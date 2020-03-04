«Молодые будут жить хуже»: Байден и Сандерс раскололи США

В США подводят итоги «супервторника» — одного из важнейших событий в ходе любой президентской кампании, когда предварительное голосование проходит одновременно в 14 штатах. Героем дня в этом году стал бывший вице-президент Джо Байден, одержавший победу в 10 из них.

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Его главный конкурент Берни Сандерс, до этого лидировавший в гонке, оставил за собой всего три штата. Прочие кандидаты не набрали практически ничего и потеряли шансы на успех. Воодушевленный успехом Джо Байден, за последнее время подрастерявший статус фаворита гонки, уже прокомментировал воскрешение своей кампании.

«Нам говорили, что после «супервторника» все будет кончено. Что же, возможно все кончено для кое-кого другого», — цитирует Джо Байдена Fox News.

Таким образом, в финальном противостоянии за право дуэли с Дональдом Трампом схлестнутся именно Джо Байден и Берни Сандерс — кандидаты одновременно схожие и разные. С одной стороны, оба — политические ветераны, чья карьера в истеблишменте уходит корнями еще в конец 80-х, с другой — сегодня они опираются на совсем разных избирателей.

Как показало совместное исследование издания Economist и социологической службы YouGov, проведенное в начале февраля,

больше половины (60%) опрошенных демократов младше 30 лет поддерживают либо Сандерса, либо Элизабет Уоррен — более левых и радикальных политиков, нежели центрист Байден. Схожие данные демонстрирует и опрос Куиннипикского университета — 53% молодых (до 35 лет) демократов готовы пойти за Сандерсом, и лишь около 3% — за бывшим вице-президентом Байденом.

В своей кампании Берни Сандерс определенно нацелен на то, чтобы завоевать умы молодой аудитории — это и запоминающиеся громкие лозунги, и самоинтеграция в актуальные форматы (регистрация аккаунта на Twitch, выведенная на главную страницу сайта Сандерса, серия подкастов Hear the Bern, посвященная ходу президентской кампании).

«Если мы ничего не изменим, молодое поколение будет жить хуже своих родителей, — заявлял Сандерс. — Этому поколению предстоит борьба, и мы должны это понимать».

Многие поддерживают Сандерса не из симпатии к нему лично или его идеологии — в лагерь социалиста их привели максимализм и желание «менять мир», бороться с общественными проблемами и изменением климата.

«Живой щит из миллениалов», как американские СМИ прозвали молодой электорат Сандерса, симпатизирует его смелым и иногда безрассудным обещаниям — политик обещает ввести бесплатную медицину, повысить налоги для богатых и законодательно установить размер минимальной зарплаты. Также Сандерс намерен простить студенческие задолженности за обучение, объем которых, как сообщает телеканал CNBC, в 2020 году превысил $1,5 трлн.

Амбициозные социальные изменения, задуманные Сандерсом, могут обойтись Соединенным Штатам более чем в $50 трлн в течение 10 лет. Менее радикальные конкуренты как с правого, так и с левого фланга Демократической партии указывают на его расточительность — но молодым избирателям все равно, если обещанные блага утолят их жажду перемен.

После прошедшего 3 марта «супервторника», по итогам которого Джо Байден отыграл свое отставание, соцсети наводнили сотни и тысячи сообщений сторонников Сандерса — они обвиняют демократов в саботаже президентской гонки и призывают тоже считающуюся «левой» Элизабет Уоррен отказаться от своей кандидатуры в пользу их кандидата.

Такие призывы появились не на пустом месте — серьезный импульс вяло стартовавшей кампании Джо Байдена (на первых порах он занимал 4-5 места на праймериз) придало то, что в его пользу из гонки вышли другие кандидаты от демократов — такие как сенатор Эми Клобушар и бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич.

После отказа от борьбы они призвали свой электорат поддержать Джо Байдена — и «живой щит» Сандерса немедленно отреагировал на это, обвинив демократический истеблишмент в заговоре против социалиста. По мнению критиков Байдена, на выборах тот без шансов проиграет Трампу, а даже теоретический приход к власти бывшего вице-президента ничего не изменит, поскольку страна окажется в руках «проверенных» демократов из верхов партии.

Успех Байдена, впрочем, тоже возник не на пустом месте — умеренный и статусный политик в любом случае будет скорее симпатичен старшему и более обеспеченному поколению, нежели «смутьян» Сандерс. Процент голосующих среди этих людей (65+) куда выше, чем среди молодежи: по состоянию на 2018 год CNBC приводил цифры в 66% и 36%.

Как сообщает Fox News, именно поддержка со стороны зрелого электората обеспечила Байдену его первый триумф на праймериз в Южной Каролине. Издание также приводило статистику популярности обоих демократов среди избирателей старше 45 лет — правоцентрист Байден обошел Сандерса на 34% (45 против 11).

Сдвиг старших американцев вправо вполне объясним — они уж точно не заинтересованы в обещанных Сандерсом социальных переменах, да и сам ярлык «социалиста» неотделим от флера холодной войны.

Как показывает исследование Gallup, за последние 10 лет в США процент симпатизирующих социализму представителей поколения X (до 40 лет) сравнялся с этим же показателем для капитализма — оба балансируют в районе 50%. С увеличением возраста ситуация меняется — среди американцев старше 40 лет «прокапиталистская» доля практически не опускается ниже 60%, тогда как социализм получает около трети голосов.

Провозглашая себя социалистом, Сандерс делает эту идеологию своим главным преимуществом, но вместе с тем и главной уязвимостью, которая стабильно уводит состоявшийся и умеренный электорат к Байдену.

Больше того, идеи Сандерса напрямую вредят и имиджу Демократической партии в целом. На социализм регулярно обрушивается с критикой Дональд Трамп, объявляющий его угрозой для Америки, а некоторые республиканские политики сравнивают левую идеологию по степени опасности с коронавирусом.

«Они говорят о том, чтобы правительство стало вашим медиком, вашим банкиром, вашей няней и сторожевым псом. О том, чтобы правительство лгало вам, шпионило за вами и заставляло работать месяцами, из года в год. Одним словом, Демократическая партия стала партией социализма», — цитирует сенатора-республиканца Майка Ли The Guardian.

Издание Breitbart рассказывает об антисоциалистических кампаниях, запущенных республиканцами — в них упоминается, что социализм «уничтожил Кубу и Венесуэлу», а кандидаты от демократов сравниваются с руководством этих стран.

Но в первую очередь, все-таки, идейный разрыв между «старыми» и «новыми» демократами опасен для них самих. Два полюса все сильнее замыкаются внутри самих себя, с каждым днем отдаляя партию от единства. Уже сейчас это мешает им выставить убедительного конкурента Дональду Трампу — что в перспективе может вылиться в крупномасштабный кризис.