«Будут травить химикатами»: в Крыму отказались от воды с Украины

В Крыму заявили, что жителям полуострова не нужна вода от Украины, пока Киев не оставит все претензии на территорию этой республики, которая с 2014 года вошла в состав России. Кроме того, Крыму необходимы гарантии безопасности поставок воды, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА «Новости».

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«Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут», — сказал собеседник агентства, отметив, что это «крайне опасно».

«Мы совершенно им не доверяем. Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, мы совершено не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то», — добавил парламентарий.

Он обратил внимание, что в Крыму есть своя программа по обеспечению населения водой. «Мы знаем, что нам нужно делать, и будем в этом направлении работать», — отметил Константинов.

Его комментарий последовал в ответ на заявление так называемого постоянного представительства главы Украины в Крыму. Офис этого ведомства находится в Херсонской области. Представительство опубликовало на своей странице в Facebook заявление, в котором утверждается, что возобновление поставок воды на полуостров невозможно до «момента его деоккупации».

В представительстве украинского президента уверены, что водоснабжение Крыма может привести к ослаблению давления на Россию, что отсрочит момент возвращения полуострова. Кстати, последнее лидер Украины Владимир Зеленский при назначении на должность называл в числе своих целей.

Незадолго до этого новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире канала «1+1» сказал, что выступает за то, чтобы возобновить подачу воды в Крым, так как на территории полуострова живут украинцы.

По его мнению, водоснабжение Крымской республики является вопросом «гуманитарной ответственности».

При этом он подчеркнул, что Крым — это Украина. В связи с этим украинские власти не исключают возможность подачи воды в регион.

Позднее на своей странице в Facebook Шмыгаль написал, что для возобновления подачи воды в Крым нет «технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины».

Вместе с тем глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратил внимание, что возобновление водоснабжение могло бы улучшить экологическую ситуацию в Херсонской области.

Медведчук подчеркнул, что в Крыму нет проблем с водой и «никогда не было», в частности, из-за того, что «был перекрыт Северо-Крымский канал».

«А вот проблемы в Херсонской области есть. Потому что экологическая обстановка ухудшается каждый год из-за опреснения берегов и территорий, связанных с прохождением Северо-Крымского канала… Если взвесить, у кого больше необходимость, чтобы вода шла по этому каналу и ее поставки восстановились, то в первую очередь это надо Украине», — приводит слова Медведчука пресс-служба его партии.

О том, что это выгодно в первую очередь самой Украине, говорили и российские политики. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.

Он обратил внимание, что российская сторона выступает за нормализацию отношений и приветствует любые заявления нового правительства Украины.

«В частности, если говорить о возобновлении подачи днепровской воды в Крым, то в выигрыше окажется дырявый госбюджет Украины и жители Херсонской области, где в результате перекрытия Северо-Крымского канала резко ухудшилась экологическая ситуация. Местные фермеры жалуются на заболачивание сельскохозяйственных угодий», — отметил парламентарий.

Вместе с тем он указал, что непонятно, о каких украинских гражданах, которые проживают на полуострове, говорил новый премьер. «Граждане Украины живут на Украине, в их числе несколько тысяч бывших крымчан, которые не пожелали принять российское гражданство и выехали из Крыма. Более 2 млн крымчан, которые проживают на полуострове, — это граждане Российской Федерации, независимо от национальности», — сказал депутат.

Так или иначе, но украинские власти не намерены возобновлять подачу воды, о чем ранее совершенно четко заявили во внешнеполитическом ведомстве страны. «Украина не рассматривает возможность возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым. Точка», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.