«Сэкономил бы миллиард»: Блумберг вышел из президентской гонки

Миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о выходе из президентской гонки. При этом он пообещал, что не оставит свою борьбу против нынешнего главы США Дональда Трампа.

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«После вчерашних результатов победа среди кандидатов стала практически невозможной — и более не существует жизнеспособного пути к выдвижению, — говорится в заявлении Блумберга. — Но я по-прежнему не забываю о своей главной цели: победе в ноябре. Не для меня, но для нашей страны. И поэтому, [даже] не будучи кандидатом, я не уйду от самой важной политической борьбы в моей жизни».

Снимая свою кандидатуру, Блумберг поддержал бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Я знаю Джо очень давно. Я знаю его порядочность, его честность и его приверженность решению таких важных для нашей страны вопросов, как безопасность оружия, здравоохранение, изменение климата и хорошая работа. У меня была возможность поработать с Джо над этими вопросами на протяжении многих лет, и Джо боролся за трудящихся всю свою жизнь. Сегодня я рад поддержать его — и буду работать над тем, чтобы сделать его следующим президентом Соединенных Штатов», — сказал миллиардер.

Причиной решения послужили крайне неутешительные для Блумберга результаты «супервторника» — предварительных голосований в 14 штатах. Бывший мэр Нью-Йорка решил проигнорировать первые кокусы и праймериз, чтобы сосредоточиться как раз на этом мероприятии. Он потратил более $500 млн на свою рекламную кампанию.

Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Блумбергу удалось одержать победу только в Американском Самоа.

Лидером гонки признан Джо Байден, он выиграл праймериз в Техасе, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Вирджинии, Оклахоме, Арканзасе, Теннесси, Алабаме. Основной конкурент экс-вице-президента сейчас — сенатор от Вермонта Берни Сандерс — победил в Юте, Колорадо и Вермонте.

В совокупности Джо Байден получил голоса 345 делегатов с учетом итогов «супервторника», Берни Сандерс — 269. Однако в двух штатах, где разыгрывается наибольшее количество голосов, Техасе и Калифорнии, все еще идет подсчет.

Помимо них в гонке также принимают участие сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и член палаты представителей Тулси Габбард, однако их результаты еще хуже, чем у Блумберга. Для выдвижения в президенты от Демпартии претендентам необходимо получить поддержку более 1911 из 3979 делегатов.

На выход бывшего мэра Нью-Йорка из гонки уже отреагировал Дональд Трамп.

«Крошка Майк Блумберг просто «бросил» гонку за президентство. Я мог бы давно сказать ему, что у него не было того, что нужно, и он бы сэкономил себе миллиард долларов, реальную стоимость. Теперь он вложит деньги в кампанию Сонного Джо в надежде спасти лицо. Это не сработает!» — написал глава Белого дома в Twitter.

Для республиканцев же этот этап избирательной кампании прошел вполне ожидаемо, по предварительным данным, во всех штатах лидирует президент США Дональд Трампа. Его основным соперникам — экс-губернатору Биллу Уэлду и конгрессмену Джо Уолш — не удалось преодолеть даже минимальные барьеры.

Так или иначе, на данном этапе кампании становится понятно, что основная борьба развернется между Сандерсом и Байденом. Причем столь большой успех последнего стал неожиданностью для многих. На первых праймериз Джо Байден не смог войти даже в тройку лидеров.

В следующий раз кандидаты встретятся 10 марта, когда состоится «супервторник 2». Выборы пройдут сразу в шести штатах — Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и Вашингтоне.