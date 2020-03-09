Эрдоган в Москве, отставка Гончарука и провал Блумберга: что пишут телеграм-каналы

Начнем в этот раз с важной встречи в Кремле на прошлой неделе.

Тяжелейшие переговоры Путина и Эрдогана закончились компромиссом, отмечает «Мейстер».

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«Стороны согласились на разрядку ситуации, грозившей вовлечь Россию и Турцию в прямой конфликт. Решительная позиция Москвы сбила с Турции воинственный пыл, в результате чего та отказалась от наступления в Идлибе и согласилась на сохранение статус-кво, выгодного властям Сирии, сумевшим в ходе зимней кампании урезать вдвое подконтрольный боевикам анклав.

Эрдоган пошел на уступки, но постарался сохранить лицо, защитив подконтрольные ему группировки от полного уничтожения и сохранив свое влияние и турецкое военное присутствие в регионе.

Нынешнее соглашение отсрочит, но не решит судьбу Идлиба, ведь террористы оттуда не уйдут, а власти Сирии от своей территории не откажутся, — рассуждает канал. — Однако это соглашение сбило опасный накал страстей и продемонстрировало, что Россия сильна не только на поле брани, но и в дипломатии: отстояв свои и союзные интересы, Россия в то же время смогла не побить горшки с ключевым государством региона – Турцией».

ИА «Стекломой» тем временем рассказывает о последствиях решения Эрдогана пропустить сирийских (и не только) беженцев в континентальную Европу.

«Власти Греции решили разместить на Хиосе и Лесбосе два лагеря для временного размещения сирийцев, доплывающих до еврогосударства на своих шлюпках, но, мягко говоря, не нашли поддержки у местного населения.

Сотни греков напали на места планируемой постройки лагерей, избили десятки ментов и местных омоновцев, которых Афины отрядили на подавление протестов. Местные власти (!) объявили 24-часовую забастовку и вообще не вмешивались в избиение полиции.

Дошло до того, что хиосцы ворвались в гостиницы, где размещались откомандированные омоновцы, и выкинули их оттуда вместе в вещами. Все местные жители, включая региональных чиновников, намерены не допустить вообще никакого строительства мигрантских лагерей, в то время как в Афинах «не имеют на руках другого плана», — рассказывает канал.

Перенесемся же на Украину, которую сотрясла на прошлой неделе отставка правительства.

«Скоропостижная, как кошачье размножение, смена укроправительства вызывает тень какого-то интереса единственным красноречивым штришком, — пишет «Адекват». — Словами Вовоньки (не лох - помним же?): правительство Гончарука не плохое, но провалило все, что могло. Врач, собака, неплохой, но метастазы развел уже по всей тушке.

В общем, верной дорогой идут в давно предопределенное, как и было не раз сказано. Для надежности стоило бы лишний раз заспиваты гимна. Это всегда способствует».

Теперь о главном — о коронавирусе.

Никита Кричевский уже замечал, что именно новая инфекция оказалась неожиданной причиной «движухи» в верхних эшелонах корпоративного мира, и упоминал в этой ситуации «Дисней» и занявшую одни сутки отставку Боба Айгера.

Теперь же «Антискрепа» поведала о том, какое «мертвое поле» досталось новому руководителю империи Микки-Мауса Бобу Чапеку и что все это значит уже для политической жизни США.

«Новый гендир жалуется на коронавирус, мол, во время эпидемии не до развлечений. Мы же поздравим Айгера с удачным исходом и констатируем, что вне зависимости от развития ситуации с коронавирусом Америка поставила на кризис. В этом году выборы, а коней на переправе не меняют», — делает вывод канал.

«Доктор прописал», в свою очередь, подводит итоги Супервторника — решающего дня праймериз среди кандидатов в президенты от Демократической партии.

Одним из главных его итогов стало то, что Блумберг объявил о приостановлении своего участия в президентской кампании и поддержке Джо Байдена.

«Судя по всему, соотношение цена/качество (или, точнее, потраченное/полученное) миллиардера все же не устроило… — едва ли не злорадствует канал. — Минус 500 миллионов на счетах и ровным счетом ничего».

Ну и, наконец, на этой неделе определился участник «Евровидения» от России — в Роттердам едет Little Big. Но и тут все может испортить зловредный коронавирус.

«Голландская телекомпания NPO заявила, что рассматривает альтернативные сценарии для проведения конкурса. Что это может значить и о каких сценариях идёт речь? Первой в голову приходит онлайн-трансляция без живой аудитории. Так, например, решили проводить неделю моды в Шанхае.

Другой вопрос, что у «Евровидения» как обычно солд-аут. И деньги вряд ли кому-то захочется возвращать. Так что придётся организаторам пораскинуть мозгами», — резюмирует РИАN.

До следующей недели!