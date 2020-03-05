«Это Голобородько»: почему Зеленский не пожал руку депутату

Президент Украины Владимир Зеленский не подал руки депутату Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко после его критики в свой адрес. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

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Это произошло на внеочередном заседании Рады 4 марта, когда парламентарии рассматривали вопрос о назначении нового премьер-министра.

«Я никак не могу понять, кто это выступает — Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат. А если Зеленский, то к кому вы обращались?» — обратился Гончаренко к Зеленскому.

Василий Голобородько — персонаж сериала «Слуга народа», которого сыграл Зеленский.

Кроме того Гончаренко обвинил президента во лжи в ходе избирательной кампании и кумовстве. Министры при Зеленском «получают слишком высокие зарплаты», добавил он, а депутатам от партии «Слуга народа» деньги «передают в конвертах». Парламентарий также обвинил Зеленского в создании «дыр в бюджете». Под конец Гончаренко призвал Зеленского покаяться и извиниться перед украинским народом.

После голосования за новый состав правительства

Зеленский подошел к ряду, на котором находилось кресло Гончаренко. Он поздоровался с другими депутатами, пожав им руки, но проигнорировал протянутую к нему руку обидчика. Он также попросил депутата «не переходить на личности».

Вскоре после этого Гончаренко заявил, что Зеленскому «нужно стать личностью, а не быть героем сериала», чтобы остаться в истории страны.

Новым премьером Украины по результатам голосования Рады стал Денис Шмыгаль, Алексей Гончарук свой пост покинул, вместе с ним ушел и кабинет министров.

Новый глава правительства Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи в работе нового правительства. Он планирует оставить курс кабмина неизменным.

По его мнению, наиболее важными направлениями работы кабмина является укрепление национальной безопасности и обороны, завершение конфликта в Донбассе и возвращение Крыма.

Он также добавил, что планирует работать над реформой децентрализации и созданием благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, новый премьер сказал о важности повышения качества медицины и образования в стране.

Министром иностранных дел Рада избрала бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу. Соответствующий законопроект поддержали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Зеленский же, представляя нардепам кандидатов на министерские портфели, заявил: «сегодня украинцам нужно правительство, которое должно сделать невозможное». Шмыгаль, взяв слово, отметил, что должность премьера для него не просто честь, а и большая ответственность.

3 марта тогда еще премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Раду заявление о своей отставке. Об этом пишет газета «Украинская правда», ссылаясь на источник во фракции украинского парламента «Слуга народа».

По имеющейся информации, спикер Рады Дмитрий Разумков на заседании фракции заявил, что «в своем заявлении» Гончарук «просит принять его отставку».

Месяцем ранее Гончарук подал президенту Владимиру Зеленскому прошение об отставке, которое тот отказался подписывать. Зеленский уточнил, что дает Гончаруку и его правительству возможность продолжать работу при условии, что будут решены некоторые моменты, которые сегодня актуальны для украинцев.

Поводом для подачи заявления об уходе с должности стал скандал, разразившийся на Украине после того, как 15 января на YouTube-канале под названием «Как обмануть президента» появились три аудиоролика. На диктофон были записаны фрагменты, предположительно, неформального совещания Гончарука перед встречей с Зеленским в середине декабря.

«История как Алексей Гончарук, [глава Минфина] Оксана Маркарова, [глава Нацбанка Украины] Яков Смолий, [замглавы Нацбанка] Екатерина Рожкова, [замглавы офиса президента] Юлия Ковалив собирались на совещание к «тупому президенту» Зеленскому», — гласила подпись под первым роликом.

Премьер просил собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признал, что сам профан в экономике и что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

Кроме того, за столом обсуждалась возникшая пирамида гособлигаций, которая тревожит Зеленского. На другой записи Гончарук констатирует проседание экономики и что в глазах президента виноват будет он с командой.