«Не красть — этого мало»: Зеленский поменял правительство

4 марта Верховная рада Украины большинством голосов (353) отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и, соответственно, все правительство. В связи с этим депутатам также пришлось одобрить ряд назначений в кабинет министров, предложенных президентом Владимиром Зеленским.

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Возглавил новое правительство Денис Шмыгаль — вице-премьер и министр по развитию общин и территорий. За его кандидатуру проголосовал 291 депутат. Новым главой МИД назначен Дмитрий Кулеба — дипломат, ранее работавший с Павлом Климкиным, который руководил ведомством при Петре Порошенко.

Свои посты сохранили только глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська и министр инфраструктуры Владислав Криклий. На некоторые должности пока так и не выдвинуты кандидатуры.

Выступая сегодня в Раде, президент заявил, что правительство Гончарука смогло добиться некоторых успехов, в том числе искоренить коррупцию на высшем уровне.

«Но этого мало. Не красть — этого мало. Новые лица — этого мало. Нужные новые мозги и новые сердца, — сказал Зеленский, выступая перед депутатами. — Экономика брала разгон, но споткнулась и рискует проехать лицом по земле».

После этого президент Украины обрушился с критикой в адрес правительства: промышленность продолжает сокращаться, украинцы так и не ощутили на себе снижения коммунальных тарифов, в стране не была проведена индексация пенсий, медицинская реформа «летит в стену», шахтеры не получили свои зарплаты, а правоохранительные органы не выполняют должным образом свои обязанности.

«Хочу сделать силовикам два подарка. Первый — календарь. Пусть поймут, что уже весна. Второй — уголовный кодекс», — сообщил Зеленский, отметив, что не может вмешиваться в работу органов.

Экс-глава страны Петр Порошенко при этом засмеялся, а в зале парламента начали раздаваться возгласы, после чего глава государства добавил: «Если бы я вмешивался, некоторые люди бы это уже ощутили».

«Это правительство сделало больше, чем все остальные? Я не знаю. Но это скорее минус прошлым кабминам, а не плюс нашему», — закончил президент свою речь.

Новый друг Зеленского

Так завершилась полуторамесячная история с отставкой Алексея Гончарука, взявшая начало с опубликованной в интернете записи его совещания. Тогда же он подал заявление об отставке, причем на имя президента, хотя вопрос с увольнением премьера находится в компетенции Верховной рады.

Президент, впрочем, торпедировать отставку премьера не стал. Однако на протяжении февраля в СМИ постоянно появлялась информация то о том, что Гончарук сам устал и хочет уйти, то о том, что его хотят оттеснить от власти.

Во вторник партия «Слуга народа» собралась на экстренное заседание с президентом по кадровым вопросам. Тогда же Зеленский выдвинул своих кандидатов на большинство министерских должностей.

По понятным причинам наиболее пристальное внимание заслуживает фигура нового премьера. Денис Шмыгаль не был раньше заметным политическим деятелем, и самым любопытным фактом в его послужном списке стала работа на Рината Ахметова. С 2017 по 2019 год он работал в его компании ДТЭК — сначала заместителем гендиректора по социальным вопросам в ДТЭК «Западэнерго», а затем директором Бурштынской ТЭС.

Украинские СМИ усмотрели в этом назначении усиление роли Ахметова в политическом пространстве Украины. При этом во влиянии другого олигарха, Игоря Коломойского, почти никто не сомневается. Партию «Слуга народа» наблюдатели делят на несколько частей, одна из которых — группа Коломойского.

Проблема, однако, в том, что Игорь Коломойский — фигура достаточно токсичная для Зеленского. Европа и США не скрывали своего недовольства близостью к президенту когда-то бежавшего из Украины бизнесмена, которого подозревают в Соединенных Штатах в отмывании денег.

Если Зеленский действительно допустил слишком большое влияние олигарха на политику, то для возвращения контроля ему понадобилось уравновесить силы. Ринат Ахметов, в отличие от Коломойского, политикой не так увлечен. Он не делает скандальных заявлений, комментируя решения правительства, и его репутация не похоронена в глазах западных партнеров Киева. Коломойский, к тому же, ждет от президента возвращения национализированного при Порошенко ПриватБанка. Этот вопрос, однако, строго контролирует Запад, что не дает Зеленскому удовлетворить запросы олигарха. Ахметов таких очевидно рискованных требований не выдвигает, а потому выглядит как более удобный партнер.

Впрочем, новый премьер далеко не всегда был человеком Ахметова. До того как занять высокие посты в его компаниях, Шмыгаль успел выстроить политическую карьеру. Причем первых успехов добился еще при Викторе Ющенко — в 2009 году он возглавил главное управление экономики Львовской областной государственной администрации (ОГА).

Во время руководства страной Виктора Януковича Шмыгаль вошел в президентский кадровый резерв «Новая элита нации» и возглавил департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА.

В 2019 году Владимир Зеленский назначил его губернатором Ивано-Франковской области. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, заявлять о том, что правительство возглавил человек Рината Ахметова, преждевременно.

«Ясно, что человек, предложенный на должность премьера, отличается, по крайней мере, уровнем профессионализма от Гончарука решительно. Представить себе, что он имеет какую-то историю успеха, тоже нельзя, — поясняет эксперт. — Давайте подождем каких-то шагов и первых решений, тогда можно будет говорить, реализует ли он интерес Ахметова, например, в энергосекторе, или нет».

При этом Погребинский подчеркивает, что признаки сближения между Зеленским и Ринатом Ахметовом все же есть.

«Медиаимперия Ахмтова уже работала в интересах Зеленского, это уже было раньше, нового здесь пока ничего не произошло. Но это элемент, показывающий, что действительно Зеленский с Ахмтовым договариваются о каком-то плотном сотрудничестве», — считает аналитик.

МИД вспомнит прошлое

Что касается нового главы МИД, то им стал человек, чьи карьерные успехи пришлись на президентство Петра Порошенко — Дмитрий Кулеба. Занимавший должность начальника внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко занял пост вице-премьера по евроинтеграции.

Кулеба — выходец из МИДа, возглавляемого Павлом Климкиным, одного из самых значимых представителей прошлой власти.

В 2016 году Кулеба стал постоянным представителем Украины в Совете Европы. Именно на его глазах разворачивалась эпопея с возвращением России в ПАСЕ, что стало, пожалуй, главным символом небольших, но все же изменений в отношениях Москвы и ЕС.

Процесс проходил со скандалом, и именно поведение украинской делегации, которая то покидала ПАСЕ, то возвращалась, способствовало его разжиганию. Сам же Кулеба предлагал увеличить взносы Киева в Совет Европы, чтобы не допустить возвращения России в ассамблею.

В августе Кулеба занял пост вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции. Осенью в интервью РБК-Украина он заявил, что Киев давно готов к снятию санкций с России, однако задача украинской дипломатии состоит в том, чтобы этого не происходило как можно дольше. В противном же случае Украина, по мнению Кулебы, должна будет добиться от Запада «максимального уровня компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам».

«Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу «взяли и забыли». Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло», — говорил на тот момент вице-премьер.

Впрочем, самыми важными внешними направлениями до сегодняшнего дня у Зеленского занимался не МИД, а его помощник Андрей Ермак, который недавно был назначен главой Офиса президента. Именно он курировал отношения с США и Россией, соответственно, вряд ли ситуация изменится с приходом нового министра.

Люди с опытом и связями

Глядя на назначения в новом правительстве, можно сказать, что президент и его команда действовали на этот раз, исходя из других критериев, нежели в прошлый раз. В состав правительства Гончарука попали, в основном, новые в политике лица, хотя и с незапятнанной репутацией. На этот раз же кабмин пополнился теми, кто уже имеет за плечами опыт работы, причем в правительствах Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко.

Во многом такой выбор обусловлен критикой в адрес кабмина в том, что министерские портфели в предыдущий раз получили люди, не обладающие нужной компетенцией.

Так, например, министром здравоохранения стал Илья Емец — глава Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ. Он уже возглавлял Минздрав в 2010-2011 годах, когда президентом был Виктор Янукович.

В те годы директором департамента Минсоцполитики была Марина Лазебная, которая сейчас назначена главой этого министерства.

На должность министра экономики Зеленский выдвигал Романа Жуковского — при президенте Викторе Ющенко он руководил главной службой социально-экономического развития секретариата президента. Во времена Януковича Жуковский руководил главным управлением по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ Администрации президента. Однако, как сообщают украинские СМИ, он отказался от предложения Зеленского.

Министерство финансов возглавил Игорь Уманский, который уже исполнял эти обязанности в правительстве Тимошенко.

Новым министром обороны назначен Андрей Таран. При Януковиче он занимал пост замначальника Главного управления разведки. В сентябре 2015 года Таран был назначен в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Подыскал Зеленский и кандидата на пост главы нового министерства по делам оккупированных территорий. Им стал Алексей Резников, который, кстати, также имеет опыт работы в Минске — он представлял Украину в контактной группе.

Изменения коснулись и министерств ветеранов, молодежи и спорта, развития общин и территорий, а также цифровой трансформации. С некоторыми главами ведомств в то же время во фракции еще не определились.

«В любом случае, давно надо было менять правительство. И вот это произошло, по крайней мере, хуже не будет. Запрос на смену кабинета министров Зеленский удовлетворил», — отмечает Михаил Погребинский.