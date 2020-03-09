Федерализация погубит: украинская поэтесса заявила о распаде страны

Конец Украине как государству придет, если власти страны решат провести федерализацию, заявила украинская поэтесса Анастасия Дмитрук. Ее слова публикует издание «Обозреватель».

«Если у нас нет единства даже по языковому вопросу, то дайте нам федерацию — и в одно мгновение восток превратится в российскую губернию, а запад присоединится к Польше, Венгрии, Румынии соответственно», – убеждена она.

По мнению Дмитрук, мир на Украине возможен «только после победы над российской агрессией». Она заявила, что стране нужно обеспечить национальную безопасность и политическую независимость. У действующей власти и ее избирателей «не хватило яиц» бороться за государственные интересы, подчеркнула поэтесса.

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«Или они так и не определились, интересы какого государства хотят отстаивать», – резюмировала Дмитрук.

Популярность Анастасия Дмитрук получила в 2014 году, когда в разгар «евромайдана» опубликовала стихотворение «Никогда мы не будем братьями». В произведении говорится, что русские и украинцы не могут быть «братскими народами». Кроме того, поэтесса обвинила русских в «рабском сознании».

«У вас Царь, у нас — Демократия. Никогда мы не будем братьями», — этими строчками заканчивается стихотворение, выложенное в фейсбук. По словам самой Дмитрук, это — ее magnum opus, главное произведение.

Украинская интеллигенция не в первый раз расписывается в оголтелой русофобии. В сентябре 2019 года писательница и активная пропагандистка украинского языка Лариса Ницой оскорбила русского таксиста.

По ее словам, недавно ее довозил таксист, который отказался с ней разговаривать на украинском языке. «У меня немеют руки и ноги от такого ответа», — заявила Ницой.

Она заявила, что таксист — насильник и «антиукраинская гнида». Также Ницой возмутилась, что служба заказа такси прислала ей такого человека и отказалась объяснять свой поступок.

В мае она жестко раскритиковала сограждан, обвинив их в привычке жить «в гетто». По ее словам, главные сцены на Украине заняты «русской попсой и тусней», а любители украинской культуры оказались «в резервациях». Ницой также объявляла себя «первым языковым инспектором» на Украине. По ее словам, она стоит исключительно на стороне украинского языка и народа. Писательница подчеркнула, что всегда вступает в дискуссию, когда с ней начинают разговаривать «не на том языке». Годом ранее она назвала украинцев, слушающих музыку российских исполнителей, «быдлом». Русский язык она называла «московским языком».

«Надо просто культурной волной, культурным натиском вытеснить русскоязычный московский продукт и московский язык из Украины украинским продуктом», — заявила она.

Ранее Ницой возмутилась тем, что дети не знают, кто такой Степан Бандера. Писательница рассказала, что работала в летнем лагере в Закарпатье, куда приехали дети из разных областей Украины. «Из 60 детей только двое знали, кто такой Бандера. Ответ детей: «Бандера — это тот, кто играет на бандуре», — возмутилась она.

Доходило и до курьезов: Ницой возмутилась, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разговаривали между собой по-русски. По словам Ницой, для нее это оказалось «шоком». Она отметила, что ранее считала СБУ дружественной структурой, которая заботится о безопасности Украины, но теперь ей «очевидно, что это не так».

Верховная рада Украины 16 января приняла законопроект, ограничивающий обучение на русском языке. Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.

15 мая 2019 года, Петр Порошенко за несколько дней до сложения полномочий президента страны подписал закон о государственном языке.

«Он выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований», — заявил Порошенко.

В июле прошлого года украинский лидер Владимир

Зеленский заявил, что Киев не позволит «навязывать планы по федерализации».

За год до этого тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна останется унитарным государством. «Мы не допустим федерализации в принципиальных и ключевых элементах функционирования государства», — сказал он.