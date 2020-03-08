«Безразличны законы»: следствие по МН17 покушалось на суверенитет РФ

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России. Они предлагали действовать в обход российских законов при поиске свидетелей, а также допросе лиц, связанных с этой трагедией, на территории РФ.

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Такой вывод можно сделать, исходя из 13-страничного протокола заседания Совместной следственной группы (ССГ), которое прошло 25 января 2018 года в голландском городе Дриберген. Документ был опубликован платформой для независимых журналистов Bonanza Media.

Согласно бумаге, «вопрос о нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые скорее всего проживают в РФ, без информирования об этом российских властей» подняли голландские прокуроры, которые являются председателями международной группы.

Их предложение поддержали представители Бельгии, отметив, что «не видят в этом никакой проблемы». В то же время сложностей в проведении этой процедуры не увидел и следователь из Украины. Однако он сказал, что «должен сперва обсудить этот вопрос [с руководством]». Затем, согласно документу, разговор зашел о том, чтобы заманивать свидетелей и допрашивать подозреваемых в России, «не информируя и не вовлекая в это российские власти», передает ТАСС.

По мнению одного из основателей платформы Bonanza Media, этот документ компрометирует работу ССГ. Поэтому, предположил независимый журналист Макс ван дер Верфф, правоохранители могут попробовать «принизить значение» опубликованного протокола, заявив, что «в нем не содержится никакой конкретной информации». «Однако все, что было сказано, записано в протоколе», — сказал ван дер Верфф в комментарии ТАСС.

Он подчеркнул, что в документе прописано, «как члены ССГ думают, как они общаются друг с другом, чем они занимаются, какой информацией они обладают, а какой — нет».

Журналист также назвал этот документ «интересным», «забавным» и «очень грустным». Так, он обратил внимание на часть, где «речь идет о нарушении российского законодательства путем заманивания свидетелей и скрытия информации от России». По мнению собеседника агентства, члены международной группы «открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ». «Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства», — подчеркнул он.

В понедельник, 9 марта, Гаагский суд приступит к рассмотрению этого дела. Судебный процесс, по мнению адвоката одного из обвиняемых Елены Кульиной, может затянуться на полгода, так как «там сложное обвинение и большой объем материалов».

Кроме того, в комментарии РИА «Новости» она отметила, что уже есть расписание судебных заседаний, официально объявленное. «Они запланированы на март, июнь и даже на осень», — рассказала Кутьина, добавив, что в суд поедут только юристы. Сами обвиняемые не будут присутствовать на заседании.

Ими являются три россиянина и украинец. В июне прошлого года были названы их имена в качестве подозреваемых. Фигурантами дела являются бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин, экс-глава военной разведки республики Сергей Дубинский, а также его заместитель Олег Пулатов и еще один его подчиненный Леонид Харченко.

Несколько дней назад в российском МИДе выразили мнение, что на суд в Гааге оказывается давление со стороны властей Нидерландов. Так, по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, с подачи прокуратуры страны была развернута информационная кампания.

Но в Евросоюзе, например, выразили уверенность, что судебный процесс по этому делу будет независимым. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он назвал этот судебный процесс «важным шагом в деле установления истины, обеспечения справедливости для жертв рейса МН17 и их ближайших родственников и привлечения к ответственности лиц, виновных в крушении рейса МН17». Боррель напомнил, что в трагедии, которая произошла в июле 2014 года, погибли 298 человек из 17 стран.

Как передает РИА «Новости», он заявил, что ЕС с полной уверенностью говорит о «независимости и профессионализме юридической процедуры (судебного процесса)».