«Объединим усилия»: Эрдоган предложил России нефть Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии, чтобы помочь сирийской экономике.

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«Камышлы — место, где есть нефть. Есть еще месторождения в Дейр-эз-Зоре, которые эксплуатируют террористы [запрещенные в Турции Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов].

Я Путину сказал: «Давайте мы объединим усилия — и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию». Путин ответил: «Возможно», — приводит слова Эрдогана РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah.

Глава Турции считает, что на эти месторождения «есть планы у США», а на месторождение в Эль-Камышлы — у РФ. Эрдоган отметил, что если Россия согласится, то он «сделает аналогичное предложение [президенту США Дональду] Трампу».

Вместе с тем он обратил внимание, что та нефть, «которую добывают террористы», низкого качества. Но, используя этот ресурс можно восстановить Сирию, «если ее привести в хорошее состояние», уверен Эрдоган.

«И сразу будет понятно, кто хочет защитить Сирию и обеспечить ее единство, а кто хочет ее подмять под себя», — заключил он.

В конце октября прошлого года Трамп заявил, что выводит американские войска из восточной части Сирии, оставив при этом некоторых военных, чтобы они «охраняли нефть» от террористов. Таким образом Вашингтон обозначил свое намерение контролировать сирийские нефтяные месторождения.

Как заявил позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли, американские власти собираются контролировать район с нефтегазовыми объектами в провинции Дейр-эз-Зор. В том числе американцы хотели сохранить контроль и над крупным газоперерабатывающим заводом, который был построен компанией Conocophillips. Ранее он контролировался государственной Сирийской газовой компанией. Однако после того, как в стране началась гражданская война, у государства его отбили вооруженные боевики.

После того, как США заявили о том, что военные будут контролировать некоторые месторождения нефти в Сирии, российский министр обороны Сергей Шойгу обратил внимание на то, что американцы неприкрыто и бесцеремонно грабят сирийские нефтяные месторождения. И вместе с тем власти Соединенных Штатов при помощи санкций блокируют поставки нефти Дамаску.

В Москве неоднократно заявляли, что сирийская нефть принадлежит исключительно сирийскому народу.

Дамаск же заявлял, что США крадут у Сирии нефть. В связи с этим сирийские власти угрожали, что обратятся в международный суд.

При этом, по словам официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой, американские власти контрабандно вывозят из страны нефть на сумму более $30 млн в месяц.

Замглавы МИДа Сергей Вершинин, в свою очередь заявил, что российская сторона не будет сотрудничать с американцами в вопросе сирийской нефти, так как она принадлежит Сирии. «Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть», — отметил Вершинин в комментарии ТАСС.

В ноябре прошлого года сообщалось, что американские власти строят две военные базы вблизи Дейр-эз-Зоре. По информации СМИ, одна из баз строилась в районе дислокации 113-й бригады армии США, другая — в зоне деревни Ас-Сур. В эти места были направлены порядка 300 военных, а также строительная и военная техника, в том числе тяжелое вооружение и боеприпасы.

По данным агентства Assosiated Press, американский президент Дональд Трамп сделал это для того, чтобы обеспечить безопасность нефтегазовых месторождений, которые контролировались курдами. По словам Трампа, главной целью США является сохранение контроля над сирийской нефтью.