании Михаила Гуцериева «Сафмар». В конце февраля Минск заявил, что, помимо этого еще пять российский предприятий готовы к ведению переговоров. 9 марта пресс-секретарь белорусского концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что пять российских нефтяных компаний приступили к поставкам нефти в Белоруссию.

Помимо этого, в марте Азербайджан поставит Белоруссии три танкера нефти объемом около 250 тыс. тонн. Также Белоруссия ведет переговоры с Казахстаном. Однако казахстанская нефть, вероятно, будет стоить Минску дороже российской из-за разницы пошлин.

Противоречия между сторонами возникли из-за того, что Минск выражал неготовность выплачивать премии к беспошлинным поставкам нефти, обосновывая это своими потерями из-за налогового маневра России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что за шесть лет бюджет республики недополучит $11 млрд — и все из-за налогового маневра РФ. Потери бюджета в нефтяной отрасли от реформы только в 2020 году Минск оценивал в $400 млн.

21 февраля Александр Лукашенко сообщил, что президент России предложил ему по телефону компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска от экспортных пошлин.

Белорусский президент сказал, что компенсация будет предоставлена за счет снижения премий к цене нефти, которые сейчас получают российские нефтяные компании при поставках в Белоруссию.

Позже министр энергетики Александр Новак заявил, что премия будет каждый год снижаться на $2 за тонну пропорционально снижению экспортной пошлины. Как сообщало РИА «Новости», сейчас премия составляет $10 за тонну. Таким образом, за пять лет она может обнулиться.