«Выйти на понимание»: что обсудят Путин и Эрдоган

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 5 марта в Москве. Переговоры двух лидеров будут внеплановыми — их главной темой будет недавнее обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб, где страны оказались на грани прямого столкновения.

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Частично свет на содержание грядущей встречи двух президентов ранее пролили в Кремле, рассказав в преддверии диалога о намеченных темах.

«Планы — обсудить с Эрдоганом идлибский кризис. Ожидания — выйти на единое понимание предтечья этого кризиса, причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего предотвращения», — прокомментировал предстоящие переговоры пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Турецкая сторона, в свою очередь, тоже надеется на урегулирование конфликта. По крайней мере, это следует из сказанного высшими лицами страны: Эрдоган в разговоре с турецкими СМИ заявил, что по результатам переговоров должен быть установлен режим прекращения огня.

При этом глава турецкого минобороны Хулуси Акар сообщил, что войска его страны будут продолжат действия в регионе — хотя и в рамках «международного права и достигнутых ранее договоренностей». По словам министра, которые приводит ТАСС, Турция надеется, что Россия окажет влияние на сирийское правительство ради исполнения сочинских соглашений.

«Либо стороны зададут окончательные параметры игры в Сирии, либо разойдутся еще хуже, чем было. На «сверку мнений» или «раскачку», как любит говорить президент Путин, времени нет. Очевидно, что без турецкого участия справиться с проблемой будет практически невозможно»,

— сказал «Газете.Ru» директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

Эксперт считает, что, несмотря на экономическую зависимость Турции от России, Москва тоже многим рискует и явно не заинтересована терять партнеров. На кону стоят совместные проекты — такие, как АЭС «Аккую» и газопровод «Турецкий поток», имеющие большое финансовое значение.

Хотя стороны не заинтересованы в конфликте, переговоры будут непростыми — накопившихся противоречий слишком много. Выступая в среду перед журналистами, представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что российская авиабаза Хмеймим и сирийские города регулярно подвергаются атакам боевиков. Причина тому — невыполнение Анкарой договоренностей по созданию демилитаризованной зоны в регионе.

Наверняка не смогут российский и турецкий лидеры не затронуть и роль Запада в сирийских событиях. Изначально Анкара предполагала провести переговоры при участии канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, однако многосторонний саммит так и не стал реальностью. Во многом это случилось из-за принципиальной важности переговоров как для России, так и для Турции — и та, и другая, в первую очередь, разбираются с двухсторонними вопросами.

Тем не менее, забыть про Запад не получится — тем более, что на сирийский конфликт там реагируют по-разному.

Министр обороны Германии и бывший претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала усилить давление на Россию в связи с ситуацией в Идлибе, в том числе и посредством введения новых санкций.

В свою очередь, австрийский лидер Себастьян Курц призвал надавить уже на Турцию — он обвинил Анкару в организации потоков нелегальных мигрантов в ЕС. После обострения идлибского конфликта Турция фактически открыла свои границы с ЕС, прекратив сдерживать мигрантов, в результате чего в Европу устремились новые волны беженцев. Особенно тяжелой оказалась ситуация в Греции — каждый день через турецко-греческую границу пытаются прорваться несколько тысяч человек, вступающих в конфликты с местным населением.

В то же время вопрос беженцев, в первую очередь, останется делом самого Евросоюза, представители которого уже заявили об «ускорении помощи» мигрантам. Турция и Россия же сконцентрируются на своей общей повестке.

«Ясно, что тема беженцев напрямую взаимосвязана с проблемой Идлиба. Было бы странно отделять два вопроса, но надо понимать, что Турция не придумала этих беженцев из воздуха. Миграционный кризис признан ООН, частью которого является и Россия. Но в этой ситуации российское руководство сам по себе миграционный кризис вряд ли волнует», — анализирует эту тему Юрий Мавашев.

В ближайшее время ситуация вряд ли изменится — дата возможной встречи в «стамбульском формате», с привлечением Макрона и Меркель, пока не называется, поэтому начать переговоры на эту тему Путину и Эрдогану придется вдвоем.

Начавшееся в феврале очередное обострение в Идлибе дошло до своего пика в конце месяца, когда в результате авиаудара сирийских сил по наступающим протурецким повстанцам и боевикам погибло более 30 военнослужащих вооруженных сил Турции. В Анкаре обвинили Россию в причастности к произошедшему, российская сторона же выступила с опровержением. Столкновения в регионе продолжаются до сих пор — за прошедшее время ВВС Турции сбили три сирийских самолета, стороны регулярно наносят удары по позициям друг друга.

Тогда Россия и Турция оказались на грани прямого столкновения, но довольно быстро дали понять, что постараются избежать такого развития событий. Глава МИД России Сергей Лавров принес соболезнования турецкой стороне и заявил о необходимости «соблюдать договоренности». Такой же позиции придерживались и в Анкаре.