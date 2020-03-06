«Другая страна»: Путин рассказал депутатам о Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что поправки к Конституции востребованы, так как с момента принятия основного закона государство изменилось кардинальным образом. На встрече с лидерами фракций Госдумы глава государства обратил внимание на то, что Конституция была принята в особых условиях.

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«Я в послании тоже об этом сказал, это справедливо, так и есть <…> По сути, у нас уже другая страна», — добавил Путин.

Президент встретился с лидером фракции «Единой России» Сергеем Неверовым, главой ЛДПР Владимиром Жириновским, председателем КПРФ Геннадием Зюгановым, руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и спикером Госдумы Вячеславом Володиным в ночь на 6 марта.

Важность изменений

Сам Путин заметил, что такие поздние встречи бывают не часто, хотя он «частенько задерживается» и работает после полуночи. «Мы с вами регулярно встречаемся и регулярно проводим консультации. Сегодня хотел бы с вами посоветоваться по поправкам в Конституцию», — отметил глава государства, он также напомнил, что законопроект по изменению основного закона уже прошел первое чтение в Госдуме.

Парламентарии активно участвовали в работе над поправками к Конституции в рамках соответствующей рабочей группы, продолжил Путин, многие их предложения были учтены.

«Хотел бы особо подчеркнуть, работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, потому что это основной закон», — резюмировал президент.

Измененный основной закон России должен объединить всех людей, в том числе с разными политическими взглядами, подытожил Путин, именно такой проект стоит вынести на общероссийское голосование.

Говоря о цели поправок к Конституции, глава государства заявил, что провести черту под определенным этапом развития России недостаточно. »[Необходимы гарантии] недопустимости новых попыток раскачки страны», — отметил Путин.

Никто не хочет повторения событий 90-х годов, уверен президент, это один из факторов объединения для политических сил в России.

«При всем позитиве, связанном с демократизацией страны. Вернуться в годы тяжелых испытаний для граждан — этого, наверное, точно никто не хочет», — подчеркнул Путин.

Роль фракций

По мнению президента, в ходе подготовки изменений удалось найти конструктивные решения, что позволяет внести наиболее актуальные и важные поправки в Конституцию. Перегружать основной закон не стоит, уверен Путин, поэтому часть предложений стоит использовать в законах и нормативных актах.

«При активном участии граждан, общества, парламентских партий проведена большая и содержательная работа по подготовке законопроекта о поправке к Конституции во втором чтении», — указал глава государства.

Обращаясь к руководителям фракций, Путин попросил их вместе поддержать законопроект по поправкам к Конституции в ходе второго и третьего чтения в Госдуме. Президент уверен, что лидеры фракций играют решающую роль в подготовке изменений, в частности, большой вклад внесла «Единая Россия» — «ведущая партия страны».

Кроме того, Путин поблагодарил Зюганова, Жириновского и Миронова за поддержку отдельных инициатив по изменению Конституции. В частности, индексации пенсий, приоритета нацзаконодательства над международным правом и обеспечения адресности социальной помощи.

Особенности голосования

Поправки к Конституции должны вступить в силу по итогам общероссийского голосования, которое пройдет 22 апреля. Как сказал Путин, его результаты не должны вызывать никаких сомнений.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры <…> Главное — создать для граждан все условия для свободного волеизъявления по поправкам в основной закон», — отметил президент.

Изменения будут приняты, только если граждане одобрят их в ходе голосования, продолжил Путин, люди должны полностью осознавать за что они голосуют, поэтому необходимо провести просветительскую работу по линии партий — особенно в СМИ и интернете.

При этом за любые нарушения при проведении голосования должна быть введена ответственность, которая соответствует нарушениям на выборах главы государства. Путин добавил, что голосование состоится по модели президентского.