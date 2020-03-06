«Вот чего я боюсь»: Путин рассказал о сменяемости власти

Президент России Владимир Путин отверг возможность перехода страны к парламентской республике от президентской. Глава государства указал, что это будет губительным для России.

«В стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе», — добавил президент.

Кроме того, Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области отметил, что против идеи развития системы за счет наделения Госсовета «особыми полномочиями», чтобы он мог возглавить его лично. «Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию», — подчеркнул президент.

Сменяемость власти

По словам Путина, хотя ему и нравится его работа, какие-либо «схемы» по сохранению власти могут негативно отразиться на стране.

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«Чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать... Вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать», — отметил Путин.

Так он объяснил, зачем ограничивается пребывание на высшем государственном посту для одного человека. Речь идет о поправках к Конституции, а именно об исключении оговорки «подряд» из положения о сроках пребывания на посту президента. Если изменения будут приняты, один человек в России сможет занимать этот пост не более двух раз.

Путин также указал, что ограничения нужны не потому, что он устал руководить страной или хочет уйти. «Любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимал бы это не просто как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь», — уверен глава государства.

При этом, по словам Путина, в Конституции предлагалось ликвидировать ограничение по количеству сроков у власти, но он против этого. «Почему я не хочу отменять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду, но дело не во мне», — сказал президент, отметив, что поправки готовятся с заделом на будущие.

В настоящее время стабильность может быть важнее, но в будущем стране может понадобится сменяемость власти, уверен Путин, поэтому ее нельзя убирать из Конституции.

Конституционные поправки

Говоря о поправках к Конституции, президент указал на важность деятельности добровольческих и волонтерских организаций для разъяснения сути предложенных изменений.

«Если вы в рамках этой работы по разъяснению основных положений Конституции будете работать с людьми, вы, конечно, поможете и в целом стране, и мне поможете напрямую», — сказал Путин представительнице ивановского волонтерского центра на встрече с общественностью.

Количество волонтеров в России растет в геометрической прогрессии, продолжил глава государства, помощь и поддержка у россиян «в характере, в генетике сидит».

Путин также считает, что в Конституцию следует вернуть нормы о роли человека труда, которые были в советском варианте основного закона.

«Само понятие сейчас наполняется другим содержанием, но в основе процветания любого государства в центре стоит человек труда», — подчеркнул президент.

Замуж за Путина

Помимо встречи с представителями общественности, Путин также поговорил с жителями города Иваново. Люди встретили главу государства около детской поликлиники №6 и поблагодарили его за приезд.

Во время встречи одна из горожанок призналась президенту в любви. В ответ Путин поблагодарил девушку и коротко с ней по общался. Еще одна девушка оказалась еще более напористой и призвала президента женится на ней.

«А возьмите меня замуж!» — крикнула она Путину. Президент уделил время разговору и с ней тоже.

По традиции граждане просили главу государства о помощи. В частности, они пожаловались Путину на проблемы с отоплением. Президент узнал имя и адрес у мужчины, который указал на проблему, и посоветовал после переговорить с губернатором.