«Не стал слугой»: как Рада увольняла генпрокурора Украины

Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку. Внеочередное пленарное заседание прошло в четверг вечером, его трансляция шла на сайте издания «Страна.ua».

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Решение о выражении недоверия поддержали 263 депутата. Против выступили всего 18, еще 73 воздержались. По закону такой результат голосования влечет отставку генпрокурора.

Ранее за то, чтобы включить этот вопрос в повестку, проголосовали 279 нардепов, из них 207 — из президентской «Слуги народа».

Сам Рябошапка, выйдя в начале заседания к трибуне, заявил, что узнал о регистрации в парламенте постановления о его увольнении лишь накануне — 4 марта. Свою речь он начал с нелестных высказываний о депутатах из партии власти, невысоко оценив их уровень образования.

«Люди оценили, что работа негативная, еще до отчета генерального прокурора. Уже «разобрались». Некоторые из них закончили только школу, зато они уже «понимают», как работает Офис генерального прокурора. Некоторые из них по слогам читают», — заявил генпрокурор.

Он также назвал себя независимым прокурором и пообещал вернуться.

«Я не стал ничьим слугой, я остался независимым. Независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться», — сказал Рябошапка. При этом он отказался отвечать на вопросы депутатов, хотя это предполагалось.

Зал заседания он покинул под крики «Ганьба!».

В ходе заседания депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин выразил уверенность, что в пользу генпрокурора голосуют те, кто не хочет расследовать «преступления соросят».

Представитель фракции «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Рябошапку «пустым местом» и обратил внимание коллег, что в стране «никто не только не сидит, но и не ходит на допросы».

«У нас нет генерального прокурора Украины. У нас есть генеральный прокурор [бывшего президента Петра] Порошенко», — сказал Бужанский, обозвав Рябошапку «пустым местом».

Отметим, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее указывал, что Рябошапка может лишиться должности из-за того, что не подписывает уведомление о подозрении экс-президенту Петру Порошенко. Бывший глава Украины не явился в качестве свидетеля почти на 30 допросов в 16 уголовных делах.

Сергей Власенко из «Батькивщины», в свою очередь, заявил, что исполнявшего политику президента Владимира Зеленского Рябошапку хочет уволить не парламент, а сам Зеленский.

В то же время несколько депутатов во время прений напомнили, что Владимир Зеленский в наделавшем шума телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом о расследовании в отношении сына демократа Джо Байдена, называл генпрокурора «на 100% своим человеком».

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с голосованием в Раде еще до его начала. Он отметил, что считает Рябошапку хорошим специалистом, но в Службе безопасности Украины, по его словам, ситуация лучше, чем в Генпрокуратуре.

«Мы с ним прошли долгий путь избирательной кампании. Но: нет результата — надо менять людей», — заявил Зеленский.

Рябошапка занял пост генпрокурора 29 августа 2019 года. До этого он несколько месяцев был заместителем главы администрации президента Украины.

Он также работал замглавы Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК) и главным специалистом по правоохранительной политике в штабе Владимира Зеленского во время президентских выборов.

Преемником Рябошапки может стать юрист «Квартала 95» Сергей Ионушас.