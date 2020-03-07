«Перепутал жену с сестрой»: пять грехов Байдена

«Сонный Джо»

Бывший вице-президент США Джо Байден по праву обладают титулом политического тяжеловеса. Свою карьеру он начал еще в 70-е годы прошлого века, что одновременно работает на него и чинит трудности для претендента на номинацию в президенты от Демократической партии.

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Во-первых, одна из основных проблем Байдена — это его возраст. Политику уже без малого 77 лет, а к выборам президента будет уже все 78. Так, если Байдену удастся выиграть, президентский срок он закончит в 82 года.

В целом участие возрастных кандидатов можно назвать особенностью нынешней избирательной кампании. Главному оппоненту Байдена в рядах демократов — сенатору от Вермонта Берни Сандерсу — уже 78 лет, а действующему президенту США Дональду Трампу — 73 года.

Впрочем, Сандерс и Трамп держатся вполне уверенно, а вот Байден известен своими ошибками и оговорками, а также «сонным» состоянием. Нередко соратникам бывшего вице-президента приходится гадать, что же он пытался сказать.

К примеру, на предвыборных дебатах в августе прошлого года Байден призвал избирателей посетить сайт Joe 30330, чтобы помочь ему в борьбе. Однако такого сайта не существовало, и как оказалось, политик имел в виду номер для отправки текстовых сообщений.

Больше всего критиковать такие проколы Байдена любит Трамп. Президент США зачастую называет экс-сотрудника Белого дома «сонным Джо», а также отмечает «недееспособность» своего соперника.

«Неужели кто-то действительно верит, что он по своим умственным качествам подходит для должности президента? Мы «играем» в очень большом и сложном мире. А Джо понятия не имеет, что к чему!» — писал Трамп в Twitter.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид Гусев, Байден уже сейчас плохо держится в ходе публичных выступлений.

«Выступая после победы на «супервторнике» (4 марта), он перепутал свою жену со своей сестрой. Это достаточно странная невнимательность, и на это будут обращать внимание его конкуренты», — уверен эксперт.

При этом подобную особенность Байдена критикуют и его оппоненты из Демократической партии, на тех же дебатах политика напрямую спрашивали, позволяет ли его состояние здоровья занимать пост президента. Сам же бывший вице-президент последовательно извиняется за свои оговорки, но уверяет, что с ним все в полном порядке.

Украинский скандал

В то же время возраст и здоровье — совсем небольшие проблема на фоне «багажа» Байдена, например, его деятельность на Украине в те времена, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме.

Речь идет о предполагаемом давлении политика на власти Украины с целью закрытия уголовного дела коррупционной направленности. Как считает Трамп, Байден заставил Киев прекратить расследование против компании Burisma, в совет правления которой входил его сын.

История почти пятилетней давности получила активную раскрутку осенью прошлого года на фоне запуска процедуры импичмента Трампа в конгрессе. Тогда президента США обвинили в давлении на Украину ради начала расследования против Байдена. Впоследствии Трампу предъявили обвинения по двух статьям — злоупотребление властью и препятствование правосудию, однако сенат полностью оправдал президента.

Иронично, что демократы подозревали Трампа в блокировке финансовой помощи для Украины за нежелание Киева запускать дело. Схожие обвинения можно предъявить и Байдену, потому что он открыто угрожал оставить Киев без поддержки из-за дела Burisma.

Соратники Трампа уже активно раскручивают это дело в СМИ, а также готовятся к запуску расследования против Байдена в сенате. Республиканцы рассчитывают допросить ряд свидетелей, и их очень интересуют показания бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко — он обвинял украинскую власть во вмешательстве в американские выборы на стороне демократов.

Эта тема выгодна окружению американского лидера, считает Леонид Гусев, они продолжат ее продвигать. «Они в нее вцепились и теперь не отпустят», — добавил эксперт.

Война в Ираке

Впрочем, некоторая «сонливость» Байдена и украинский скандал можно назвать проблемами последних лет, но бывший вице-президент принимал решения, последствия которых преследуют его уже давно. Так, в 2002 году он были одним из немногих демократов, которые поддержали вторжение США в Ирак.

При этом Байден поддерживал операцию как до ее начала, так и после, а изменил свою точку зрения лишь после перехода на должность вице-президента в администрации Барака Обамы. Тогда политик неожиданно ретировался — начал говорить, что с самого начала выступал против войны. Кроме того, Байден активно лоббировал вывод американских войск из Ирака и извинялся за свое поведение.

В целом бывший вице-президент последовательно пытается скрыть этот факт своей биографии или притвориться, что его неправильно поняли. Однако его соперники по партии не собираются забывать об этом. В частности, тему Ирака не раз поднимал на дебатах с Байденом Сандерс.

Сенатор от Вермонта указывал на то, что Байден зря проголосовал в поддержку вторжения в Ирак в тот год. Дело в том, что конгресс поддержал боевые действия, исходя из ошибочной информации спецслужб о том, что бывший диктатор Ирака Саддам Хуссейн обладал оружием массового поражения. Сандерс изначально выступал против войны и — в отличие от Байдена — не стал голосовать за «худшую внешнеполитическую ошибку в истории».

Американская сегрегация

К слову, изменение взглядов Байдена на ту или иную тему происходило не однажды. Так, практически в самом начале своей карьеры политик активно поддерживал расовую сегрегацию в американских школах. В частности, Байден был против того, чтобы белые и темнокожие дети ездили в школу в одном автобусе.

Это вопрос был первым шагом к десегрегации в США, но Байден держался прямо противоположной линии. При этом, как только Демократическая партия сменила курс и начала активно поддерживать снятие ограничений, свое мнение поменял и Байден.

Когда бывшему вице-президенту напомнили об этой части его политической карьеры в ходе теледебатов, он попытался оправдаться и заявил, что противостоял лишь внедрению этой политики на федеральном уровне, но не имел ничего против ее применения на уровне штатов.

«Расовые высказывания ему определенно припомнят, так как за него сейчас выступает множество афроамериканцев. Они ассоциируют его с Бараком Обамой. А пиарщики Байдена уверяют, что он будет продолжать дело первого президента-афроамериканца», — поясняет Леонид Гусев.

Учитывая, что расовый вопрос остается крайне болезненным для США, критика кандидата по этому вопросу, вероятно, может стоить ему определенной поддержки. Впрочем, нападок от республиканцев ожидать не следует, так как самого Трампа не раз обвиняли в «расизме».

Сандерс же вряд ли упустит подобный шанс, считает эксперт, в особенности из-за его борьбы за права афроамериканцев. Еще будучи студентом, он вступил в соответствующие движение, а в 1963 году был одним из тех, кто слушал знаменитую речь Мартина Лютера Кинга — «У меня есть мечта».

Домогательства и однополые браки

За свою продолжительную политическую карьеру Байден успел насолить и еще одной важной группе избирателей — сексуальным меньшинствам. Так, в 90-е годы политик поддерживал законопроекты против однополых браков и права людей нетрадиционной ориентации служить в армии.

Впрочем, с тех пор он опять же полностью «пересмотрел свои взгляды». Реабилитировался Байден вновь за счет Обамы, при котором были легализованы однополые браки. А еще больше очков среди сексуальных меньшинств он получил, когда поженил однополую пару из Белого дома у себя дома.

Кроме того, при Обаме гомосексуалистам официально разрешили служить в армии, что исправило и второй «прокол» Байдена. Тем не менее его прошлые поступки все еще можно использовать против него. Этим, вероятно, могут также воспользоваться его соперники от демократов.

При этом неоднозначные заявления бывший вице-президент делал и в отношении женщин. Весной прошлого года на Байдена обрушилась целая волна обвинений в неподобающем поведении. Во главе угла были не столько слова политика, сколько его действия по отношению к женщинам.

По меньшей мере семь женщин обвинили Байдена в том, что он странно и неприятно к ним прикасался, зачастую против их воли. В ответ политик принес извинения тем, кого он мог обидеть своими действиями.

Байден пообещал, что впредь будет более внимательно относиться к личному пространству женщин и что их жалобы на нежелательные прикосновения «должны быть услышаны».

«Социальные нормы начали меняться, они сдвинулись, и границы, защищающие личное пространство, переустановлены. Я понимаю», — добавил бывший вице-президент.

Он также подчеркнул, что не имел в виду ничего плохого, когда обнимал и поглаживал женщин. По его мнению, политика не должна быть «холодной и стерильной».