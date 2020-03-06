«Много крови и зубов»: как Демпартия теряет кандидатов

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен решила выйти из гонки за номинацию кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом стало известно из ее обращения сторонникам, опубликованном на странице избирательного штаба.

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«В этой кампании мы были готовы сражаться, и когда это было необходимо, мы теряли много крови и зубов. И я могу вспомнить одного миллиардера, которому было отказано в шансе купить эти выборы», — приводит сайт слова Уоррен.

Она при этом пока не поддержала кого-либо из оставшихся претендентов от своей партии.

«Стоило голосов Сандерсу»

Уоррен по своим взглядам тяготеет к идеологии социал-демократов. В частности, она настаивала на введении бесплатного медицинского страхования для американцев, обещала борьбу с коррупцией, появление налога на богатство и высказывалась о целесообразности разделить крупные технологические компании на части.

Как отметил президент США Дональд Трамп в своем Twitter,

участие Уоррен в предвыборной гонке стоило социалисту Берни Сандерсу, с которым Уоррен близка по риторике, множества голосов на последних праймериз в «супервторник» — очень важных праймериз, на которых женщину-кандидата поддержали только 65 делегатов из примерно 1300 возможных.

«Элизабет Покахонтас Уоррен... только что вышла из праймериз демократов. Опоздала на три дня. [Ее участие] стоило Сумасшедшему Берни [Сандерсу] по крайней мере Массачусетса, Миннесоты и Техаса. Вероятно, это стоило ему выдвижения [в кандидаты в президенты от Демократической партии]», — написал американский лидер.

Уоррен не удалось победить как в родном Массачусетсе, так и в других штатах. В то же время «супервторник», прошедший 3 марта, серьезно изменил расстановку сил в гонке среди демократов. Так, бывший вице-президент Джозеф Байден и сенатор от Вермонта Сандерс заручились поддержкой 595 и 528 делегатов. И это при том, что социалист лидировал до того момента.

«Безусловно, она выступила слабо. Последней каплей стало то, что она проиграла в своем собственном штате. Этого никто не может понять, но это случилось. После такого продолжать гонку… это явно ни в какие ворота не лезет. Ее уже даже в очередной раз критиковал Трамп — за то, что если бы она снялась до «супервторника» и попросила бы своих последователей поддержать Берни Сандерса, то он мог выступить лучше», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Он при этом не исключает, что теперь она все же выступит в пользу Сандерса.

Эксперт уже отмечал, что левое крыло никогда не было столь радикальным и популярным. Так, согласно февральскому опросу Economist/YouGov, 60% демократов младше 30 лет поддерживают более левых и радикальных политиков, когда в пользу умеренных же выступает лишь около 10%. При этом разделение есть и по расе: белые и латиноамериканцы в основном поддерживают Сандерса, а афроамериканцы симпатизируют Байдену.

«Трамп обратил внимание на то, что другие кандидаты, которые снимались, поддерживали Байдена — как он считает, за счет закулисных сделок и давления национального руководства Демократической партии. Элизабет Уоррен могла, конечно, отказаться и поддержать Сандерса», — добавил американист.

Такой шаг для нее сейчас стал бы последовательным в свете того, что теперь на левом фланге будет один единый кандидат, и это Сандерс.

Входит и выходит

Уоррен не единственный кандидат-демократ, выбывший из гонки после праймериз. За день до этого так же поступил экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который еще и включился в нее последним — лишь в ноябре, зато успел потратить баснословные деньги на рекламу.

Причины такого опрометчивого движения со стороны опытного бизнесмена и политика не может не вызывать вопросы.

«Было много сомнений по поводу Байдена, а остальные кандидаты были под большим вопросом. Блумберг ведь и раньше высказывался за свое участие в выборах, а теперь из-за Трампа решил проявить инициативу. Это, конечно, была явная ошибка с его стороны», — отмечает в этом контексте Рогулев из Фонда изучения США.

Стоит отметить, что Блумберг и Трамп когда-то были приятелями, но со временем их отношения стали конфликтными.

В 2016 году Блумберг, выступая на съезде демократов, припомнил многократные банкротства Трампа и его судебные разбирательства. Кроме того, миллиардер отметил, что он, в отличие от Трампа, «получившего чек на миллион долларов» от своего отца, начал свой путь сам.

«Трамп говорит, что он хочет управлять страной так же, как он управляет своим бизнесом? Да поможет нам Бог! Я житель Нью-Йорка, и я могу распознать мошенника», — заявил Блумберг в своей речи.

Отказываясь продолжать борьбу, Блумберг призвал своих немногочисленных сторонников голосовать за Байдена — снова главного оппонента Трампа.

«Американская пресса писала, что он ведет закулисную работу. Если бы Байден провалился, Блумберг рассчитывал пойти на сделку с нацкомитетом Демпартии. Так вот из костыля и подпорки превратиться в основного кандидата. Байден пока что остался на плаву, хотя его недостатки никуда не делись. Но Блумберг даже в виде подпорки оказался очень слабым, даже эта роль ему не очень удалась», — добавил эксперт.

Ранее на этой неделе из президентской гонки демократов вышли бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар.

В финальном противостоянии за возможность побороться с Трампом за пост главы США в 2020 году по-прежнему имеют шансы лишь Джо Байден и Берни Сандерс — политические ветераны, чья карьера в истеблишменте уходит корнями еще в конец 80-х, но которые опираются на совсем разных избирателей.