Оскорбили Эрдогана: в парламенте Турции подрались депутаты

В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.

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Потасовка началась с того, что член CHP Энгин Озкоч оскорбил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его подлецом из-за гибели турецких военных в Сирии.

«Как называют человека, который действует в соответствии с империалистическими интересами США в исламском мире и обеспечивает убийство мусульман? Его называют нечестным, его называют предателем», — сказал политик.

После этого на трибуну вбежали члены AK и завязалась драка.

«Замглавы CHP оскорбил нашего президента и главнокомандующего, он подвергнется открытому суду. Его спросят перед законом», — пообещал один из лидеров AK Нуман Куртмыш.

Позднее турецкие СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура страны начала проверку слов Озкоча.

Перед встречей президента России Владимира Путина и Эрдогана 5 марта в Москве обстановка выглядит предельно напряженной не только в турецком парламенте, но и в Сирии.

На территории провинции Идлиб, как сообщил «Газете.Ru» источник, знакомый с ситуацией, действуют пять батальонных тактических групп вооруженных сил Турции в составе 4700 бойцов и командиров, их поддерживают 129 орудий и минометов, 15 реактивных систем залпового огня.

Боевые возможности войск подкреплены подразделениями артиллерийской разведки и радиоэлектронной борьбы. Помимо прочего, турецких военных поддерживают многочисленные разведывательные и ударные беспилотники.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию в городе Идлиб на северо-западе Сирии по поручению американских властей, заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью телеканалу «Россия 24».

«С военной точки зрения, первоочередная задача сейчас — это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, конечно, по указке американцев. В этом нет сомнений», — сказал Асад.

Вместе с тем президент САР пообещал, что после освобождения Идлиба его войска займутся тем, что будут прогонять врагов из других восточных районов Сирии.

При этом Асад заявил, что не считает Турцию врагом. Он отметил наличие у Сирии и Турции общих «жизненных интересов» и исторически обусловленное взаимное проникновение сирийской и турецкой культур.

В среду, 4 марта, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что турецкие наблюдательные посты в идлибской зоне деэскалации в Сирии находятся в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними.

По сочинским соглашениям от сентября 2018 года Турция должна была вытеснить террористов с их тяжелой артиллерией от границ идлибской зоны на 15-20 км.

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие с Турцией важно для Москвы в контексте борьбы с терроризмом в Сирии.

По словам Пескова, российская сторона по-прежнему остается верна сочинским договоренностям. Пресс-секретарь отметил, что Москва поддерживает территориальную независимость Сирии и ее намерение продолжить борьбу с террористическими группировками.

Как подчеркнул представитель Кремля, в данном вопросе большое значение Россия придает взаимодействию с турецкими партнерами.

Идлиб — последний сирийский регион, большая часть которого находится под контролем боевиков. Обстановка там обострилась в январе, когда Россия и Турция предприняли очередную попытку ввести режим прекращения огня. После этого нападения со стороны террористов только усилились. Войскам Асада пришлось начать там наступление.

Следует добавить, что в настоящее время население провинции Идлиб по приблизительным данным составляет около 3,5 млн. чел. Это отнюдь не сторонники законной власти в Дамаске.

Значительная часть из них и вовсе члены семей джихадистов, которых свозили туда в свое время чуть ли не со всей территории Сирии, причем очень многие семьи в течение длительного вооруженного конфликта потеряли своих мужей, отцов и братьев. Словом, каких-либо дружеских чувств к законным сирийским властям значительная часть населения Идлиба не испытывает.