«Приемлемые решения»: Путин и Эрдоган закончили миром

В Москве 5 марта прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры в совокупности продлились около шести часов, по их итогам был принят совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии.

Главным результатом встречи лидеров стало прекращение огня в зоне боевых действий в Идлибе — последнем анклаве вооруженной сирийской оппозиции. Режим прекращения огня вступает в силу сегодня в полночь. Стороны также договорились о создании коридора безопасности вдоль трассы М-4 в Сирии и возобновлении совместного патрулирования в том числе по новому маршруту с 15 марта.

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Турецкий лидер, выступая перед журналистами, заявил, что за Анкарой остается право отвечать на действия САР. При этом Эрдоган заверил, что будет продолжать тесную коммуникацию с Россией по этому вопросу.

Для стабилизации обстановки в Идлибе Турция также отправит в провинцию дополнительные силы и оборудует наблюдательные пункты. «Эти пункты обязались контролировать лишь режим прекращения огня, а не контролировать поле. Некоторое время назад мы достигли с Россией соглашения отправить подкрепление для стабилизации региона», — отметил Эрдоган.

Переговоры принесли и хорошие новости для Евросоюза — стороны договорились способствовать возвращению беженцев к местам их проживания.

В совместном заявлении также сообщается, что Россия и Турция привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, а конфликт в регионе не имеет военного решения.

»[Отмечаем] решимость бороться со всеми проявлениями терроризма и уничтожить все террористические группировки, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, — отмечается в документе. — Угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами», — говорится в заявлении.

Выступая перед журналистами после встречи Владимир Путин заявил, что переговоры выдались непростыми, однако принесли положительные результаты.

«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз», — сказал российский лидер.

В целом, в публичном пространстве стороны выражали схожие ожидания от переговоров. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 марта, что встреча двух лидеров позволит понять причины сложившегося в Сирии кризиса и выработать меры по его прекращению.

Эрдоган же накануне визита сообщил, что рассчитывает на прекращение огня в Идлибе. При этом турецкий лидер также подчеркнул, что запросил у США военную помощь в виде поставки оружия и боеприпасов для продолжения военной операции в Сирии.

На прошлой же неделе турецкий лидер в ходе телефонного разговора с Путиным яснее высказал свои ожидания.

«Я сказал Путину вчера: что вы там делаете? Уйдите с нашего пути и оставьте нас с режимом [Асада] один на один. Поверьте нам, мы сами сделаем, что нужно», — заявил Эрдоган.

По его словам, турецкие силы, в отличие от российских, присутствуют в Сирии не по приглашению Асада, а по просьбе самих сирийцев.

На это заявление ответил Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что российские военные находятся в регионе по приглашению легитимного правительства: «Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права».

Основные же противоречия между сторонами лежат в различной трактовке сочинских соглашений, которые были подписаны в октябре прошлого года. Россия обвиняет Турцию в том, что она не обеспечила разведение и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии, а также не взяла под свой контроль действия боевиков и террористов.

Анкара, в свою очередь, требовала отвода сирийских сил на линию соприкосновения, зафиксированную в соглашении.

Впрочем, основные противоречия между сторонами так и остались неразрешенными. Россия и Турция не стали приступать к переделу зон влияния и торгам позициями, как и не стали прояснять спорные моменты сочинских соглашений. Вопросы присутствия и деятельности группировок в Идлибе, остались пока нерешенными.

Однако, так или иначе, результаты сегодняшних переговоров вновь продемонстрировали категоричное нежелание сторон эскалации конфликта. Россия и Турция подтверждают, что не готовы жертвовать взаимным сотрудничеством во всех сферах и двусторонними отношениями.