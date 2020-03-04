Нефтяной вопрос: Путин о падении доходов и застое в экономике

Падение доходов и нефтезависимость

Российская экономика постепенно перестает зависеть от нефти, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС. По его словам, этот процесс требует определенного времени.

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Доля так называемых ненефтегазовых доходов увеличивается, добавил Путин, однако уйти от нефти нельзя «одним щелчком пальцев». Эта зависимость отражается на реальных доходах населения, при резком падении цен на нефть или газ происходит стагнация.

«(Раньше) нефть была $100 и больше долларов за баррель. А сейчас $60. Разница есть? В два раза почти. Поэтому мы и вышли на эти национальные проекты с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие», — отметил глава государства.

В Кремле понимают, что необходимо изменить ситуацию с доходами россиян, так как люди не могут годами ждать улучшений, указал Путин. Однако не стал уточнять, какие меры помимо нацпроектов будут принимать власти.

При этом президент также прямо не ответил на вопрос, кто несет ответственность за падение доходов россиян. «Что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке», — подчеркнул Путин.

Повышение цен на продукты

Говоря об увеличении цен на различные продукты и товары, президент отметил снижение уровня инфляции.

«У нас в 2000-х, 20,5, по-моему, была инфляция. А в 1999-м, когда я стал председателем правительства, была 36, по-моему, 35. А в 1992-м — 2600 пунктов было, а сейчас 3, в районе 3 крутится, где-то 3,4–3,5», — добавил Путин.

Люди чувствуют снижение или повышение инфляции на своем кошельке, считает глава государства, но поднимать реальные доходы населения необходимо.

«В условиях нашей структуры экономики это не так просто, но дополнительные усилия правительство точно обязано предпринять, вот сейчас мы это и обсуждаем», — сказал Путин.

Проблемы экономики

Говоря о ситуации в российской экономике, президент признал, что в настоящее время она не идеальна, но гораздо лучше, чем в 2000 году.

«К тому времени золотовалютные резервы были $12,5 млрд, а долги государства — $145 млрд. Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся», — пояснил Путин.

С того времени многое изменилось, выросли пенсии и реальные доходы россиян, отметил глава государства, также число людей за чертой бедности снизилось втрое до 13,5 млн.

«Это не говорит о том, что сегодня все хорошо, совсем нет. Даже наоборот. Люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра.

И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование», — обратил внимание Путин и добавил, что солидарен с мнением людей.

При этом президент согласился с тем, что с 2008 года у российской экономики начался «укрепляющий бег на месте», но указал на разницу между стабильностью и застоем.

«Стабильность — это всегда база для развития. А застой — это, по сути дела, движение назад, никакого развития. Вот в этом главное отличие», — подытожил Путин.

Финансовый кризис

Кроме того, глава государства рассказал о прошлых социальных планах правительства России, которые пришлось пересмотреть из-за мирового финансового кризиса 2008 года.

«Мы к 2008 году планировали удвоить ВВП. И на базе удвоения строили социальные планы. В 2008 году мы практически достигли этой планки. Разразился мировой экономический кризис. Не по нашей вине, он пришел к нам извне. И тогда у нас встала другая задача, более примитивная», — сказал Путин.

Главная задача властей заключалась в том, чтобы не обрушить экономику страны и не свести к нулю накопления россиян, продолжил президент, необходимо было не допустить повторения кризиса 1998 года.

«Мы этого не допустили, но это действительно негативно сказалось на нашем развитии. Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне», — резюмировал российский лидер.