Главный враг Трампа: Байден взял реванш в «супервторник»

«Супервторник» — самый масштабный день голосования на этапе отбора номинантов в президенты от республиканцев и демократов. В этот раз предварительные выборы одновременно прошли в 14 штатах — Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии. Также голосование состоялось в Американском Самоа, регион не интегрирован в состав страны, но его жители имеют право участвовать в выборе кандидатов от партий.

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Для республиканцев этот этап избирательной кампании прошел вполне ожидаемо,

по предварительным данным, во всех штатах лидирует президент США Дональд Трампа. Его основным соперникам — экс-губернатору Биллу Уэлду и конгрессмену Джо Уолш — не удалось преодолеть минимальные барьеры.

Главная интрига избирательной кампании разворачивается в лагере демократов, где идет ожесточенная борьба за место противника Трампа на предстоящих президентских выборах. Так, по предварительным данным, в восьми штатах лидирует бывший вице-президент США Джо Байден, его основной соперник — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — пока побеждает лишь в трех.

Частичный триумф

Байден первенствует в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси. В совокупности он получил поддержку около 327 делегатов, что на 99 больше результата Сандерса, который одерживает верх лишь в Вермонте, Колорадо и Юте.

Наибольшее число делегатов кандидата — основной показатель его успеха. Их голоса номинанты получают в зависимости от итогов первичных голосований — кокусов или праймериз. Для выдвижения в президенты от Демпартии претендентам необходимо получить поддержку более 1911 из 3979 делегатов, именно они проголосуют за своего кандидата на летнем съезде партии.

Таким образом, пока лучшие результаты демонстрирует Байден, однако подсчет еще не закончен в самых крупных штатах «супервторника» Калифорнии и Техасе. Всего там кандидаты могут получить голоса более 640 делегатов.

В Калифорнии пока уверенно лидирует Сандерс, набирая 29% голосов, Байден же получает лишь 18,6%. А в Техасе конкуренты идут практически вровень — 31,1% у бывшего вице-президента и 29,3% у сенатора.

Впрочем, помочь Сандерсу вновь обойти Байдена может только Калифорния, где посчитано лишь 14% голосов. В Техасе же уже подсчитали более 65%, поэтому, вероятно, итог изменится не слишком сильно.

«Супервторник» можно назвать своеобразным триумфом бывшего вице-президента, который вплоть до предварительных выборов в Южной Каролине был в числе аутсайдеров гонки. Байден уверенно лидирует, хотя большая часть общенациональных опросов прочили победу Берни Сандерсу. К примеру, по исследованию Morning Consult от 27 февраля, сенатор мог рассчитывать на 33%, а бывший вице-президент — только на 21%. При этом, по опросу Morning Consult от 3 марта, Байден уже набирал 36%, а Сандерс получал 28%.

Тем не менее, до объявления официальных результатов в главных штатах «супервторника» триумф экс-вице-президента нельзя назвать абсолютным, но стоит признать, что Байден точно не собирается покидать гонку, о чем в последнее время твердили некоторые американские СМИ.

Отсутствие единства

Лидерство Байдена в восьми штатах не решает основную проблему избирательной кампании демократов — отсутствие единого кандидата от партии. Бывший вице-президент хоть и побеждает, но не может считаться таким претендентом. Сандерс в любом штате пользуется значительной поддержкой, наихудший результат сенатора — 16,1% голосов в Алабаме.

Все последующие этапы они продолжат отбирать друг у друга делегатов. Это в итоге грозит привести к тому, что ни у одного из них не будет нужной поддержки для выдвижения в президенты.

Ситуация может разрешиться, если один из них покинет гонку, но Сандерс и Байден не собираются отступать.

Впрочем, единый лидер может появиться на следующем крупном этапе избирательной кампании — так называемом «супервторнике 2», который состоится 10 марта. Выборы пройдут сразу в шести штатах — Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и Вашингтоне.

Помочь демократом может и уход непопулярных кандидатов. В настоящее время основная борьба проходит между Байденом и Сандерсом, но в гонке участвуют еще три претендента — экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и конгрессвумен Тулси Габбард. По предварительным результатам «супервторника», они получили 25, 19 и 1 голосов делегатов соответственно.

Их выход из гонки позволит распределить голоса между Сандерсом и Байденом, тем самым определив главного фаворита избирательной кампании. К слову, делегаты ушедших кандидатов смогут поддержать одного из претендентов на летнем съезде Демпартии.

Если Уоррен и Габбард, в целом, могут отказаться от борьбы, то Блумберг вряд ли на это согласится. Миллиардер вложил в свою избирательную кампанию более $400 млн. Однако пока большие средства не слишком помогли бывшему мэре Нью-Йорка.