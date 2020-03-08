«Удвоим усилия»: США давят на партнеров из-за Тайваня

Китай раскритиковал принятый на днях палатой представителей США законопроект, направленный на улучшение отношений между Тайванем и его дипломатическими союзниками.

В случае вступления закона в силу Вашингтон будет, в числе прочего, всячески продвигать членство островного государства в международных организациях, а также «по мере необходимости» оказывать экономическое и политическое влияние на страны, «подрывающие» положение Тайваня.

Эти меры противоречат американо-китайским соглашениям, кроме того, США таким образом пытаются помешать другим суверенным государствам в построении отношений с Китаем. Об этом 5 марта заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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«Мы призываем США строго придерживаться принципа одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, <…> осторожно и надлежащим образом урегулировать вопросы, связанные с Тайванем, во избежание нанесения серьезного ущерба китайско-американским отношениям», — цитирует Чжао Лицзяна агенство «Синьхуа».

Текст поправки, фактически, направлен напрямую против Китая — в нем упоминается «дипломатическое и военное принуждение» со стороны КНР, а также необходимость «отражать возможные угрозы». Критики законопроекта указывают, что

в результате его принятия США смогут оказывать давление на другие страны с целью «подружить» их с Тайванем, поскольку возможные потери от ссоры с Вашингтоном могут оказаться слишком высоки.

При этом сближение с Тайванем для таких государств тоже чревато последствиями, наименьшим из которых будет крайнее недовольство Пекина.

Публичная пикировка представителей Китая и США произошла спустя недолгое время после приостановки «торговой войны», в состоянии которой страны находились последние два года. По соглашению, подписанному в январе этого года, стороны должны были постепенно смягчать экономический режим, начиная с понижения пошлин на товары друг друга.

«Даже несмотря на то что между нашими странами существуют противоречия, нам необходимо действовать на равноправной основе, уважая друг друга», — приводил тогда ТАСС слова председателя КНР Си Цзиньпина.

Однако безболезненного процесса не получилось — сначала этому помешал коронавирус, а позже в публичном пространстве начали появляться первые призывы «внимательно отнестись» к переговорам и повременить с дальнейшими стадиями оттепели.

«В ходе этого процесса Китай и США могут постоянно накапливать опыт, подводить итоги. И уже после этого начать размышлять о втором этапе соглашения», — заявил в середине февраля министр иностранных дел КНР Ван И.

Теперь же, после очередного открытого реверанса США в сторону Тайваня, прогресс может еще более замедлиться. Официально США не признают Тайвань независимым государством — 40 лет назад это стало обязательным требованием для установления дипломатических отношений с КНР. Впрочем, успешно налаженным связям американцев с властями острова это ничуть не мешает, для чего в 1979 году Соединенные Штаты даже приняли особый закон.

Все это время США взаимодействуют с, как это прописано в законе, «властями Тайваня» через Американский институт на Тайване (АИТ) — НКО, фактически играющую роль посольства.

«Мы удвоим наши усилия по вовлечению Тайваня в международные вопросы. Это обусловлено в том числе распространением коронавируса», — заявил недавно председатель правления АИТ Джеймс Мориарти.

Ранее в СМИ появились сообщения, что власти Китая предоставляют ВОЗ неверную информацию по ситуации с коронавирусом на Тайване, а также блокируют коммуникацию властей острова с международными организациями.

Мориарти также напомнил о недавнем переизбрании на пост президента Тайваня Цай Инвэнь, которая во время предвыборной кампании активно призывала «сопротивляться Пекину». После победы Цай Инвэнь на выборах власти США поздравили ее с успехом, назвав Тайвань «ярким примером демократии».

При этом в КНР переизбранием Цай Инвэнь едва ли довольны — с момента прихода к власти в 2016 года она придерживается отчетливо прозападных и антикитайских позиций, регулярно критикуя решения Пекина (например, президент поддержала гонконгские протесты). Китай не остается в долгу — официальные медиа страны обвиняют Цай Инвэнь в давлении на население и сговоре с Западом.

Президент своего курса, впрочем, не стесняется — летом прошлого года она совершила официальный визит в США, где встретилась с членами конгресса. В преддверии встречи Вашингтон осуществил очередную крупную поставку вооружения на Тайвань — сумма сделки превысила $2 млрд. В Пекине соглашение осудили. Ранее Цай Инвэнь также отказалась от предложенных властями КНР переговоров об объединении.

В результате без того не блестящие отношения Китая с Тайванем испортились еще сильнее, а стран, поддерживающих полноценные отношения с островным государством, осталось всего 15. До очередного антикитайского витка в политике Тайваня таких стран было 22 — принципиальность Цай Инвэнь стоила властям острова отношений с Гамбией, Сан-Томе и Принсипи, Панамой, Доминиканской Республикой, Буркина-Фасо, Сальвадором, Соломоновыми Островами и Кирибати.

Этот факт, в числе прочих, упоминается и в тексте нашумевшего американского законопроекта — компенсировать потери же, по мнению конгрессменов, можно благодаря «уникальным отношениями Тайваня с США».

«Этот законопроект подтверждает, что Соединенные Штаты поддерживают своих партнеров, которые придерживаются принципов демократии и свободного рынка, по всему миру», — с такими словами конгрессмен-республиканец Джон Кертис представил законопроект прошлой осенью.

Китайская республика (частично признанное государство, находящееся на Тайване и оппозиционное КНР) представляло Китай в международных организациях до 1971 года, после чего ее место (в том числе и в Совбезе ООН) заняла КНР, считающая Тайвань своей частью.

Китайская республика, в свою очередь, претендует на материковые земли Китая.