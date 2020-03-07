«Пропагандистский шабаш»: в Крыму осудили заседание ООН

Как указал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, прошедшее в Нью-Йорке мероприятие было организовано по просьбе Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, а также представительства Украины в ООН при поддержке США.

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«Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор слепого с глухим. Самым же забавным «проколом» организаторов стал отказ предоставить слово по видеоконференцсвязи самим крымчанам», — описал происходившее Молохов, передает РИА «Новости»..

Ранее стало известно, что позиция Вашингтона по воссоединению Крыма с Россией аналогична американской позиции относительно включения Эстонии, Латвии и Литвы в состав Советского Союза в 1940 году. Об этом на брифинге заявил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.

«Мы никогда не соглашались с утверждением о том, что страны Прибалтики являются частью Советского Союза. <...> Мы намерены точно так же отстаивать наши убеждения в данном случае, пока [положение дел] не изменится», — отметил дипломат.

По словам Гилмора, США будут придерживаться «своих принципов», а также положений Хельсинкского соглашения.

Этот акт был подписан представителями мировых держав в 1975 году, он закрепил итоги Второй мировой войны и согласовал обязательства в сфере прав человека. Конференция в финляндской столице была созвана по инициативе стран социалистического блока.

Чуть ранее посольство России в Вашингтоне призвало власти США перестать вводить в заблуждение общественность по поводу ситуации в Крыму. Такой ответ был дан госсекретарю Майклу Помпео на его высказывание, что российские власти в Крыму «нарушают права человека», в частности — крымских татар.

За последние шесть лет с момента воссоединения Крыма с Россией американские представители так и не приехали «посмотреть на полуостров своими глазами», чтобы увидеть реальное положение дел в республике, указало российское диппредставительство. В посольстве заявили, что готовы обеспечить все условия для визита американцев в Крым.

«Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты», — добавили в дипмиссии.

Кроме того, дипломаты подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт раз и навсегда». Позиция США по Крыму представляет особый интерес. В прошлом месяце глава Белого дома Дональд Трамп утвердил продление еще на один год санкций против России, введенных из-за присоединения Крыма в 2014 году.

«Действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты на Украине <...> продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — заявил Трамп.

Он также обвинил РФ в угрозе миру и безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Воссоединение Крыма с Россией президент США назвал «незаконной аннексией» и обвинил Москву в применении силы на Украине.

Однако же всего за две недели до этого Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.

Джапарова попросила администрацию президента США Дональда Трампа держать Крым в поле зрения внешней политики Вашингтона. Кроме того, она попросила дипломата организовать конференцию на тему полуострова в американской столице.

Участники отметили, что по выражению лица Помпео было понятно — Крым не является важной темой для США.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого можно что-то забрать», — цитирует Помпео один из участников беседы.

Кроме того, в январе нынешнего года агентство Associated Press опубликовало запись встречи главы Белого дома со своими сторонниками в Trump International Hotel в Вашингтоне в 2018 году.

В ходе беседы Трамп заявил, что Украина бедна и не продержалась бы долго в войне с Россией без помощи США. Он также указал, что никто из инвесторов не хочет связываться с Украиной.

«У Украины есть нефть? У них совсем нет денег. Почему туда не идут компании? Это слишком рискованно?» — спрашивает Трамп и получает утвердительный ответ.

При этом глава Белого дома также указал, что не в восторге от политики Вашингтона по поддержке Киева.