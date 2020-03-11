Провал левых: Байден обошел Сандерса на втором «супервторнике»

В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый «супервторник II» — предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте. Фактически это последний масштабный этап предвыборной гонки, которая в этот раз больше сосредоточена вокруг демократов, чем республиканцев.

В лагере Республиканской партии все проходит спокойно и вполне ожидаемо: по всем фронтам побеждает действующий президент США Дональд Трамп. А вот кто станет его соперником от демократов — главная интрига этого года.

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У Демпартии есть два ключевых кандидата — бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Политики представляют два крыла партии — умеренное и левое соответственно. Фаворитом гонки пока является Байден, что в очередной раз подтверждают предварительные результаты «супервторника II», но Сандерс не собирается прекращать борьбу.

Так, в этот раз кандидаты боролись за 352 делегатов, которые на летнем съезде демократов отдадут свой голос за их номинацию в президенты. Больше всего делегатов было разыграно в Мичигане и Вашингтоне — 125 и 98. В первом уверенно лидирует Байден, набирая 52,7% голосов против 37,6% Сандерса. В Вашингтоне же кандидаты пока идут вровень — 32,7% у сенатора и 32,5% у бывшего вице-президента.

При этом Байден также побеждает в Миссисипи и Миссури, а Сандерс лидирует лишь в Северной Дакоте.

Однако говорить о явной победе бывшего вице-президента нельзя, так как в большинстве штатов он опережает своего соперника на 10-15%, что не дает ему особого преимущества.

Вместе с этим этапом гонки в копилке у Байдена 823 делегата, а у Сандерса — 663. Для выдвижения в президенты от демократов претендентам необходимо получить поддержку более 1911 из 3979 делегатов. В подобных условиях это будет сделать непросто, и, по мнению западных аналитиков, не удастся ни одному из кандидатов.

Вопрос единства

В целом, решить этот вопрос поможет уход одного из кандидатов из гонки с призывом к голосованию за его конкурента. Как пишет CNN, в лагере Сандерса раздумывают над этим, но пока сенатор не собирается сходить с дистанции. Байден же находится в лидерах, так что и от него такого решения ждать не стоит.

Напротив, бывший вице-президент в своих последних заявлениях сосредоточился на теме объединения с Сандерсом. По его словам, у них с сенатором есть общая цель — победа над Дональдом Трампом.

«Я хочу поблагодарить Берни Сандерса и его сторонников за их неутомимую энергию и их страсть. У нас общая цель, и вместе мы победим», — сказал Байден на встрече со своими сторонниками в Пенсильвании.

Но пока бывший вице-президент говорит об общей цели и единстве, Сандерс хранит молчание. Представители сенатора подтвердили, что он не будет делать заявлений по итогам «супервторника II», а провал в Мичигане стал сильным ударом для его сторонников.

Сандерс определенно рассчитывал повторить свой триумф в этом штате, так как в 2016 году он уверенно обошел в Мичигане свою соперницу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Но в этот раз победа ушла к Байдену, а сенатор так и остался на втором месте.

Перспектива гонки

Как пишет Politico, вопрос продолжения кампании Сандерса остается открытым, пока кандидат рассчитывает встретится с Байденом на теледебатах в Фениксе. Возможно, после этого сенатор примет какое-то решение.

Вероятно, если Сандерс объявит, что поддерживает Байдена ради победы над Трампом, это приведет к двум сценариям развития событий. Первый, наиболее оптимистичный — объединение партии. Лидер левого крыла Сандерс открыто поддерживает Байдена, и призывает всех голосовать за него. Таким образом, кандидаты могут устранить раскол в организации и единым фронтом выступить против Трампа.

Однако может повториться и ситуация прошлых выборов, когда сенатора фактически заставили уступить Клинтон на партийном съезде. Из-за этого сторонники Сандерса отказались голосовать на президентских выборах, что, по мнению некоторых аналитиков, стало одной из причин поражения кандидата от демократов.

В ходе текущей избирательной кампании раскол в Демпартии, кажется, еще более ощутимым, популярность левых растет, что крайне не устраивает умеренных. Поэтому номинация Байдена и уход Сандерса, вероятно, может привести к тому, что демократы «полетят» на выборы без своего левого крыла.